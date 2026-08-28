Horóscopo diario: predicciones de Nana Calistar para cada signo del zodiaco este viernes, 28 de agosto

Nana Calistar, astróloga mexicana, se ha ganado un lugar entre las voces más conocidas de América cuando se trata de compartir predicciones para los 12 signos del zodiaco. SU particular estilo y la forma directa, sin muchos filtros, con la que habla sobre astrología han hecho que sus contenidos llamen la atención de muchas personas.

Hoy en día, son muchos quienes consultan los horóscopos y predicciones de los astrólogos, ya sean diarios, semanales, mensuales o anuales. Para algunos, estos vaticinios se han convertido en una guía para saber qué podría venir en temas como el amor, el dinero, la salud, el trabajo y otros temas de la vida diaria.

Horóscopo de Nana Calistar este viernes, 28 de agosto

Aries

“Una noticia inesperada en cuestiones laborales podría cambiarte los planes y hacerte pensar seriamente qué quieres para los próximos meses. Este 28 de agosto de 2026, Aries tendrá movimiento en trabajo, proyectos o dinero: puede aparecer una propuesta, cambio de horario...”.

Tauro

“Andarás con el corazón más confundido que señora buscando la salida en estacionamiento de plaza, y todo por culpa de una persona que apareció recientemente o que comenzó a despertar emociones que no tenías contempladas. Este 28 de agosto de 2026, Tauro necesitará aprender a disfrutar lo que está sucediendo sin querer ponerle nombre”.

Géminis

“Ya no te compliques la existencia tratando de conservar personas que únicamente te dejan dolores de cabeza, dudas y corajes. Este 28 de agosto, Géminis comenzará una depuración importante de su círculo cercano y, aunque alguna despedida pueda doler, también vas a sentir como si te quitaran un costal de cemento de la espalda”.

Cáncer

“Deja de llevarte todos los problemas a la cama porque últimamente apoyas la cabeza en la almohada y en lugar de dormir parece que abres junta extraordinaria con tus preocupaciones. Este 28 de agosto de 2026, Cáncer necesitará bajarle volumen a la mente y comprender que no puedes resolver a medianoche aquello que requiere tiempo”.

Leo

“No permitas que nadie quiera manejarte como títere de feria, porque este 28 de agosto de 2026 tendrás que recuperar terreno en decisiones que únicamente te corresponden a ti. Últimamente podrías haber permitido demasiadas opiniones sobre lo que debes hacer, con quién relacionarte o hacia dónde llevar tus proyectos”.

Virgo

“Hay momentos en los que te desesperas porque volteas a ver tus metas y sientes que siguen igual de lejos que hace meses, pero este 28 de agosto de 2026 necesitarás recordar algo muy sencillo: lo único que cae del cielo sin pedirlo es la lluvia, y hasta esa algunas veces se hace del rogar”.

Libra

“Una amistad podría comenzar a sacar las uñas por celos, aunque quiera disfrazarlos de preocupación, bromitas o comentarios supuestamente inocentes. Este 28 de agosto de 2026, libra tendrá que observar mejor las actitudes de quienes están cerca, porque existe una persona que un día te demuestra interés sentimental”.

Escorpio

“Se vienen cambios bastante fuertes en tu manera de tratar a ciertas personas, y qué bueno, porque llevabas demasiado tiempo haciéndote de la vista gorda con actitudes que claramente no te gustaban. Este 28 de agosto de 2026, Escorpio comenzará a quitarse la venda de los ojos y entenderá que no toda persona que sonríe merece confianza”.

Sagitario

“No le tengas miedo a los cambios que comienzan a moverse alrededor de tu vida, porque este 28 de agosto de 2026 podrías empezar a entender que muchas cosas que parecían estar saliendo al revés solamente estaban acomodándose de otra manera”.

Capricornio

“Busca el equilibrio porque últimamente quieres cargar hasta con el muerto y todavía preguntas quién necesita aventón. Este 28 de agosto de 2026, Capricornio tendrá que aprender a separar los problemas que verdaderamente le corresponden de aquellos que otras personas quieren aventarle por comodidad”.

Acuario

“No le tengas miedo a las nuevas oportunidades laborales, pero tampoco te avientes como el Borras nomás porque alguien te prometió el cielo, las estrellas y hasta oficina con aire acondicionado. Este 28 de agosto de 2026 tendrás movimientos importantes relacionados con trabajo, dinero o proyectos personales”.

Piscis

“Hay amistades que últimamente te están mirando con otros ojos, y no precisamente porque te hayas cambiado de peinado. Alguien cercano podría estar desarrollando sentimientos por ti y buscando cualquier pretexto para acercarse, escribirte o hacerse presente”.