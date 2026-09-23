Escalofriante tráiler oficial de ‘La otra mamá’, inesperada apuesta que paralizará a más de uno

El terror sobrenatural llegará nuevamente a las salas de cine con La otra madre, una película protagonizada por Jessica Chastain que acaba de presentar un nuevo adelanto. La producción, dirigida por Rob Savage, plantea una inquietante historia en la que una niña de ocho años deberá enfrentarse a una presencia que adopta el rostro de una de las personas que más confianza debería inspirarle.

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La protagonista de la historia es Bela, una menor que comienza a experimentar extraños acontecimientos dentro de su propia casa. En medio de las dificultades familiares que atraviesa, la niña descubre la presencia de una entidad conocida como Otra Mamá, una figura que tiene la misma apariencia de su madre, interpretada por Chastain. Lo que inicialmente podría confundirse con una situación extraña pronto se transforma en una amenaza que pone en riesgo a la menor.

El tráiler muestra diferentes momentos en los que Bela intenta comprender qué está ocurriendo, mientras la frontera entre lo real y lo sobrenatural parece hacerse cada vez más difícil de distinguir. La película apuesta así por combinar el horror con el suspenso psicológico y los conflictos familiares, tomando como punto de partida el temor de una niña ante una presencia que conoce demasiado bien.

La cinta está inspirada en la novela ‘Incidents Around the House’, escrita por Josh Malerman, autor de ‘Bird Box’. Además, cuenta con James Wan en la producción y un reparto integrado por Jay Duplass, Arabella Olivia Clark, Dichen Lachman, Arian Moayed y Karen Allen.

‘La otra madre’ llegará a los cines el próximo 9 de octubre de 2026 y busca llevar a la pantalla una historia en la que el miedo surge, precisamente, de una figura familiar que deja de ser lo que aparenta.