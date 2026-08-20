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“Se le cortó la voz”: el conmovedor momento de Amparo Grisales con ‘Isabel Pantoja’ en ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán le dieron la bienvenida a una nueva etapa del programa. Tres imitadores quedan eliminados.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

20 de agosto de 2026 a las 10:20 p. m.
La emotiva actuación de 'Isabel Pantoja' que hizo erizar y llorar a Amparo Grisales.
La emotiva actuación de 'Isabel Pantoja' que hizo erizar y llorar a Amparo Grisales. Foto: Caracol TV

El programa de imitación musical Yo me llamo dio inicio a una de sus etapas más decisivas con la apertura oficial de la ‘Escuela’. En esta fase, los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz, recibieron a los participantes para evaluar su progreso tras las observaciones del equipo.

La presentadora del programa del Canal Caracol se pronunció en sus redes sociales.
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La jornada, caracterizada por la rigurosidad técnica, dejó un balance de tres imitadores eliminados y un momento de particular intensidad emocional en el escenario.

El punto culminante de la noche lo protagonizó la imitadora de la cantante española Isabel Pantoja. Luciendo un vestido rojo e interpretando el clásico Marinero de luces, la concursante logró una ejecución vocal y actoral que conmovió a Amparo Grisales.

A la jurado se le cortó la voz y quedó momentáneamente sin palabras ante la carga interpretativa de la pieza. La jurado destacó la evolución de la participante desde sus apariciones anteriores.

No obstante, manteniendo el criterio, le recordaron la importancia de no descuidar la precisión vocal mientras sostiene el peso dramático del personaje.

A lo largo de la emisión, el jurado mantuvo una postura crítica frente a las presentaciones del resto del elenco:

  • ‘Adele’: Interpretó Set Fire to the Rain, pero recibió observaciones por perder el color característico de la artista, emitir agudos con exceso de fuerza y requerir mayor soltura en el acento británico.
  • ‘Felipe Peláez’ y ‘Marc Anthony’: Aunque mostraron afinación en temas como Caminaré y Te conozco bien, se les solicitó trabajar en la expresividad facial y el control de los nervios en escena.
  • ‘Darío Gómez’ y ‘Becky G’: El primero fue calificado como monótono en sus gestos durante la interpretación de La pena es honda, mientras que la segunda presentó matices excesivamente nasales en el tema Sin pijama.
  • ‘Selena’ y ‘Pablo Alborán’: Enfrentaron reparos en la dicción y en la acentuación hispana requerida para sus caracterizaciones.

Esta etapa de formación busca perfeccionar el timbre, la vocalización y la puesta en escena de los concursantes antes de las siguientes rondas de eliminación.