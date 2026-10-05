El ambicioso proyecto con el que Tom Cruise vuelve a la pantalla grande, dejando de lado las películas de acción

Tras dos décadas centradas en películas de acción, Tom Cruise interpreta a un magnate del petróleo tan peligroso como grotesco en Digger, una comedia negra del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Con un presupuesto estimado de 130 millones de dólares, la nueva película del oscarizado cineasta mexicano llega a la gran pantalla esta semana.

Escalofriante tráiler oficial de ‘La otra mamá’, inesperada apuesta que paralizará a más de uno

Lejos de sus papeles de héroe de acción, Cruise encarna a Digger Rockwell, el dueño de una gran petrolera que se preocupa poco por el planeta hasta que un accidente medioambiental lo hace tambalear.

“Es la culminación de todos mis talentos, (...) es el papel más exigente de toda mi carrera”, confesó la estrella de Hollywood a la revista GQ.

El actor de 64 años está físicamente irreconocible, con montones de maquillaje para envejecerlo y una buena prótesis para hacerlo barrigón, en una imagen muy distinta de los personajes atractivos y atléticos que suele interpretar.

En estas últimas décadas, Cruise centró su carrera en las películas de acción, sobre todo en la saga de ocho filmes de Misión imposible, la secuela de Top Gun, Top Gun: Maverick, o las películas de Jack Reacher.

Para el crítico de cine y autor A.S. Hamrah, que ha escrito varias obras sobre la filmografía de Cruise, los últimos papeles en los que el actor pudo lucir sus capacidades interpretativas fueron en los 1990.

“Creo que Tom Cruise está mirando hacia atrás en su carrera y se da cuenta de que está envejeciendo. Y que, por un lado, todavía tiene que hacer cosas como ‘Top Gun 2’ y ‘Días de trueno 2’, pero, por otro, en realidad no estuvo en ninguna película seria desde 1999”, dice a AFP.

Ese fue el año de Magnolia, de Paul Thomas Anderson, y de Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, en la que Cruise actuó junto a Nicole Kidman, quien era entonces su esposa.

“También probablemente esté pensando ahora que hay gente con la que no ha trabajado y con la que le gustaría trabajar, y seguramente Iñárritu es uno de ellos”, añadió, en alusión al cineasta de Birdman y El renacido, con los que ganó el Óscar a la mejor dirección.

*Con información de AFP