Esta tarde de viernes, en el particular espacio que es Kinder, tuvo lugar el anuncio de los nominados a los Premios Macondo 2026, y Arcadia se hizo presente.
De parte de los presentadores y de los directivos que hablaron, mucha consciencia del marco en el que se desarrolla todo, con el terremoto y sus latentes consecuencias aún exigiendo la atención y el apoyo de todo un país. El evento, desde sus posibilidades, sigue adelante, y se pactó para el 25 de octubre. Como a esa ciudad resiliente, sigue adaptándose y busca un nuevo lugar. Lo anunciará pronto.
Los Macondo, expresaron, también quieren seguir abrazando a Cali, hacerse una señal de admiración y cariño, por el legado de Caliwood y por todo lo que la gente del Valle y del Pacífico significan en la creación de este país (el gesto, de todas maneras, se extiende a todos los damnificados). Quizá una noche que reúne lo mejor del cine, y que verá a varios pesos pesados del cine colombiano en contienda, inspire. Quizá una fiesta de la ficción ayuda a reescribir los futuros...
Tras los anuncios en todas las categorías, en dos tandas, el resumen de las nominaciones arroja este balance: Horizonte de César Augusto Acevedo, encabeza las nominaciones con 12, seguida por Un Poeta de Simón Mesa Soto y Adiós al Amigo de Iván David Gaona, con 11 cada una. También se destacan Llueve sobre Babel con 6, que jugará de local, pero con todos los méritos, y Entre 2 Aguas con 4 nominaciones, una película que se pone en el radar en el que ha debido estar siempre.
No es menor ver en competencia a grandes directores como Iván Gaona, César Acevedo y Simón Mesa Soto, con tres grandes películas, y a Gala de Sol ponerse con su voz de autora en ese mapa, con una cinta que se reusó a salir de las salas y extendió por semanas su estancia. Vale anotar que, por medio de los canales regionales y la plataforma Ditu se plantea dar acceso a muchas de estas películas al público, para que las vea, para que pueda también votar por su favorita y otorgar el Macondo del público. Algo es innegable, hay mucho por refrescar y mucho por descubrir de cara a los premios.
Los nominados son...
MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
ADIÓS AL AMIGO — La Contrabanda S.A.S.
HORIZONTE — Inercia Películas
LLUEVE SOBRE BABEL — Gala del Sol Films
UN POETA — Ocúltimo S.A.S.
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
ANDARIEGA — Briosa Films
EL JUEGO DE LA VIDA — Séptima Films S.A.S.
MÛPÃ (MADRE) — Fahrenheit Films S.A.S.
SOÑÉ SU NOMBRE — Sandelion Productions
MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO - FIACINE
AÚN ES DE NOCHE EN CARACAS — Venezuela
BELÉN — Argentina
LOS DOMINGOS — España
O AGENTE SECRETO — Brasil
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
CALOSTRO — Diego Felipe Cortés
QUIMERA — Sofía Abril Osuna
TUKTU, PADRE MAÍZ — Cintadhesiva Comunicaciones
UNA VEZ EN UN CUERPO — Pez Dorado Animaciones
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
AGACHAR EL ROSTRO — Nebula Cine
MALAS POSTURAS — La Misma Gente Films
MI AMIGO, EL ARQUITECTO — Mediocielo Cine
SUKUA — La Fortaleza Films
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
MI VICHE TODO EL DÍA — Vértigo Cine
SOMBRAS EN LA NIEBLA — Magdalena Cine S.A.S.
UN APARATO PARA DETECTAR FANTASMAS — Cosmodromo Cine
YA SE VEN LOS TIGRES EN LA LLUVIA — Contravía Films
MEJOR DIRECCIÓN
César Augusto Acevedo — HORIZONTE
Gala del Sol — LLUEVE SOBRE BABEL
Iván David Gaona — ADIÓS AL AMIGO
Simón Mesa Soto — UN POETA
MEJOR GUION
César Augusto Acevedo — HORIZONTE
Gala del Sol — LLUEVE SOBRE BABEL
Iván David Gaona — ADIÓS AL AMIGO
Simón Mesa Soto — UN POETA
MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA
Ana Harlen — ENTRE 2 AGUAS
Flora Martínez — ¡BASTA MAMÁ!
Marcela Benjumea — ¡BASTA MAMÁ!
Rebeca Andrade — UN POETA
MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO
Claudio Cataño — HORIZONTE
Julián Díaz — LACTAR
Nelson Camayo — ENTRE 2 AGUAS
Ubeimar Ríos — UN POETA
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Allison Correa — UN POETA
Ángela Cano — HORIZONTE
Carmenza Gómez — UN PADRE MUY MADRE
María Victoria Hernández — HORIZONTE
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Bernardo García — ¡BASTA MAMÁ!
Cristian Hernández — ADIÓS AL AMIGO
Emmanuel Restrepo — SUSANA Y ELVIRA SIN PLAN B
Felipe Aguilar — LLUEVE SOBRE BABEL
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Juan Carlos Martínez — GOLÁN
Juan Sarmiento — UN POETA
Mateo Guzmán — HORIZONTE
Sonia Pérez — SUSANA Y ELVIRA SIN PLAN B
MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
Alex Maury / César Salazar — GOLÁN
Daniel Garcés Najar / José Jairo Flórez Flórez / José Valenzuela — ADIÓS AL AMIGO
Gerry Vásquez / James Parnell / Daniel Prieto / Daniel Vásquez / Sebastián Alzate — LLUEVE SOBRE BABEL
Juan Manuel López / Daniel Giraldo / Daniel Vásquez — ANDARIEGA
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Diana Oliva — ADIÓS AL AMIGO
Juliana Giraldo / Susana Valencia — UN POETA
Julián Grijalba — CULEBRA NEGRA
Julián Grijalba — HORIZONTE
MEJOR MAQUILLAJE
Diana Parra — QUERIDO TRÓPICO
Lili Bonil — ADIÓS AL AMIGO
Lina Cadavid — HORIZONTE
EManuela Muñoz — CULEBRA NEGRA
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Daniel Rincón — QUERIDO TRÓPICO
Jaime Luna — LLUEVE SOBRE BABEL
Juan David Bernal — ADIÓS AL AMIGO
Marcela Gómez — HORIZONTE
MEJORES VFX
Fabio Andrés Escobar Charry — BRIGITTE, PLANETA B
Iván David Mejía — ADIÓS AL AMIGO
Juan Manuel Betancourt / Hadi Abou Ghazale / Pascal Giroux — HORIZONTE
Víctor Forigua — QUERIDO TRÓPICO
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Daniel Velasco — ENTRE 2 AGUAS
Edson Velandia / Camilo Escobar — ADIÓS AL AMIGO
Matti Bye / Johanna Ekholm / Gustav Davidsson / Pelle Westlin — UN POETA
María Linares — SUSANA Y ELVIRA SIN PLAN B
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Andrés Martínez / María Elena Doering — LACTAR
Edson Velandia — ADIÓS AL AMIGO
Manuela E. Aguirre — ENTRE 2 AGUAS
Matti Bye — UN POETA
MEJOR MONTAJE
Carlos Cordero / David Rojas — EL JUEGO DE LA VIDA
Isabel Otálvaro — ANDARIEGA
Ricardo Saraiva — UN POETA
Soledad Salfate / Camila Beltrán — HORIZONTE
MACONDO SOSTENIBLE
ADIÓS AL AMIGO - Mónica Juanita Hernández Duquino (Productora)
COROZO - Lorena Villanueva (Productora)
CULEBRA NEGRA - David Hurts (Productor)
ENTRE 2 AGUAS - Carlos Gabriel VergaraM.
GOLÁN - Diana Montenegro García (Productora)
LEGAL - Jennifer Arenas (Productora)
LLUEVE SOBRE BABEL - H.A Hermida (Productora)
REFLEJOS - Ivan Acosta / Miguel Urrutia (Productores)