Gladiadores: el grupo de WhatsApp detrás del crimen del empresario Gustavo Aponte. Sicarios lo confundieron

La Fiscalía confirmó en las últimas horas una información que SEMANA reveló en marzo de este año. Los sicarios detrás del crimen del reconocido empresario arrocero, Gustavo Aponte, realmente iban detrás de un comerciante de piedras preciosas, pero terminaron cometiendo un error fatal.

Esta revista conoció que los investigadores de la Fiscalía dentro de este caso lograron identificar un grupo de WhatsApp bautizado Gladiadores que habría sido utilizado para coordinar toda la logística detrás del crimen que ocurrió a plena luz del día en una calle en el norte de Bogotá.

Fue capturado uno de los sicarios del crimen del empresario arrocero Gustavo Aponte

Ese grupo habría dejado al descubierto la presencia de Leonel Llanos, el primer capturado en este caso que, según la Fiscalía, iba conduciendo la moto que abordó el sicario que atacó a Aponte y su escolta en plena calle 85 con carrera 7, localidad de Chapinero.

Fuentes dentro del proceso confirmaron que el grupo Gladiadores también reveló que hay por lo menos cinco personas que habrían participado en el crimen, quienes podrían terminar capturadas para que respondan por el asesinato del reconocido empresario.

Esa será una de las principales pruebas que tendrá la Fiscalía para poder destapar a los verdaderos responsables de este ataque sicarial en Bogotá y las intenciones que tenían de asesinar a una persona que acaba de salir de entrenar de un reconocido gimnasio en la ciudad.

Lo grave del caso es que, como lo reveló SEMANA, la Fiscalía confirmó que el ataque sicarial estaba dirigido contra otra persona de apellido Peñaranda; se trataría de un comerciante que, al parecer, comercializa piedras preciosas como oro y esmeraldas.

La investigación dejó al descubierto que desde hace varios días los sicarios habrían seguido a Peñaranda en el gimnasio, en su oficina y en su casa. La inteligencia que le hicieron los criminales llegó al punto de detectar que tenía esquema de seguridad.

Sin embargo, los sicarios detrás de este ataque habrían terminado confundiendo ciertas similitudes físicas de Peñaranda con las del empresario arrocero Gustavo Aponte, quien finalmente se convirtió en la víctima fatal de ese atentado que, según la Fiscalía, iba dirigido al comerciante de esmeraldas y oro.

Leonel Llanos, el único apresado en este proceso, fue capturado por la Policía y la Fiscalía en Villavicencio, Meta, un juez legalizó su captura, no aceptó los delitos en su contra y este próximo lunes 31 de agosto seguirá la audiencia para definir la medida de aseguramiento.

Llanos, conocido con el alias de Tony, deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte de armas, mientras que la Fiscalía avanza paralelamente en otra investigación por el crimen de una persona que habría ayudado a la fuga del sicario. Esos hechos ocurrieron en el municipio de Tibiritá, Cundinamarca.