No debería ser novedad para ustedes, pero igual se lo recalcamos porque es importante y un lujo total: el Bogota International Film Festival (BIFF), en la que será su edición 12, a realizarse del 8 al 14 de octubre de 2026 en Bogotá, trae lo que el BIFF siempre trae, estrenos de altísima actualidad, emoción e importancia. Estos han ganado reconocimientos, como la Palma de Oro en Cannes, y seguirán ganando menciones y nominaciones a los grandes premios. Por algo se han estrenado en los festivales más reputados del séptimo arte.

Y si usted, como nosotros, es aficionado del cine, agradecerá que justo empieza cuando termina el Festival de Cine Francés, que se trae sus grandes estrenos también.

'Fatherland' de Paweł Pawlikowski, con una figura indiscutible como Sandra Hüller. Foto: cortesía BIFF 12

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Además, el BIFF ostenta una selección notable de cine colombiano con cuatro directores de trayectoria y ojo probado (Juan Andrés Arango, Nicolás Rincón Guille, Jaime Osorio Manrique, Iván David Gaona) presentando sus más recientes producciones. Entre mucho más.

BIFF 12, recargado

Las proyecciones centrales de este año trazan un puente entre el reconocimiento de la crítica y la conexión emocional con el espectador. La apertura oficial estará a cargo de Fjord de Cristian Mungiu, largometraje acreedor de la Palma de Oro en Cannes, que contará con un par de funciones para la audiencia capitalina.

La apertura oficial estará a cargo de ‘Fjord’ de Cristian Mungiu, largometraje acreedor de la Palma de Oro en Cannes. Foto: cortesía BIFF 12

Por su parte, el cierre del BIFF tendrá como protagonista a Cobarde, el esperado filme del realizador belga Lukas Dhont —director de títulos aclamados como Girl y Close—, cuya obra encarna de manera contundente la búsqueda formal de las nuevas generaciones de cineastas. En esta, mira a la Primera Guerra Mundial desde su particular sensibilidad.

'Coward' de Lukas Dhont, cierra el festival (a lo grande). Foto: cortesía BIFF 12

Bajo la dirección de Andrés Bayona, el Bogotá International Film Festival se consolida como un escenario indispensable para el análisis cultural en el país, desplegando una curaduría madura que entrelaza la trayectoria de grandes maestros con la fuerza de voces emergentes.

La arquitectura de esta entrega reafirma secciones fundamentales del BIFF como: Colombia Viva, plataforma natural para la producción audiovisual nacional con cuatro títulos, Donde comienza el río, El despertar, Iluminada y Luis tercero.

‘Donde comienza el río’, de Juan Andrés Arango, uno de los cuatro largometrajes de grandes directores colombianos en estreno BIFF. Foto: cortesía BIFF 12

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Espíritu Joven, sección competitiva en la que una nueva generación de críticos y apasionados otorga el Premio de la Juventud, presenta nueve producciones entre ellas están, Seis meses en el edificio rosa con azul y Goodbye Cruel World.

Masters vuelve a reunir producciones de los autores más consagrados del circuito internacional, Paweł Pawlikowski, Andrey Zvyagintsev, Lisandro Alonso, Lav Diaz, Bruno Dumont, Mahamat-Saleh Haroun, Ira Sachs, Cristian Mungiu.

‘La bola negra’, española, dirigida por Los Javis, dará mucho de que hablar. Suma en su reparto a Penélope Cruz y Glenn Close. Foto: cortesía BIFF 12

A este mapa audiovisual se integran más secciones, Fantasmas del Pasado, espacio volcado hacia la memoria y la revisión histórica presenta siete películas entre las que están, Él deshielo y La bola negra (española, que dará mucho de qué hablar en temporada de premios).

Clases de Lucha se inclina hacia las tensiones éticas y políticas de la sociedad contemporánea como Hangar rojo y Hermanas. BIFF Kids, extiende el cine ambiental y reflexivo al público infantil con los títulos Los nuevos y Papaya; y los tradicionales Cine Conciertos.

Como novedad estratégica de esta edición, el Festival revive Relatos Mutantes, una sección diseñada para explorar ocho producciones que hibridan los géneros cinematográficos tradicionales: Princesa burro (de los directores de Casa lobo) y A Providência e a Guitarra película de apertura del Festival de cine de Rotterdam, el BIFF contará con la presencia de su director João Nicolau.

'A Providência e a Guitarra', película de apertura del Festival de cine de Rotterdam, contará con la presencia de su director João Nicolau en este BIFF 2026. Foto: cortesía BIFF 12

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La Retrospectiva del BIFF rinde tributo a la trayectoria de Rei Pictures con una muestra del cine argentino (tan golpeado estos días de un gobierno que decidió arrasarlo) firmado por autoras de la envergadura de Lucrecia Martel, Natalia Garagiola, Natalia Meta y Daniela Goggi. La gestión de esta global selección cuenta con el respaldo y la articulación de aliados estratégicos de la distribución como MUBI y Cineplex.

'Zama' de Lucrecia Martel, parte de la Retrospectiva del BIFF, que rinde tributo a la trayectoria de Rei Pictures con una muestra del cine argentino. Foto: cortesía BIFF 12

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Invitados de primer nivel

La proyección internacional del BIFF se fortalece con una destacada nómina de invitados de industria y directores de primer nivel. Entre las visitas confirmadas figuran realizadores de la talla de la cineasta vasca Ione Hernández y la catalana Meritxell Colell, a la par de los productores Santiago Gallelli y Benjamín Domenech de la casa argentina Rei Pictures.

De igual forma, la presencia de José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, se posiciona como una oportunidad estratégica para el sector local, al aportar claves sobre el circuito internacional de festivales, la circulación de obras y el desarrollo de audiencias iberoamericanas.

Vibra el cine, aquí vibra el cine... Foto: cortesía BIFF 12

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El Bogota International Film Festival se realiza cada año en Bogotá y reúne a jóvenes espectadores de la capital, a la industria local, invitados nacionales y extranjeros, aliados, socios, medios de comunicación y amigos a los que les gusta, básicamente, descubrir lo mejor del séptimo arte. Sus sedes principales son la Cinemateca de Bogotá, Cine Colombia Múltiplex Av. Chile y la Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero.

*La programación ya se encuentra en la página oficial Biff.co.