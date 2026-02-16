Galardones

La hermosa “Sueños de Trenes”, de Netflix, arrasa en premios Spirit y se fortalece de cara a los Óscar

La entrega, que celebra lo mejor del cine independiente estadounidense, tuvo lugar en el teatro Hollywood Palladium y encumbró a una película que hubiera sido genial ver en pantalla grande (pero puede ver ya en su hogar).

Redacción Arcadia
16 de febrero de 2026, 9:09 a. m.
'Train Dreams' ganó película del año, mejor dirección (Clint Bentley) y mejor fotografía (para el brasileño Adolpho Veloso).
El drama de época Sueños de Trenes se alzó como la película del año en los premios Spirit al cine independiente este domingo en Hollywood, dando otro paso en su campaña por los galardones de la Academia.

Joel Edgerton es Robert Grainier y Felicity Jones es Gladys Grainier en 'Train Dreams'. Foto: Courtesy of Netflix

“Para nosotros, es una película que propone un viaje singular, pero que, ojalá, también ayude a reunir a las personas para comprender todo lo que la vida implica: el amor, la amistad, la pérdida, el duelo, la sanación y la esperanza”, agregó.

La producción conquistó tres de sus cuatro nominaciones en la 41ª edición de los premios que celebran al cine independiente, llevándose además las estatuillas a mejor dirección, para Clint Bentley, y mejor fotografía, para el brasileño Adolpho Veloso.

‘Hamnet’, de Chloé Zhao: el vacío del duelo, la catarsis que dio vida a ‘Hamlet’ y el poder de las historias

Edgerton estaba nominado en la categoría de actuación, que los Spirit no discriminan por género, pero el galardón fue para la australiana Rose Byrne (Si pudiera, te patearía), también nominada al Óscar.

Los premios Spirit celebran lo mejor del cine independiente, y en algunas ocasiones pueden contribuir a consolidar el momentum de una película rumbo al Óscar, que cierra la temporada de premios, tal como ocurrió el año pasado con Anora.

'O Agente Secreto' es una película brasileña neo-noir dramática escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho.
Otra contendora a los Premios de la Academia que se impuso este domingo fue la brasileña El agente secreto, quien ganó en la categoría internacional, derrotando a contendoras como la española Sirat. Trance en el desierto, con la cual también se medirá por un Óscar.

‘Sirât’: el desierto es una vibrante pista de baile y un espejo de dolores, en esta nominada al Óscar

Cineastas debutantes

Por otro lado, Alex Russell, escritor y director de Lurker, se llevó las estatuillas a mejor guión debut y mejor primer largometraje con su aplaudido thriller psicológico sobre un hombre que se obsesiona con una estrella emergente y se infiltra en su vida.

El cineasta dijo a la AFP que el momento se sentía “agridulce” por ser “el último paso que damos con esta película, después de años haciéndola y llevándola al público”.

El premio a mejor guion fue para la franco-estadounidense Eva Victor por su ópera prima Lo siento, cariño, mientras que el Spirit al mejor documental fue para El vecino perfecto la producción de Netflix que reconstruye mayoritariamente con cámaras corporales de policías los eventos que derivaron en el asesinato de una madre en un vecindario de Florida.

'La vecina perfecta' reconstruye mayoritariamente con cámaras corporales de policías los eventos que derivaron en el asesinato de una madre en un vecindario de Florida.
Su directora, Geeta Gandbhir, resaltó la importancia del registro de estas cámaras corporales particularmente en el actual contexto estadounidense, marcado por las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

'La vecina perfecta' reconstruye mayoritariamente con cámaras corporales de policías los eventos que derivaron en el asesinato de una madre en un vecindario de Florida.
“Es clave porque las contranarrativas están resurgiendo incluso a nivel gubernamental, junto con la falta de rendición de cuentas y la libertad para distorsionar la verdad”, dijo.

La 41ª edición de los premios Spirit se celebró en el teatro Hollywood Palladium, en California.

“Espero que la película genere un diálogo entre culturas”: Joachim Trier, sobre ‘Sentimental Value’

La gala se realizó durante una fría tarde de Los Ángeles en la cual muchas de las estrellas aderezaron sus trajes y vestidos con pines de “Fuera ICE”, en protesta contra la policía migratoria de Estados Unidos, algo que ha marcado las alfombras rojas de esta temporada de premios de Hollywood.

*Información de Paula Ramon * AFP

Noticias Destacadas