Jornada de tensión en ‘Yo me llamo’: los duros llamados de atención del jurado a varios imitadores

Una nueva jornada de presentaciones en ‘Yo me llamo’ dejó ver la exigencia con la que el cuerpo de jurados, integrado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, evalúa el desempeño de los concursantes. En esta oportunidad, el nivel de exigencia técnica y la necesidad de cuidar la salud vocal de los participantes se convirtieron en el eje central del debate dentro del ‘Templo de la Imitación’.

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El momento más crítico del capítulo ocurrió durante la retroalimentación al imitador de Juan Gabriel. Tras su interpretación, la actriz y jurado Amparo Grisales expresó su preocupación por el esfuerzo físico que realiza el concursante al cantar, señalando abiertamente: “No te hagas más daño en la garganta”.

La evaluación coincidió con la apreciación de Elder Dayán, quien observó que el participante se percibía desbocado y con un exceso de volumen en las notas altas, lo que derivó en una rigidez vocal a pesar de haber mostrado soltura en sus movimientos corporales.

🚨🎤 ¡Amparo lanzó una fuerte advertencia! 😱 #JuanGabriel llegó con toda la potencia, pero terminó forzando demasiado la voz. 👀🔥 ¿Podrá corregirlo antes de que sea tarde? #YoMeLlamo https://t.co/Rf6fdPbaN2 — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) August 26, 2026

La jornada continuó con llamados a la disciplina y al trabajo en los talleres formativos del programa.

En el caso de ‘Yo me llamo Ryan Castro’, Elder Dayán le hizo notar la ausencia de los tonos graves, invitando al concursante a seguir con rigor los consejos impartidos por el cuerpo docente. Sobre esta misma presentación, Grisales agregó que faltó proyección de sensualidad en la puesta en escena.

Por su parte, la imitadora de Paola Jara recibió fuertes comentarios de César Escola, quien argumentó que la presentación parecía “más una audición” debido a la falta de matices propios de la cantante de música popular, tales como los quiebres, rasgados y voces llorosas.

Asimismo, a la concursante que interpreta a Myriam Hernández se le señaló la ausencia de la voz aireada trabajada previamente, un elemento indispensable para proyectar la mística que rodea a la artista chilena.

En cuanto a ‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’, la observación principal giró en torno al control escénico, donde los jurados coincidieron en que el personaje debe sostenerse con seguridad de principio a fin.

A pesar de los severos llamados de atención, la noche también tuvo espacio para reconocimientos destacados. El imitador de Luis Fonsi logró una de las presentaciones más aplaudidas al interpretar el tema ‘No me doy por vencido’, obteniendo el elogio unánime del público y de la mesa evaluadora por su evolución tonal y caracterización.

🎤✨ ¡Piel de gallina y ovación total! 😱 #LuisFonsi dejó a Amparo Grisales más que sorprendida con su presentación. 🔥 ¿Será que esta vez sí logró acercarse al artista original? 👀🎶 #YoMeLlamo https://t.co/3nFYBciLiJ — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) August 26, 2026

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La imitación de Aida Cuevas también cosechó comentarios positivos. Elder Dayán calificó la actuación como la de “una mujer segura y empoderada”, mientras que Amparo Grisales destacó el registro vocal y la presencia interpretativa de la concursante.

La competencia continúa en una fase donde los detalles interpretativos y la preparación en la Escuela marcan la diferencia entre la permanencia y el riesgo de eliminación.