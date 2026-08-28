Esta tarde de viernes, en el particular espacio que es Kinder, tuvo lugar el anuncio de los nominados a los Premios Macondo 2026, y Arcadia se hizo presente.

“Un western del Chicamocha, no de Leone”: reseña de ‘Adiós al amigo’ de Iván David Gaona

De parte de los presentadores y de los directivos que hablaron, mucha consciencia del marco en el que se desarrolla todo, con el terremoto y sus latentes consecuencias aún exigiendo la atención y el apoyo de todo un país. El evento, desde sus posibilidades, sigue adelante, y se pactó para el 25 de octubre. Como a esa ciudad resiliente, sigue adaptándose y busca un nuevo lugar. Lo anunciará pronto.

Los Macondo, expresaron, también quieren seguir abrazando a Cali, hacerse una señal de admiración y cariño, por el legado de Caliwood y por todo lo que la gente del Valle y del Pacífico significan en la creación de este país (el gesto, de todas maneras, se extiende a todos los damnificados). Quizá una noche que reúne lo mejor del cine, y que verá a varios pesos pesados del cine colombiano en contienda, inspire. Quizá una fiesta de la ficción ayuda a reescribir los futuros...

Tras los anuncios en todas las categorías, en dos tandas, el resumen de las nominaciones arroja este balance: Horizonte de César Augusto Acevedo, encabeza las nominaciones con 12, seguida por Un Poeta de Simón Mesa Soto y Adiós al Amigo de Iván David Gaona, con 11 cada una. También se destacan Llueve sobre Babel con 6, que jugará de local, pero con todos los méritos, y Entre 2 Aguas con 4 nominaciones, una película que se pone en el radar en el que ha debido estar siempre.

'Entre 2 Aguas', de Carlos Gabriel Vergara es protagonizada por Nelson Camayo, Ana Harlen Mosquera, Angélica González, Alberto Palacio, Margarita Reyes y Carlos Vergara. Foto: Corporación Biómanos / A.P.I.

No es menor ver en competencia a grandes directores como Iván Gaona, César Acevedo y Simón Mesa Soto, con tres grandes películas, y a Gala de Sol ponerse con su voz de autora en ese mapa, con una cinta que se reusó a salir de las salas y extendió por semanas su estancia. Vale anotar que, por medio de los canales regionales y la plataforma Ditu se plantea dar acceso a muchas de estas películas al público, para que las vea, para que pueda también votar por su favorita y otorgar el Macondo del público. Algo es innegable, hay mucho por refrescar y mucho por descubrir de cara a los premios.

Los nominados son...

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

ADIÓS AL AMIGO — La Contrabanda S.A.S.

HORIZONTE — Inercia Películas

LLUEVE SOBRE BABEL — Gala del Sol Films

UN POETA — Ocúltimo S.A.S.

‘Horizonte’: un viaje poético y oscuro con el que César Acevedo exige a su público para recompensarlo

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

ANDARIEGA — Briosa Films

EL JUEGO DE LA VIDA — Séptima Films S.A.S.

MÛPÃ (MADRE) — Fahrenheit Films S.A.S.

SOÑÉ SU NOMBRE — Sandelion Productions

‘Soñé su nombre’ de Ángela Carabalí: este premiado documental hace emerger la memoria enterrada

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO - FIACINE

AÚN ES DE NOCHE EN CARACAS — Venezuela

BELÉN — Argentina

LOS DOMINGOS — España

O AGENTE SECRETO — Brasil

Kleber Mendonça Filho habla con Arcadia: “En las salas se construye el carácter de la película”

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

CALOSTRO — Diego Felipe Cortés

QUIMERA — Sofía Abril Osuna

TUKTU, PADRE MAÍZ — Cintadhesiva Comunicaciones

UNA VEZ EN UN CUERPO — Pez Dorado Animaciones

Blanca Soroa, actriz de 'Los Domingos', habla con Arcadia: “Quiero hacer algo que me dé miedo”

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

AGACHAR EL ROSTRO — Nebula Cine

MALAS POSTURAS — La Misma Gente Films

MI AMIGO, EL ARQUITECTO — Mediocielo Cine

SUKUA — La Fortaleza Films

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Mi viche todo el día (2025), Juan Camilo Moreno. Foto: Cortesía Bogoshorts

MI VICHE TODO EL DÍA — Vértigo Cine

SOMBRAS EN LA NIEBLA — Magdalena Cine S.A.S.

UN APARATO PARA DETECTAR FANTASMAS — Cosmodromo Cine

YA SE VEN LOS TIGRES EN LA LLUVIA — Contravía Films

MEJOR DIRECCIÓN

César Augusto Acevedo — HORIZONTE

Gala del Sol — LLUEVE SOBRE BABEL

Iván David Gaona — ADIÓS AL AMIGO

Simón Mesa Soto — UN POETA

Reseña de ‘Un Poeta’ de Simón Mesa Soto: el imperdible retrato de un gran perdedor

MEJOR GUION

César Augusto Acevedo — HORIZONTE

Gala del Sol — LLUEVE SOBRE BABEL

Iván David Gaona — ADIÓS AL AMIGO

Simón Mesa Soto — UN POETA

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Ana Harlen — ENTRE 2 AGUAS

Flora Martínez — ¡BASTA MAMÁ!

Marcela Benjumea — ¡BASTA MAMÁ!

Rebeca Andrade — UN POETA

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Claudio Cataño — HORIZONTE

Julián Díaz — LACTAR

Nelson Camayo — ENTRE 2 AGUAS

Ubeimar Ríos — UN POETA

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Correa — UN POETA

Ángela Cano — HORIZONTE

Carmenza Gómez — UN PADRE MUY MADRE

María Victoria Hernández — HORIZONTE

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Bernardo García — ¡BASTA MAMÁ!

Cristian Hernández — ADIÓS AL AMIGO

Emmanuel Restrepo — SUSANA Y ELVIRA SIN PLAN B

Felipe Aguilar — LLUEVE SOBRE BABEL

'Llueve sobre Babel', de Gala del Sol es un retrato poético y punk de un bar mítico donde se entrelazan historias de amor, traición y redención en una atmósfera nocturna cargada de simbolismo. Foto: cortesía BIFF / A.P.I.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Juan Carlos Martínez — GOLÁN

Juan Sarmiento — UN POETA

Mateo Guzmán — HORIZONTE

Sonia Pérez — SUSANA Y ELVIRA SIN PLAN B

MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

Alex Maury / César Salazar — GOLÁN

Daniel Garcés Najar / José Jairo Flórez Flórez / José Valenzuela — ADIÓS AL AMIGO

Gerry Vásquez / James Parnell / Daniel Prieto / Daniel Vásquez / Sebastián Alzate — LLUEVE SOBRE BABEL

Juan Manuel López / Daniel Giraldo / Daniel Vásquez — ANDARIEGA

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Diana Oliva — ADIÓS AL AMIGO

Juliana Giraldo / Susana Valencia — UN POETA

Julián Grijalba — CULEBRA NEGRA

Julián Grijalba — HORIZONTE

MEJOR MAQUILLAJE

Diana Parra — QUERIDO TRÓPICO

Lili Bonil — ADIÓS AL AMIGO

Lina Cadavid — HORIZONTE

EManuela Muñoz — CULEBRA NEGRA

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Daniel Rincón — QUERIDO TRÓPICO

Jaime Luna — LLUEVE SOBRE BABEL

Juan David Bernal — ADIÓS AL AMIGO

Marcela Gómez — HORIZONTE

MEJORES VFX

Fabio Andrés Escobar Charry — BRIGITTE, PLANETA B

Iván David Mejía — ADIÓS AL AMIGO

Juan Manuel Betancourt / Hadi Abou Ghazale / Pascal Giroux — HORIZONTE

Víctor Forigua — QUERIDO TRÓPICO

“'Querido Trópico' es un drama luminoso con textura tropical, lleno de momentos inesperados, como el cambiante clima panameño. A través de esta película, quise retratar el encuentro entre dos mujeres a las que todo, o casi todo, separa”, dice su directora. Foto: Mente Pública / Big-Sur Películas / Mansa Productora

‘Querido trópico’: una mirada a la mujer cuidadora y a las divisiones de clase que ceden ante la enfermedad mental

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Daniel Velasco — ENTRE 2 AGUAS

Edson Velandia / Camilo Escobar — ADIÓS AL AMIGO

Matti Bye / Johanna Ekholm / Gustav Davidsson / Pelle Westlin — UN POETA

María Linares — SUSANA Y ELVIRA SIN PLAN B

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Andrés Martínez / María Elena Doering — LACTAR

Edson Velandia — ADIÓS AL AMIGO

Manuela E. Aguirre — ENTRE 2 AGUAS

Matti Bye — UN POETA

MEJOR MONTAJE

Carlos Cordero / David Rojas — EL JUEGO DE LA VIDA

Isabel Otálvaro — ANDARIEGA

Ricardo Saraiva — UN POETA

Soledad Salfate / Camila Beltrán — HORIZONTE

'Horizonte', de César Acevedo Foto: Carolina Navas / Inercia Películas

MACONDO SOSTENIBLE

ADIÓS AL AMIGO - Mónica Juanita Hernández Duquino (Productora)

COROZO - Lorena Villanueva (Productora)

CULEBRA NEGRA - David Hurts (Productor)

ENTRE 2 AGUAS - Carlos Gabriel VergaraM.

GOLÁN - Diana Montenegro García (Productora)

LEGAL - Jennifer Arenas (Productora)

LLUEVE SOBRE BABEL - H.A Hermida (Productora)

REFLEJOS - Ivan Acosta / Miguel Urrutia (Productores)