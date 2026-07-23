No es una película convencional, nunca lo es en el caso del realizador José Alejandro González. Su tercer largometraje, Habitante, que llega hoy a salas del país, es el resultado de un extenso viaje audiovisual realizado por el director, marcado por su experiencia de vida y por las personas que encontró en el camino. Reúne más de veinte años de archivos registrados en soportes que van desde el MiniDV hasta formatos digitales contemporáneos.

González afirma que el largometraje tiene algo profundamente humano, algo invisible que ocurre cuando alguien se reconoce en la historia de otro. Foto: Trópico Atómico Films / Danta Cine

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En el deambular de González por callejones, ciudades y rincones apartados de países como China, India, España, Francia, Estados Unidos, México, Colombia y Cuba, el cineasta capturó fragmentos de viajes marcados por encuentros fugaces y la emoción de los comienzos inesperados.

A través de este ejercicio de diario visual, la película expone preguntas comunes sobre la migración, la soledad y la complejidad de habitar el mundo desde la distancia.

Para el realizador, el origen de este proyecto se encuentra en una necesidad profunda de conexión humana, siempre ha sentido que algo en los desconocidos lo calma, tal vez porque frente a ellos desaparecen las versiones que se construyen de sí mismos. Con los años, el director comprendió que todos intentan responder las mismas preguntas con palabras distintas y grababa porque cada encuentro parecía contener una pequeña revelación en la que, detrás de cada rostro, encontraba una parte de sí mismo.

Un poco de este quehacer del director será compartido en dos talleres que posteriormente se conocerán sus resultados en la exposición Propiedades curativas del retrato que estará ubicada en la Calle Museo de la Cinemateca de Bogotá del 24 de julio al 23 de agosto.

Este diario visual a las salas de cine a partir del 23 de julio. El estreno incluye una exposición fotográfica en la calle museo de la Cinemateca de Bogotá. Foto: Trópico Atómico Films / Danta Cine

Sobre si hay algo de desarraigo en José Alejandro González, el director responde: “Sí, mucho. He aprendido a convivir con el desarraigo y, con el tiempo, incluso a sentirme cómodo en él. Me he ido muchas veces: a veces para escapar y otras para encontrarme. Finalmente entendí que cada partida implicaba una pequeña muerte, pero también una forma de volverme más fuerte. Ese desarraigo, que durante años sentí como una pérdida, terminó convirtiéndose en una parte esencial de quien soy”.

¿Qué lo ha motivado a hacer todos estos viajes?, se le pregunta. "La vida", explica González. “Desde niño uno de mis grandes sueños era conocer otros países y, con el tiempo, he podido convertir ese sueño en una forma de vivir. Pero lo que realmente me motiva a viajar es la gente. Me apasionan las personas, especialmente aquellas que no conozco. Siempre he sentido curiosidad por acercarme a ellas, escucharlas y entender, aunque sea por un momento, quiénes son. Esa curiosidad ha sido el motor de casi todos mis viajes”.

La arquitectura narrativa de Habitante se consolidó tras un largo proceso de edición en el que las historias no se eligieron por ser las mejores, sino por la manera en que podían dialogar entre sí. Foto: Trópico Atómico Films / Danta Cine

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La arquitectura narrativa de Habitante se consolidó tras un largo proceso de edición en el que las historias no se eligieron por ser las mejores, sino por la manera en que podían dialogar entre sí. La estructura definitiva se divide en cuatro grandes bloques y cerca de 25 historias que transitan desde las imágenes más antiguas, hasta los paisajes registrados en su paso por Maine y su viaje por tierra desde Estados Unidos hacia Colombia.

Esta metodología artesanal define la identidad de la trilogía del director bogotano, quien enfatiza que sus tres producciones (Lázaro 2020), (Álvaro 2022), comparten una misma manera de mirar el mundo, el hecho de haber sido grabadas por él mismo y que todos los planos fueron de su autoría, marcando con este estreno el cierre de un ciclo de creación en solitario.

A través de su ejercicio de diario visual, la película expone preguntas comunes sobre la migración, la soledad y la complejidad de habitar el mundo desde la distancia. Foto: Trópico Atómico Films / Danta Cine

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Frente a las expectativas del encuentro de la obra con el público en las salas de cine, González afirma que el largometraje tiene algo profundamente humano, algo invisible que ocurre cuando alguien se reconoce en la historia de otro, concluyendo que, al final, lo que más le interesa es que el público pueda verse a sí mismo a través de los demás.