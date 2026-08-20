¿El ‘Desafío’ será internacional?: el reality regresa con un drástico cambio para su nueva edición

La producción del reconocido reality de Caracol Televisión, el Desafío, hizo oficial una de las novedades operativas más destacadas para su siguiente entrega.

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A través de contenidos institucionales transmitidos en sus redes sociales, la presentadora Andrea Serna confirmó que la competencia incorporará participantes provenientes de diversos países, expandiendo el alcance tradicional de las convocatorias locales.

Andrea Serna Foto: @andreasernafotos

El anuncio se realizó mediante una pieza publicitaria donde la conductora principal del formato detalla la integración de aspirantes de distintas nacionalidades en la dinámica semanal de la competencia.

Según la información divulgada por la producción del programa, el cambio principal se centrará en la figura del “Desafiante de la semana”. En temporadas recientes, este rol permitía a televidentes y aficionados colombianos ingresar de manera temporal a la Ciudadela de las Cajas para competir en representación de los equipos en contienda.

En la nueva etapa del formato, personas radicadas en el exterior de cualquier origen o nacionalidad podrán postularse para integrarse a las pruebas físicas.

Durante la pieza promocional difundida por el canal, Serna ratificó que la convocatoria no tendrá restricción geográfica, permitiendo el ingreso de aspirantes de diversos continentes al área de competencia.

Caracol Televisión habilitó la plataforma digital para la recepción de perfiles extranjeros. De acuerdo con el reglamento dispuesto por la producción, el trámite es gratuito, se gestiona de forma directa sin intermediarios y tiene como fecha límite de recepción de documentos el 31 de agosto.

Los pasos fijados por el canal para formalizar el registro de aspirantes son los siguientes:

Acceso a la plataforma: Ingresar al portal web oficial del canal www.caracoltv.com/desafio. Autenticación de cuenta: Iniciar sesión con un usuario existente o completar el registro inicial mediante correo electrónico y contraseña. Registro de datos personales: Completar el formulario con información detallada como país de residencia, estado civil, métricas corporales (estatura y peso), edad, pasatiempos y trayectoria en actividad física o deportiva. Carga de material fotográfico: Adjuntar cuatro fotografías requeridas según las especificaciones técnicas del portal. Carga de material audiovisual: Incluir un video de presentación personal y una pieza adicional donde el aspirante demuestre sus destrezas físicas y deportivas (mediante archivo directo o enlace de reproducción).

Una vez completados los pasos descritos, la plataforma emite la confirmación del registro para el proceso de selección a cargo del equipo de producción.

El anuncio generó reacciones diversas entre la audiencia en redes sociales, donde seguidores del formato manifestaron interés ante la incorporación de deportistas de otros países, destacando la diversidad competitiva que podría aportar al programa.

Una vez completes esos datos, quedas automáticamente registrado. Solo hay plazo hasta el 31 de agosto para hacerlo. El proceso es gratuito y sin intermediarios.