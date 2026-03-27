Cine

Premios Óscar anuncian decisión que tomaron para 2029: habrá cambio sorpresivo

Los organizadores del famoso evento de cine compartieron la noticia.

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Redacción Cultura
27 de marzo de 2026, 2:22 p. m.
Premios Oscar darán un giro en 2029.
Premios Oscar darán un giro en 2029. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Los Óscar, que año a año premian lo mejor del cine en Estados Unidos, se irán de Hollywood en 2029, justo después de cumplir un siglo en el corazón de la ciudad de oropel, anunciaron los organizadores el pasado jueves.

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La mayor fiesta de Hollywood, que tradicionalmente se celebra en el Teatro Dolby en el Paseo de las Estrellas, se mudará a partir de su 101ª edición al Teatro Peacock, en el centro de Los Ángeles, detalló la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado.

La mudanza es parte de un acuerdo de diez años con la compañía de entretenimiento y deportes AEG, propietaria del complejo LA Live, dentro del cual se enmarca el Teatro Peacock.

“Estamos encantados de asociarnos con una potencia global como AEG”, dijeron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor en el comunicado conjunto.

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Antes de la 98ª edición de los Premios de la Academia
Premios de la Academia Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La edición de 2029, que será además la primera en ser transmitida exclusivamente por YouTube, desplegará su alfombra roja en el LA Live, el complejo de eventos vecino del Crypto.com Arena, casa de los equipos locales de hockey, Kings, y de básquet, Lakers.

LA Live fue construido para albergar los momentos que definen la cultura, y no hay mayor escenario global que el de los Óscar”, dijo Todd Goldstein, director de ingresos de AEG.

Esta no es la primera vez que los Premios de la Academia, que debutaron en 1929 en el Hotel Roosevelt de Hollywood, se realizarán en el centro de Los Ángeles.

La fiesta del cine ya había aterrizado en el vecindario en 1931, cuando se realizó en el Hotel Biltmore. Y durante varios años alternó entre este recinto y el, después demolido, Hotel Ambassador.

En las décadas siguientes, la ceremonia, que reúne a la crema y nata de la pantalla grande, se realizó en varios puntos de la ciudad, incluyendo el Shrine Auditorium y el Dorothy Chandler Pavilion, en el centro.

Pero en 2002, se instaló en el Teatro Dolby de Hollywood, con la excepción de la edición durante la pandemia que regresó al centro, en la Union Station, donde la directora Chloé Zhao y su “Nomadland” se llevó la estatuilla más prestigiosa de la noche.

El evento, que cierra la temporada de premios de Hollywood, premió este año al director Paul Thomas Anderson y su ecléctica “Una batalla tras otra”, votada como la mejor película por la Academia.

*Con información de AFP