Alerta en los Óscar 2026: el FBI lanza plan de seguridad por posible ataque de Irán

La 98.ª edición de los Premios Óscar, programada para este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, contará con un dispositivo de seguridad excepcionalmente reforzado. La medida responde a una comunicación preventiva del FBI sobre posibles amenazas en el estado de California, en un contexto de alta sensibilidad geopolítica.

“Aprendamos a votar”: Giovanny Ayala estalla contra el sistema de salud tras espera de seis horas en urgencias con su madre

A pocos días de la noche más importante de Hollywood, la organización ha confirmado que el despliegue busca garantizar la integridad de los asistentes, trabajadores y el público general. Aunque las autoridades han enfatizado que se trata de medidas de precaución y no de una respuesta a un ataque inminente comprobado, el nivel de vigilancia se mantendrá en su punto máximo durante toda la jornada.

El origen de la alerta: prevención y contexto internacional

De acuerdo con reportes de medios como Variety y The Hollywood Reporter, el FBI emitió un boletín de inteligencia dirigido a las agencias del orden en California. Según el documento citado por fuentes locales, se obtuvo información sobre una presunta intención de utilizar vehículos aéreos no tripulados (drones) contra objetivos no especificados en el estado.

La advertencia surge en un marco de tensiones entre Estados Unidos e Irán, acentuadas tras operaciones militares realizadas a finales de febrero. No obstante, el propio documento de la agencia federal aclara que la información tiene un carácter preventivo. Según reportó la revista People, las autoridades no han clasificado esta advertencia como una “amenaza creíble” de ejecución inmediata, sino como un escenario de riesgo que requiere vigilancia.

Un perímetro blindado en el Dolby Theatre

La producción de la gala, liderada por Raj Kapoor y Katy Mullan, ha trabajado en estrecha coordinación con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y agencias federales. “Queremos que todos los que vengan al evento, quienes lo presencien o incluso los fans que estén fuera de las barricadas, se sientan seguros”, afirmó Kapoor en una conferencia de prensa reciente.

El operativo incluye los siguientes componentes clave:

Talento humano: El despliegue de aproximadamente 1.000 agentes de seguridad privada, sumados a oficiales uniformados del LAPD.

El despliegue de aproximadamente 1.000 agentes de seguridad privada, sumados a oficiales uniformados del LAPD. Tecnología y vigilancia: Uso de drones de monitoreo, cámaras de alta definición y unidades especializadas de detección de explosivos con caninos.

Uso de drones de monitoreo, cámaras de alta definición y unidades especializadas de detección de explosivos con caninos. Perímetro de exclusión: Se establecerá una zona de seguridad de una milla alrededor del Dolby Theatre, con puntos de revisión vehicular y peatonal estrictos.

Se establecerá una zona de seguridad de una milla alrededor del Dolby Theatre, con puntos de revisión vehicular y peatonal estrictos. Protocolo de cierre: Una vez iniciada la ceremonia, el recinto entrará en un sistema de “lockdown” o cierre total.

Declaraciones oficiales y calma institucional

“Yo estuve varios meses furiosa, no le hablaba”: madre de Juan Daniel Oviedo revela por qué se molestó con él en campaña

El gobernador de California, Gavin Newsom, se pronunció a través de sus canales oficiales para dar un parte de tranquilidad, aunque sin bajar la guardia. “Aunque no estamos al tanto de amenazas inminentes en este momento, permanecemos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”, señaló el mandatario, confirmando la coordinación constante con los servicios de inteligencia.

Por su parte, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles emitió un comunicado, en el que aseguran mantener un “nivel elevado de preparación”. Las autoridades recordaron que, independientemente de las alertas específicas, los Óscar siempre son considerados un “evento especial de seguridad nacional” debido a la alta concentración de figuras públicas y prensa internacional.