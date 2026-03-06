Se viven coyunturas complicadas, y viniendo de una humanidad pospandémica, eso es mucho decir. No hay cómo negar que 2026 maneja niveles especiales de angustia, y por eso refugiarse en el arte no solo es opción, es salud. En ese orden de ideas, el año en cine ha sido dadivoso y ha ratificado al séptimo arte, en salas y en pantallas más chicas (así no se quiera), como la “máquina de empatía” que describió el crítico Roger Ebert antes de morir.

Nominaciones a los 98 Premios Óscar: así quedaron las categorías en 2026, cuando ‘Sinners’ hizo historia

Lo mejor de este gran año de películas (varias están aún en cartelera, otras se pueden ver en plataformas) se celebra el próximo domingo, en la edición número 98 de los Premios Óscar, en ceremonia que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood y será conducida por Conan O’Brien, a quien no le fue mal en 2025.

“Espero que genere un diálogo”: Joachim Trier, sobre ‘Sentimental Value’

Pero se dará en medio de la paradoja que ve a un estudio con posibilidades de arrasar, Warner Brothers, en proceso de venta a otro estudio que probablemente no hubiera aprobado las películas que ganarán (Paramount, sin nominaciones de peso y con el patrioterismo fundamentalista como lema). De completarse, dicha fusión también tendrá implicaciones nefastas para las noticias en Estados Unidos y para cadenas vanguardistas de televisión como HBO...

Con transmisión en TNT y en HBO Max, los 98 Premios Óscar serán conducidos por Conan O'Brien. Tendrá lugar el 15 de marzo de 2026. Foto: Warner Brothers

Pero mientras haya sol, hay que asolearse, y estos Premios Óscar prometen un digno espectáculo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas más inclusiva de su historia tiene muchas estatuillas doradas en juego y la incertidumbre da pie a la intriga, porque la temporada de premios ha repartido el amor entre varios de los nominados y, exceptuando pocas categorías, la mayoría está en el aire. En ese marco, Arcadia entrega sus predicciones. ¿Cuáles son las suyas?

Mejor Película: One Battle After Another (OBAA)

Teyana Taylor es una controvertida revolucionaria y madre en 'OBAA'. Foto: Warner Brothers

La predicción: Hacer cine que dialoga con su tiempo es algo que muchos no osarían hacer. Sin querer queriendo, adaptando una novela de Thomas Pynchon y sumando sus propias inspiraciones, Paul Thomas Anderson lo logró con un relato cinematográfico en dos tiempos que habla de tensiones generacionales, raciales y de poder. Con necesidad, también aborda poderes hasta ahora encubiertos (estilo Epstein) y su manera macabra de operar. En contravía, ofrece una resistencia que se manifiesta de muchas maneras, en el rol de Perfidia (Teyana Taylor), su hija Willa (Chase Infinity) y el senséi Sergio St. Carlos (Benicio del Toro). Aquí, DiCaprio es un padre que cede la luz, pero no abandona.

Otros nominados: Bugonia (llegará a Disney+); F1; Frankenstein (Netflix); Hamnet; Marty Supreme (cines); El agente secreto (cines); Sentimental Value (Mubi); Sinners (HBO Max); Train Dreams (Netflix).

De la gente negra vino el blues, y sin blues no hay rock... Foto: Warner Brothers

Posible sorpresa: Sinners, la película que más nominaciones consiguió (16), también muestra el poder de pervivencia histórica del blues. Exceptuando F1, se podría premiar a cualquier nominada y acertar.

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por OBAA

Si se lo lleva Paul Thomas Anderson, será un Óscar a toda una trayectoria. Foto: GETTY IMAGES

La predicción: Decir que este premio vendrá como reconocimiento a una trayectoria y no directamente a esta película no va en detrimento ni de la producción, notable a muchos niveles (incluida una persecución magistral), ni del director, pues no es la mejor de su carrera y, aun así, su impacto cultural es evidente. Lo cierto es que 2026 marca el momento de este californiano que desde finales de los noventa ha impactado al mundo con cintas arriesgadas, de autor, impulsando talentos y elevando una cinematografía que incluye Magnolia, Boogie Nights, The Master, There Will Be Blood, evitando repetirse.

Otros nominados: Chloé Zhao, Hamnet; Josh Safdie, Marty Supreme; Joachim Trier, Sentimental Value; Ryan Coogler, Sinners.

Ryan Coogler no necesita un Oscar para sentirse ganador, pero no dolería que se lo dieran. Foto: GETTY IMAGES

Posible sorpresa: Ryan Coogler conjura en Sinners un relato cautivante que exalta la relevancia de la cultura negra en Estados Unidos y el vampirismo que atrae, con un genial reparto y equipo de producción.

‘Hamnet’, de Chloé Zhao: el vacío del duelo, la catarsis que dio vida a ‘Hamlet’ y el poder de las historias

Mejor actriz principal: Jessie Buckley, por Hamnet

Jessie Buckley es Agnes en 'Hamnet'. Foto: Universal Pïctures

La predicción: La actriz irlandesa viene dejando roles geniales en cine y en televisión por años, pero esta adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, en la que interpreta a Agnes, esposa de Will Shakespeare, le ha ameritado ganar todas las entregas. Es el premio más fijo de todos por el personaje lleno de espíritu que conjura, ligado al bosque, que da alas y una familia al Shakespeare de Paul Mescal, pero también siente los efectos de la distancia, especialmente cuando enfrenta el devastador duelo de un hijo pequeño. Aun así, la película brilla en un sutil y lumínico cambio de expresión en el rostro de Agnes que refleja superar y reconectar.

Otras nominadas: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You; Kate Hudson, Sung Sung Blue; Renate Reinsve, Sentimental Value; Emma Stone, Bugonia.

Emma Stone en 'Bugonia'. Foto: Universal Pïctures

Posible sorpresa: Emma Stone vuelve a trabajar de la mano de Yorgos Lanthimos y entrega en Bugonia, junto con un inspirado Jesse Plemons, otro rol excepcional lleno de comentario.

Mejor actor principal: Michael B. Jordan, por Sinners

El excelente Michael B. Jordan, por dos, en 'Sinners'. Foto: Warner Brothers

La predicción: Este joven actor, que desde muy joven conmovió en la serie The Wire, ya había servido de antagonista en la cinta más exitosa del director Ryan Coogler (Black Panther) y liderado la saga Creed, pero aquí ofrece todo su talento interpretando dos roles en simultáneo. Jordan es Smoke y es Stack, dos hermanos con rasgos muy distintivos y dicciones características que regresan a su pueblo natal con el sueño de abrir un bar donde puedan, desde un dinero ahorrado, ser libres. Desde Chicago, donde se prometía superado el racismo, este par de criminales vuelve al sur, donde es abierto. Y saben a qué se enfrentan, hasta que aparecen los vampiros culturales.

Otros nominados: Timothée Chalamet, Marty Supreme; Leonardo DiCaprio, OBAA; Ethan Hawke, Blue Moon; Wagner Moura, El agente secreto.

Wagner Moura en 'El agente secreto'. Foto: cineplex y MUBI/Atsushi Nishijima

Wagner Moura sobre ‘El agente secreto’, el arte y su camino: “Vivir en Colombia me conectó con Latinoamérica”

Posible(s) sorpresa(s): Wagner Moura da una clase de actuación restringida en El agente secreto. Timothée Chalamet ganó el Globo de Oro por Marty Supreme y suma puntos con un rol incesante y detestable.

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan, por Weapons

Gladys ofrece un terror que intriga. Foto: AP

La predicción: Esta película de terror metafórico de Zach Cregger, que merecidamente se ha ganado carta blanca para sus proyectos, se toma su tiempo para explicar la desaparición de todos los niños de un salón de clase, en un mismo pueblo, excepto uno, completando su trama desde varias perspectivas. En ese proceso, la entrada en acción de la macabra tía Gladys es fundamental. Desde un control callado, pero muy intenso, el personaje de Madigan demuestra su poder y la fuente de su poder, y en ese proceso deja fríos a los espectadores, pues no parece haber cómo revertirlo. La Academia suele mirar al terror por encima del hombro, y quizá este sea un acercamiento.

Otras nominadas: Elle Fanning; Sentimental Value; Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value; Wunmi Mosaku, Sinners; Teyana Taylor, OBAA.

Wunmi Mosaku en 'Sinners'. Foto: Warner Brothers

Posible sorpresa: Wunmi Mosaku deja en Sinners una mujer mística y poderosa que conecta con un universo sin explicación, excepto desde lo metafórico, pero no por eso menos real.

Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value

Stellan es Gustav Borg, que quiere dirigir a su hija, pero antes tendrá que abordar unos vacíos... Foto: Kasper Tuxen

La predicción: Una figura excepcional que ha sabido entrar en la maquinaria de Hollywood solo con proyectos que lo llenan, Skarsgård es nominado y debería ganar en este proyecto por fuera de la maquinaria. En esta excepcional película que aborda brechas familiares que se entrecruzan con traumas históricos en una misma casa, el actor fluye bajo las órdenes del noruego-danés Joachim Trier, interpretando a un director de cine que, cerca del final de su carrera, pretende filmar con su hija actriz, con la que tiene una notoria distancia de vida difícil (no imposible) de zanjar.

Otros nominados: Benicio del Toro, OBAA; Sean Penn, OBAA; Jacob Elordi, Frankenstein; Delroy Lindo, Sinners.

Sean Penn es el Lt. Lockjaw en 'OBAA'. Foto: Kasper Tuxen

Posible sorpresa: En el Lt. Lockjaw, un oficial lleno de manierismos, fetiches sexuales y obediencia a la supremacía blanca, Sean Penn ofrece una autoridad detestable y notable en OBAA.

Mejor guion original: Sinners

Miles Caton es un joven prodigio del blues en 'Sinners'. Foto: Warner Brothers

Porque de manera literal y creativa aborda la apropiación de la cultura negra, pero también podría ganarlo la brillante Fue solo un accidente.

Murió el documentalista estadounidense Frederick Wiseman a los 96 años: una institución se despide

Mejor guion adaptado: OBAA

En OBAA hay Pynchon y mucho de Paul Thomas Anderson. Foto: Warner Brothers

En una categoría elevada, el año de Paul Thomas Anderson se extiende también al guion de OBAA, en el que hilvana maternidades, paternidades, represión y revolución.

Reseña de ‘Una batalla tras otra’: Paul Thomas Anderson da luz a la hija de la revolución

Mejor documental: The Perfect Neighbor (Netflix)

Las cámaras de policía revelan una historia absurda... Foto: Netflix

Una señora no soporta que los niños de su barrio jueguen cerca de su casa. Por medio de cámaras policiales, este trabajo reconstruye el desenlace indignante de esa neurosis racista.

Cine político: los documentales nominados al Óscar diseccionan problemas sociales de Estados Unidos

Mejor película internacional: Sentimental Value

El abrazo de una vida, en 'Sentimental Value'. Foto: Kasper Tuxen

Esta es una película de muchas capas, de heridas de familias y de países enteros, que pone en el centro al arte y a la familia. Bien puede ganar El agente secreto.

‘Sirât’: el desierto es una vibrante pista de baile y un espejo de dolores, en esta nominada al Óscar

Mejor Casting: Sinners

Sin vampiros de colmillo mental afilado, no hay buena película de vampiros. 'Sinners' los tiene. Foto: Warner Brothers

Porque su reparto incluye a Delroy Lindo, a un genial vampiro mayor interpretado por Jack O’Connell y a un cúmulo de talentos muy poderosos.

Jafar Panahi, maestro del cine clandestino: “Si pones a un artista en prisión, hará una película sobre lo que vio”

Mejor largometraje animado: K-Pop Demon Hunters

Foto: Netflix

Un absoluto fenómeno del streaming que unió generaciones en torno a la música y la aventura, ganará también mejor canción original.

Ugo Bienvenu sobre ‘Arco’, nominada al Óscar a mejor animación: “La ficción fortalece nuestras emociones”

Mejor Cinematografía: Sinners

Li Jun Li es Grace en 'Sinners'. Foto: Warner Brothers

Mención especial a la fotografía hermosa Train Dreams, pero Autumn Durald Arkapaw se convertirá en la primera mujer en ganar este premio en 98 ediciones de Óscares, por su trabajo en la película de Ryan Coogler.