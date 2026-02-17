Hay historias que no pueden seguir enterradas, no en un país donde tanta gente ha desaparecido. Soñé su nombre es una de ellas.

Tras un poderoso recorrido por los más importantes festivales internacionales, este sensible documental llega a las salas de cine del país, invitando al público a un encuentro íntimo, poético y profundamente humano con la memoria, la tierra y la búsqueda de justicia.

No es exagerado destacar su recorrido notable. La película pasó por festivales como Hot Docs, donde obtuvo la Mención Especial del Jurado; DOC NYC; San Francisco International Film Festival; Festival Internacional de Cine Florianópolis Audiovisual Mercosur, donde recibió el Premio a Mejor Largometraje; Festival Internacional de Cine de Cali, donde fue galardonada con el Premio María a Mejor Largometraje Nacional; el Vancouver Latin American Film Festival, y el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, donde ganó el Premio a Mejor Largometraje de la competencia Hemisferio de Largometrajes Iberoamericanos, entre otros importantes reconocimientos,

‘Soñé su nombre’ de Ángela Carabalí llega a cartelera nacional. Foto: cortesía DOC:CO / A.P.I.

Dirigida por Ángela Carabalí, la primera directora afrodescendiente colombiana en estrenar en salas de cine en el país, la película nace de una herida personal que se transforma en relato colectivo: la desaparición forzada de su padre, un agricultor afrodescendiente, y el largo camino para nombrar su ausencia.

En un país donde este crimen ha dejado más de 130.000 víctimas, Soñé su nombre se atreve a mirar de frente una de las tragedias más persistentes de Colombia, especialmente en territorios como el Cauca, marcados por la violencia, el despojo y el racismo estructural.

Ángela Carabalí, cineasta afrocolombiana y docente universitaria, cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación y creación audiovisual. Foto: cortesía DOC:CO / A.P.I.

La película sigue a Ángela, quien después de 30 años de negación, recibe una señal inesperada: su padre aparece en un sueño y le pide que lo busque. Ese llamado da inicio a un viaje físico y espiritual junto a su hermana Juliana, desde Medellín hasta Caloto, atravesando paisajes, recuerdos familiares y territorios indígenas donde la espiritualidad del pueblo Nasa abre nuevas formas de comprender la memoria, el duelo y la resistencia.

Con una propuesta visual que entrelaza lo real y lo onírico, el documental construye una experiencia sensorial donde el sonido, la imagen y la metáfora dialogan para expresar la paradoja de un país atravesado por el dolor, pero también por una belleza profunda y persistente. Su lema “El alma hará brillar lo que la tierra esconde” resume el espíritu de una obra que recupera voces silenciadas y dignifica a quienes fueron arrancados de su historia.

Su padre, desaparecido hace décadas, aparece en un sueño de Ángela y le pide que lo busque. Ese llamado da inicio a un viaje físico y espiritual. Foto: Liberman Arango

Ángela Carabalí, cineasta afrocolombiana y docente universitaria, cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación y creación audiovisual. Fundadora de Carabalí Films & New Media, ha impulsado narrativas sociales y étnicas en proyectos como Pregoneros de Medellín, y se ha formado y trabajado en destacados programas y producciones internacionales, consolidándose como una de las voces más potentes del documental latinoamericano contemporáneo.

Ángela y su hermana Juliana van desde Medellín hasta Caloto retomando los pasos de su padre. Foto: Liberman Arango

Soñé su nombre, producida por Sandelion Productions y Carabalí Films & New Media, ha sido ganadora del Fondo para la Equidad Racial, iniciativa de la organización Manos Visibles.

Este apoyo, recibido en la etapa final del proceso, ha sido clave para el lanzamiento de la película, y el anhelado encuentro con el público. También ha sido ganadora de prestigiosos fondos nacionales e internacionales como la beca de desarrollo Brouillon d’un rêve documentaire, otorgada por Scam; Firelight también apoyó la etapa de desarrollo; para la producción obtuvo apoyo de Sundance e InMaat y recibió una beca de desarrollo para contenidos transmedia de Crea Digital. Además de recibir el respaldo de la Alcaldía de Medellín, del Vancouver Latin American Film Festival, y del Clúster MIA - Mujeres en la Industria Audiovisual, del FICDEH.

El sensible trabajo nos lleva también por los objetos, libros, música de este hombre arrebatado a su familia, como tantos otros en este país. Foto: Liberman Arango

Distribuida por la Agencia de Promoción y Distribución de Cine Latinoamericano DOC:CO, Soñé su nombre llega a las salas de cine como una invitación urgente y necesaria: a escuchar, a recordar y a mirar de frente aquello que la tierra guarda y el alma insiste en nombrar.

Es la primera película que DOC:CO estrena en 2026, y con ella se abre un año de trabajo y circulación que reafirma su compromiso por hacer que el cine nacional recorra el país y encuentre nuevos públicos.