Horóscopo diario: predicciones de Nana Calistar para cada signo del zodiaco este miércoles, 26 de agosto

Nana Calistar, astróloga mexicana, se ha ganado un lugar entre las voces más conocidas de América cuando se trata de compartir predicciones para los 12 signos del zodiaco. SU particular estilo y la forma directa, sin muchos filtros, con la que habla sobre astrología han hecho que sus contenidos llamen la atención de muchas personas.
Hoy en día, son muchos quienes consultan los horóscopos y predicciones de los astrólogos, ya sean diarios, semanales, mensuales o anuales. Para algunos, estos vaticinios se han convertido en una guía para saber qué podría venir en temas como el amor, el dinero, la salud, el trabajo y otros temas de la vida diaria.
Horóscopo de Nana Calistar este miércoles, 26 de agosto
- Aries
“Los amores del pasado podrían comenzar a dar señales de vida cuando menos lo esperes. Este 26 de agosto de 2026 no sería raro que aparezca un mensaje, una reacción en redes sociales, una llamada inesperada o hasta el clásico pretexto menso de preguntar algo que perfectamente podían resolver sin buscarte”.
- Tauro
“En el trabajo vas a necesitar andar con los ojos bien abiertos porque se visualizan compañeros que sonríen de frente, pero por detrás cuentan hasta cuántas veces vas al baño. Este 26 de agosto de 2026 será importante que cuides comentarios, mensajes, documentos y cualquier información relacionada con tus responsabilidades”.
TAURO – 26 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 26, 2026
En el trabajo vas a necesitar andar con los ojos bien abiertos porque se visualizan compañeros que sonríen de frente, pero por detrás cuentan hasta cuántas veces vas al baño. Este 26 de agosto de 2026 será importante que cuides comentarios, mensajes,…
- Géminis
“No gastes el dinero que todavía ni ganas en cosas que probablemente terminarán arrumbadas. Este 26 de agosto de 2026 necesitas ponerle freno a esas compras impulsivas que comienzan con un inocente ‘me lo merezco’, y terminan con el clásico ‘¿y ahora con qué chingados voy a pagar?’“.
- Cáncer
“Ten bien presente que nadie cambia de la noche a la mañana, y si tú has modificado tanto tu manera de pensar, querer y relacionarte con los demás, es porque la vida te ha acomodado unos fregadazos que ni maestro de box”.
CÁNCER – 26 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 26, 2026
Ten bien presente que nadie cambia de la noche a la mañana, y si tú has modificado tanto tu manera de pensar, querer y relacionarte con los demás es porque la vida te ha acomodado unos fregadazos que ni maestro de box....VER…
- Leo
“A la miércoles con esas personas que nomás llegan a sacarte de tu centro, revolverte el gallinero y después se van como si no hubieran quebrado ni un plato. Este 26 de agosto de 2026 necesitas poner orden en tu vida, pero principalmente en tus prioridades, porque has estado gastando demasiada energía en situaciones que ni siquiera te corresponden”.
- Virgo
“Una decepción con una amistad te va a abrir los ojos de una manera que ni con gotas benditas. Vas a descubrir una actitud, comentario o acción que no esperabas de alguien a quien le tenías confianza. Antes de hacer un escándalo tamaño telenovela, observa bien quién dijo qué y con qué intención, porque también habrá gente queriendo echarle más leña al fuego”.
VIRGO – 26 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 26, 2026
Una decepción con una amistad te va a abrir los ojos de una manera que ni con gotas benditas. Vas a descubrir una actitud, comentario o acción que no esperabas de alguien a quien le tenías confianza. Antes de hacer un escándalo tamaño telenovela,…
- Libra
“Tienes un corazón grandote y cuando se trata de la familia eres capaz de quitarte el pan de la boca con tal de ayudar, pero tampoco confundas amor con permitir que todo mundo meta su cuchara en tus decisiones”.
- Escorpio
“Una persona a quien aprecias bastante podría mostrarte una cara que no conocías y sí, te va a caer como patada en ayunas. Este 26 de agosto de 2026 comenzarás a entender que querer mucho a alguien no significa tener que justificarle todas sus fregaderas”.
ESCORPIÓN – 26 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 26, 2026
Una persona a quien aprecias bastante podría mostrarte una cara que no conocías y sí, te va a caer como patada en ayunas. Este 26 de agosto de 2026 comenzarás a entender que querer mucho a alguien no significa tener que justificarle todas sus…
- Sagitario
“Este 26 de agosto de 2026 vas a comprender que muchos de los miedos que todavía cargas ya no pertenecen a tu presente, sino a experiencias que te dejaron desconfiando hasta de tu propia sombra. Mientras sigas tomando decisiones pensando en aquello que salió mal hace años”.
- Capricornio
“Cuida mucho la garganta, cambios bruscos de temperatura y vías respiratorias, porque este 26 de agosto de 2026 podrías sentirte más sensible de lo habitual ante el aire acondicionado, lluvia o desveladas. Si aparecen molestias persistentes o importantes, no juegues al doctor con remedios que te recomendó la comadre hace quince años y atiéndete como corresponde”.
CAPRICORNIO – 26 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 26, 2026
Cuida mucho la garganta, cambios bruscos de temperatura y vías respiratorias, porque este 26 de agosto de 2026 podrías sentirte más sensible de lo habitual ante el aire acondicionado, lluvia o desveladas. Si aparecen molestias persistentes o…
- Acuario
“En el amor traes el terreno más revuelto que puedo de tianguis en día de quincena. Este 26 de agosto de 2026 podrías darte cuenta de que antes de buscar pareja necesitas entender qué fregados quieres realmente. una parte de ti desea estabilidad, cariño y alguien con quien compartir hasta el último chisme del día, pero otra quiere libertad, espacio y cero explicaciones”.
- Piscis
“Traes una contradicción tremenda con el dinero: por momentos quieres ahorrar hasta el último peso y de repente te entra lo fino y gastas como si tu apellido apareciera en la lista de Forbes. Este 26 de agosto de 2026 tendrás que organizar mejor tus gastos porque podría aparecer una compra tentadora que realmente no necesitas”.
PISCIS – 26 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 26, 2026
Traes una contradicción tremenda con el dinero: por momentos quieres ahorrar hasta el último peso y de repente te entra lo fino y gastas como si tu apellido apareciera en la lista de Forbes. Este 26 de agosto de 2026 tendrás que organizar mejor tus…