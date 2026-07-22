No todos podemos darnos el lujo de viajar cada vez que queremos, cada vez que nos hace falta. En ese sentido, es bienvenido que desde nuestra ventana, nuestro computador o teléfono, tengamos acceso a experiencias como Raíces invisibles. Nació de los hallazgos de una investigación científica y se ha hecho una experiencia interactiva que invita a conocer desde distintos formatos las prácticas de conservación y la memoria biocultural de las comunidades indígenas amazónicas.

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El proyecto fue realizado por la administradora ambiental Yesica Juliett Hernández Escobar, magíster en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional, a partir de un trabajo adelantado en el Resguardo Indígena Santa Sofía y El Progreso, en el departamento del Amazonas.

Allí la investigadora documentó cómo las prácticas cotidianas para proteger las tortugas, restaurar el bosque y transmitir el conocimiento ancestral también son estrategias para conservar el territorio y preservar la memoria biocultural.

La investigación se centró en la experiencia de la familia Carihuasari, líder en iniciativas comunitarias para proteger las playas en donde anidan las tortugas, amenazadas por la caza ilegal y el tráfico de especies.

El trabajo también mostró que la conservación de la selva está estrechamente ligada a la permanencia de los saberes tradicionales y a las relaciones culturales construidas por las comunidades con su territorio.

El proyecto ha sido posible gracias a un equipo que, desde diferentes territorios, conocimientos y sentires, sumó su energía para crear una propuesta colectiva, sensible y comprometida. Foto: Proyecto 'Raíces invisibles' / A.P.I.

A diferencia de una tesis tradicional, Raíces invisibles convirtió los resultados de la investigación en una experiencia que se puede ver, escuchar y recorrer. El proyecto reúne un cortometraje documental, una plataforma web interactiva, 6 mapas sonoros construidos junto con la comunidad y un mural fotográfico creado por niñas y niños del Resguardo como parte de los talleres de dibujo y fotografía análoga.

“Este formato nació de una pregunta sencilla: ¿cómo lograr que el conocimiento científico salga de los escenarios académicos y llegue a más personas?”.

“En ese sentido, creo que esta propuesta representa una nueva forma de hacer divulgación científica en Colombia: una divulgación que no solo transmite información, sino que también genera experiencias, despierta emociones y reconoce a las comunidades como protagonistas y productoras de conocimiento”, afirma la magíster.

“Raíces Invisibles es un tejido narrativo que se expande a través de imágenes, sonidos y memorias vivas del territorio. Este ecosistema transmedia reúne distintas formas de contar lo que se siente, se recuerda y se cuida en el resguardo indígena de Santa Sofía. Cada formato es una puerta para comprender la relación profunda entre comunidad y selva, entre historia y presente”. Aquí puede navegarlohttps://raicesinvisibles.com/

Esa apuesta también transformó la manera de investigar. Las familias del resguardo decidieron qué lugares registrar, qué historias contar y cuáles sonidos, paisajes y memorias debían integrar el proyecto, para que el resultado reflejara su propia forma de entender el territorio.

“Al final la metodología fue verdaderamente co-creativa porque el proyecto no se trató de extraer información, sino de construir conocimiento junto a la comunidad, reconociendo que ellos son los principales narradores y guardianes de su propio territorio”, señala la magíster Hernández.

Como parte de ese trabajo colaborativo se registraron los sonidos del amanecer y de la noche, los recorridos por el Viejo Bosque y las jornadas de liberación de tortugas. Al mismo tiempo, niñas y niños documentaron con su propia mirada los espacios, las especies y las actividades que forman parte de su vida cotidiana, creando un archivo visual construido por quienes habitan el territorio.

En octubre pasado, 'Raíces Invisibles' inauguró su exposición presencial itinerante en la ciudad de Bucaramanga en la Sala Jorge Mantilla Caballero de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. Foto: Proyecto 'Raíces invisibles' / A.P.I.

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Los hallazgos muestran que proteger la selva no consiste solo en conservar sus ecosistemas, sino que también implica mantener vivos los conocimientos transmitidos por las comunidades durante generaciones y que orientan su relación con el territorio. “Ambas dimensiones son inseparables”, comenta la investigadora Hernández.

“Lo que descubrí, y que sigo aprendiendo de las comunidades amazónicas, es que en cada gesto de cuidado existe una historia de resistencia: resistencia al olvido, a la pérdida de la memoria biocultural y a las dinámicas que amenazan con desvincular a las personas de su territorio”, afirma.

El documental, los 6 mapas sonoros, las fotografías y las historias construidas con la comunidad están disponibles en esta plataforma web de acceso abierto. Allí, estudiantes, docentes, investigadores y público general pueden acercarse a la Amazonia desde las voces, los sonidos y las miradas de quienes la habitan y la protegen.

*Con información de UniMedios.