La película nominada al Óscar más difícil de ver ya está en ‘streaming’: una masacre real hecha thriller

El panorama cinematográfico internacional ha sido impactado por una obra que se adentra en la crudeza del presente a través de una historia que aborda los efectos de la guerra. El nuevo largometraje dirigido por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania acaba de llegar a las plataformas de streaming, tras un recorrido por festivales de cine y con una nominación a los Premios Óscar de 2026.

La producción ha sido presentada en distintos espacios del circuito cinematográfico internacional y ahora amplía su alcance con su llegada al streaming, donde busca acercar al público a una historia centrada en las consecuencias del conflicto armado.

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¿De qué se trata?

La película se sitúa en un trágico hecho ocurrido el 29 de enero de 2024, en medio del conflicto en Gaza. Basada en hechos reales, la trama gira en torno a una llamada de emergencia que generó conmoción. Hind Rajab, una niña palestina de seis años, estaba atrapada en un carro rodeado de fuego cruzado, con los cuerpos de su familia a su alrededor. Suplicaba ser rescatada. La llamada llegó al centro de emergencias de la Media Luna Roja Palestina, lo que desató una carrera contrarreloj para enviar una ambulancia en medio de condiciones extremadamente peligrosas.

Lejos de optar por un melodrama convencional o por recrear la violencia mediante el impacto visual, la directora Kaouther Ben Hania toma una decisión artística: difuminar las fronteras entre el cine documental y la ficción narrativa.

Tal como lo hizo en su obra anterior, “Las cuatro hijas”, la cineasta emplea las grabaciones originales de audio de la llamada real de la niña como base narrativa de la obra. Este recurso convierte la película en una experiencia inmersiva que expone la desesperación en la voz de la menor.

Gran parte de la historia se desarrolla en las oficinas de emergencia. A través de actuaciones contenidas, lideradas por los intérpretes Motaz Malhees y Saja Kilani, la película retrata la tensión emocional de los rescatistas.

La obra se estructura a partir de lo que ocurre fuera de campo, dejando que el público reconstruya la escena que se vive al otro lado del teléfono.

Su impacto en los festivales

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La voz de Hind ha dejado una huella en la industria cinematográfica. Su estreno en el Festival de Cine de Venecia tuvo una amplia recepción y obtuvo el Gran Premio del Jurado (León de Plata), además de una ovación prolongada, un hecho poco común en el festival italiano.

Su recorrido continuó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió el Premio del Público con la puntuación más alta registrada en la historia del certamen. Este reconocimiento culminó con su nominación al Óscar a Mejor Película Internacional para la 98.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, lo que la posiciona entre las producciones más destacadas del año.