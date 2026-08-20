“Se le cortó la voz”: el conmovedor momento de Amparo Grisales con ‘Isabel Pantoja’ en ‘Yo me llamo’

El programa de imitación musical Yo me llamo dio inicio a una de sus etapas más decisivas con la apertura oficial de la ‘Escuela’. En esta fase, los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz, recibieron a los participantes para evaluar su progreso tras las observaciones del equipo.

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La jornada, caracterizada por la rigurosidad técnica, dejó un balance de tres imitadores eliminados y un momento de particular intensidad emocional en el escenario.

El punto culminante de la noche lo protagonizó la imitadora de la cantante española Isabel Pantoja. Luciendo un vestido rojo e interpretando el clásico Marinero de luces, la concursante logró una ejecución vocal y actoral que conmovió a Amparo Grisales.

A la jurado se le cortó la voz y quedó momentáneamente sin palabras ante la carga interpretativa de la pieza. La jurado destacó la evolución de la participante desde sus apariciones anteriores.

Momento mágico en el escenario ✨. Vestida de rojo radiante, la imitadora cantó 'Marinero de luces' con tanta alma que erizó a Amparo Grisales y la dejó totalmente muda de la emoción. 🎶❤️ #YoMeLlamo https://t.co/32gAVIXmsQ — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) August 21, 2026

No obstante, manteniendo el criterio, le recordaron la importancia de no descuidar la precisión vocal mientras sostiene el peso dramático del personaje.

A lo largo de la emisión, el jurado mantuvo una postura crítica frente a las presentaciones del resto del elenco:

‘Adele’: Interpretó Set Fire to the Rain , pero recibió observaciones por perder el color característico de la artista, emitir agudos con exceso de fuerza y requerir mayor soltura en el acento británico.

Interpretó , pero recibió observaciones por perder el color característico de la artista, emitir agudos con exceso de fuerza y requerir mayor soltura en el acento británico. ‘Felipe Peláez’ y ‘Marc Anthony’: Aunque mostraron afinación en temas como Caminaré y Te conozco bien , se les solicitó trabajar en la expresividad facial y el control de los nervios en escena.

Aunque mostraron afinación en temas como y , se les solicitó trabajar en la expresividad facial y el control de los nervios en escena. ‘Darío Gómez’ y ‘Becky G’: El primero fue calificado como monótono en sus gestos durante la interpretación de La pena es honda , mientras que la segunda presentó matices excesivamente nasales en el tema Sin pijama .

El primero fue calificado como monótono en sus gestos durante la interpretación de , mientras que la segunda presentó matices excesivamente nasales en el tema . ‘Selena’ y ‘Pablo Alborán’: Enfrentaron reparos en la dicción y en la acentuación hispana requerida para sus caracterizaciones.

Esta etapa de formación busca perfeccionar el timbre, la vocalización y la puesta en escena de los concursantes antes de las siguientes rondas de eliminación.