Cine colombiano

Premios Macondo serán en Cali y tienen nominados: lideran ‘Horizonte’, ‘Un Poeta’ y ‘Adiós al Amigo’

La ceremonia tendrá lugar una semana antes de lo previsto, la noche del 25 de octubre, y será punta de lanza de un esfuerzo de reactivación desde la ciudad. ¡Les contamos sobre los pesos pesados en contienda!

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Redacción Arcadia
28 de agosto de 2026 a las 9:08 p. m.
'Adiós al amigo' (2024), de Iván David Gaona, una de las grandes producciones con múltiples nominaciones.
'Adiós al amigo' (2024), de Iván David Gaona, una de las grandes producciones con múltiples nominaciones. Foto: La ContraBanda

Esta tarde de viernes, en el particular espacio que es Kinder, tuvo lugar el anuncio de los nominados a los Premios Macondo 2026, y Arcadia se hizo presente.

“Un western del Chicamocha, no de Leone”: reseña de ‘Adiós al amigo’ de Iván David Gaona

De parte de los presentadores y de los directivos que hablaron, mucha consciencia del marco en el que se desarrolla todo, con el terremoto y sus latentes consecuencias aún exigiendo la atención y el apoyo de todo un país. El evento, desde sus posibilidades, sigue adelante, y se pactó para el 25 de octubre. Como a esa ciudad resiliente, sigue adaptándose y busca un nuevo lugar. Lo anunciará pronto.

Los Macondo, expresaron, también quieren seguir abrazando a Cali, hacerse una señal de admiración y cariño, por el legado de Caliwood y por todo lo que la gente del Valle y del Pacífico significan en la creación de este país (el gesto, de todas maneras, se extiende a todos los damnificados). Quizá una noche que reúne lo mejor del cine, y que verá a varios pesos pesados del cine colombiano en contienda, inspire. Quizá una fiesta de la ficción ayuda a reescribir los futuros...

Tras los anuncios en todas las categorías, en dos tandas, el resumen de las nominaciones arroja este balance: Horizonte de César Augusto Acevedo, encabeza las nominaciones con 12, seguida por Un Poeta de Simón Mesa Soto y Adiós al Amigo de Iván David Gaona, con 11 cada una. También se destacan Llueve sobre Babel con 6, que jugará de local, pero con todos los méritos, y Entre 2 Aguas con 4 nominaciones, una película que se pone en el radar en el que ha debido estar siempre.

'Entre 2 Aguas', de Carlos Gabriel Vergara es protagonizada por Nelson Camayo, Ana Harlen Mosquera, Angélica González, Alberto Palacio, Margarita Reyes y Carlos Vergara.
'Entre 2 Aguas', de Carlos Gabriel Vergara es protagonizada por Nelson Camayo, Ana Harlen Mosquera, Angélica González, Alberto Palacio, Margarita Reyes y Carlos Vergara. Foto: Corporación Biómanos / A.P.I.

No es menor ver en competencia a grandes directores como Iván Gaona, César Acevedo y Simón Mesa Soto, con tres grandes películas, y a Gala de Sol ponerse con su voz de autora en ese mapa, con una cinta que se reusó a salir de las salas y extendió por semanas su estancia. Vale anotar que, por medio de los canales regionales y la plataforma Ditu se plantea dar acceso a muchas de estas películas al público, para que las vea, para que pueda también votar por su favorita y otorgar el Macondo del público. Algo es innegable, hay mucho por refrescar y mucho por descubrir de cara a los premios.

Los nominados son...

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

ADIÓS AL AMIGO — La Contrabanda S.A.S.

HORIZONTE — Inercia Películas

LLUEVE SOBRE BABEL — Gala del Sol Films

UN POETA — Ocúltimo S.A.S.

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En la película ‘Horizonte’, Inés y su hijo Basilio se reencuentran en la muerte para emprender un viaje físico y espiritual en un mundo completamente devastado por la guerra. El guion y la dirección estuvieron a cargo de César Augusto Acevedo.
‘Horizonte’: un viaje poético y oscuro con el que César Acevedo exige a su público para recompensarlo

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

ANDARIEGA — Briosa Films

EL JUEGO DE LA VIDA — Séptima Films S.A.S.

MÛPÃ (MADRE) — Fahrenheit Films S.A.S.

SOÑÉ SU NOMBRE — Sandelion Productions

‘Soñé su nombre’ de Ángela Carabalí. Foto:
‘Soñé su nombre’ de Ángela Carabalí: este premiado documental hace emerger la memoria enterrada

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO - FIACINE

AÚN ES DE NOCHE EN CARACAS — Venezuela

BELÉN — Argentina

LOS DOMINGOS — España

O AGENTE SECRETO — Brasil

La producción le sigue dando la vuelta al mundo, luego de un periodo largo de exhibición en salas. Hay funciones en la Cinemateca de Bogotá y también se puede ver en Mubi.
Kleber Mendonça Filho habla con Arcadia: “En las salas se construye el carácter de la película”

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

CALOSTRO — Diego Felipe Cortés

QUIMERA — Sofía Abril Osuna

TUKTU, PADRE MAÍZ — Cintadhesiva Comunicaciones

UNA VEZ EN UN CUERPO — Pez Dorado Animaciones

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Los domingos, la última película de Alauda Ruiz de Azúa, ha ganado el Goya 2026 a la mejor película, mejor directora y guion en la 40 edición de los premios. Meses antes, el Jurado de la Sección Oficial del pasado Festival de Cine de San Sebastián ya había otorgado a la película su gran premio, la Concha de Oro.
Blanca Soroa, actriz de 'Los Domingos', habla con Arcadia: “Quiero hacer algo que me dé miedo”

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

AGACHAR EL ROSTRO — Nebula Cine

MALAS POSTURAS — La Misma Gente Films

MI AMIGO, EL ARQUITECTO — Mediocielo Cine

SUKUA — La Fortaleza Films

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Mi viche todo el día (2025), Juan Camilo Moreno.
Mi viche todo el día (2025), Juan Camilo Moreno. Foto: Cortesía Bogoshorts

MI VICHE TODO EL DÍA — Vértigo Cine

SOMBRAS EN LA NIEBLA — Magdalena Cine S.A.S.

UN APARATO PARA DETECTAR FANTASMAS — Cosmodromo Cine

YA SE VEN LOS TIGRES EN LA LLUVIA — Contravía Films

MEJOR DIRECCIÓN

César Augusto Acevedo — HORIZONTE

Gala del Sol — LLUEVE SOBRE BABEL

Iván David Gaona — ADIÓS AL AMIGO

Simón Mesa Soto — UN POETA

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Un poeta, de Simón Mesa Soto
Reseña de ‘Un Poeta’ de Simón Mesa Soto: el imperdible retrato de un gran perdedor

MEJOR GUION

César Augusto Acevedo — HORIZONTE

Gala del Sol — LLUEVE SOBRE BABEL

Iván David Gaona — ADIÓS AL AMIGO

Simón Mesa Soto — UN POETA

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Ana Harlen — ENTRE 2 AGUAS

Flora Martínez — ¡BASTA MAMÁ!

Marcela Benjumea — ¡BASTA MAMÁ!

Rebeca Andrade — UN POETA

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MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Claudio Cataño — HORIZONTE

Julián Díaz — LACTAR

Nelson Camayo — ENTRE 2 AGUAS

Ubeimar Ríos — UN POETA

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Correa — UN POETA

Ángela Cano — HORIZONTE

Carmenza Gómez — UN PADRE MUY MADRE

María Victoria Hernández — HORIZONTE

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Bernardo García — ¡BASTA MAMÁ!

Cristian Hernández — ADIÓS AL AMIGO

Emmanuel Restrepo — SUSANA Y ELVIRA SIN PLAN B

Felipe Aguilar — LLUEVE SOBRE BABEL

'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol es un retrato poético y punk de un bar mítico donde se entrelazan historias de amor, traición y redención en una atmósfera nocturna cargada de simbolismo.
'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol es un retrato poético y punk de un bar mítico donde se entrelazan historias de amor, traición y redención en una atmósfera nocturna cargada de simbolismo. Foto: cortesía BIFF / A.P.I.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Juan Carlos Martínez — GOLÁN

Juan Sarmiento — UN POETA

Mateo Guzmán — HORIZONTE

Sonia Pérez — SUSANA Y ELVIRA SIN PLAN B

MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

Alex Maury / César Salazar — GOLÁN

Daniel Garcés Najar / José Jairo Flórez Flórez / José Valenzuela — ADIÓS AL AMIGO

Gerry Vásquez / James Parnell / Daniel Prieto / Daniel Vásquez / Sebastián Alzate — LLUEVE SOBRE BABEL

Juan Manuel López / Daniel Giraldo / Daniel Vásquez — ANDARIEGA

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Diana Oliva — ADIÓS AL AMIGO

Juliana Giraldo / Susana Valencia — UN POETA

Julián Grijalba — CULEBRA NEGRA

Julián Grijalba — HORIZONTE

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MEJOR MAQUILLAJE

Diana Parra — QUERIDO TRÓPICO

Lili Bonil — ADIÓS AL AMIGO

Lina Cadavid — HORIZONTE

EManuela Muñoz — CULEBRA NEGRA

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Daniel Rincón — QUERIDO TRÓPICO

Jaime Luna — LLUEVE SOBRE BABEL

Juan David Bernal — ADIÓS AL AMIGO

Marcela Gómez — HORIZONTE

MEJORES VFX

Fabio Andrés Escobar Charry — BRIGITTE, PLANETA B

Iván David Mejía — ADIÓS AL AMIGO

Juan Manuel Betancourt / Hadi Abou Ghazale / Pascal Giroux — HORIZONTE

Víctor Forigua — QUERIDO TRÓPICO

“'Querido Trópico' es un drama luminoso con textura tropical, lleno de momentos inesperados, como el cambiante clima panameño. A través de esta película, quise retratar el encuentro entre dos mujeres a las que todo, o casi todo, separa”, dice su directora.
“'Querido Trópico' es un drama luminoso con textura tropical, lleno de momentos inesperados, como el cambiante clima panameño. A través de esta película, quise retratar el encuentro entre dos mujeres a las que todo, o casi todo, separa”, dice su directora. Foto: Mente Pública / Big-Sur Películas / Mansa Productora
El estreno llega acompañado de la campaña #CómplicesDeLaVida, que amplifica el mensaje central del filme: las relaciones humanas pueden transformarse, incluso en los escenarios menos esperados.
‘Querido trópico’: una mirada a la mujer cuidadora y a las divisiones de clase que ceden ante la enfermedad mental

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Daniel Velasco — ENTRE 2 AGUAS

Edson Velandia / Camilo Escobar — ADIÓS AL AMIGO

Matti Bye / Johanna Ekholm / Gustav Davidsson / Pelle Westlin — UN POETA

María Linares — SUSANA Y ELVIRA SIN PLAN B

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Andrés Martínez / María Elena Doering — LACTAR

Edson Velandia — ADIÓS AL AMIGO

Manuela E. Aguirre — ENTRE 2 AGUAS

Matti Bye — UN POETA

MEJOR MONTAJE

Carlos Cordero / David Rojas — EL JUEGO DE LA VIDA

Isabel Otálvaro — ANDARIEGA

Ricardo Saraiva — UN POETA

Soledad Salfate / Camila Beltrán — HORIZONTE

'Horizonte', de César Acevedo
'Horizonte', de César Acevedo Foto: Carolina Navas / Inercia Películas

MACONDO SOSTENIBLE

ADIÓS AL AMIGO - Mónica Juanita Hernández Duquino (Productora)

COROZO - Lorena Villanueva (Productora)

CULEBRA NEGRA - David Hurts (Productor)

ENTRE 2 AGUAS - Carlos Gabriel VergaraM.

GOLÁN - Diana Montenegro García (Productora)

LEGAL - Jennifer Arenas (Productora)

LLUEVE SOBRE BABEL - H.A Hermida (Productora)

REFLEJOS - Ivan Acosta / Miguel Urrutia (Productores)