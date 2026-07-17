Esta semana, la Academia Colombiana de Cine reveló algunos de los principales anuncios de la edición 2026 de los Premios Macondo, el máximo reconocimiento al cine colombiano. Entre ellos, sus homenajes y sus presentadores.

“Con estos reconocimientos celebramos a quienes han contribuido de manera excepcional al crecimiento del cine colombiano, tanto desde la creación artística como desde los oficios que hacen posible cada producción audiovisual“, señaló Elkin Zair Manco, director de la Academia Colombiana de Cine.

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Sergio Cabrera: Premio Macondo de Honor

El Premio Macondo de Honor será otorgado al director, guionista y productor Sergio Cabrera, una de las figuras fundamentales de la cinematografía colombiana e iberoamericana.

Tras estudiar filosofía en China y formarse posteriormente en el London Film School, inició una trayectoria que lo llevó a consolidarse como uno de los cineastas más reconocidos del país. Su ópera prima, Técnicas de duelo (1989), marcó el inicio de una carrera que alcanzó reconocimiento internacional con La estrategia del caracol (1993), considerada una de las películas más emblemáticas del cine colombiano y galardonada en festivales como Venecia, Valladolid, Huelva, La Habana y Berlín.

Sergio Cabrera fue homenajeado en FICCI 63. Ahora, también lo será en los Macondo 2026. Foto: CORTESÍA FICCI 63

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Su filmografía incluye títulos como Águilas no cazan moscas, Ilona llega con la lluvia, Golpe de estadio, Perder es cuestión de método y Todos se van. En televisión también ha dirigido producciones como Escalona, La Pola, Cuéntame cómo pasó y Dr. Mata, trabajo por el que recibió el Premio India Catalina como Mejor Director.

A lo largo de su carrera ha combinado la creación audiovisual con la formación de nuevas generaciones de realizadores, convirtiéndose en uno de los referentes más importantes del cine colombiano.

Carlos Congote: Premio Macondo a los Oficios del Cine

La Academia Colombiana de Cine reconocerá con el Premio Macondo a los Oficios del Cine a Carlos Congote, empresario y gestor cuya trayectoria ha sido fundamental para el fortalecimiento de los oficios técnicos y la profesionalización de la industria audiovisual colombiana.

Durante más de cuatro décadas ha impulsado espacios de formación, innovación y trabajo colaborativo que han contribuido al crecimiento del sector. Se formó recorriendo el camino de los técnicos, aprendiendo en los sets de rodaje y desempeñando diversas funciones en una producción. Posteriormente, desde Congo Films ha acompañado cientos de producciones y ha abierto oportunidades para nuevas generaciones de técnicos y profesionales, consolidando una cultura de excelencia que hoy hace parte del desarrollo del cine colombiano.

Carlos Congote recibirá el Premio Macondo a los Oficios del Cine. Foto: cortesía Macondo 2026 / A.P.I.

Su legado trasciende las producciones realizadas. Se refleja en las personas que encontraron en él un mentor, una oportunidad de aprendizaje y un impulso para construir una industria más sólida, colaborativa y preparada para afrontar los desafíos del audiovisual contemporáneo y que recoge en Congo Films School, iniciativa que ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento del ecosistema audiovisual latinoamericano.

Conducción con química

La gala será presentada por los actores Juana Acosta y Manolo Cardona, dos artistas con destacadas trayectorias en Colombia y el ámbito internacional.

Nacida en Cali, Juana Acosta ha desarrollado su carrera entre Colombia, España, Francia y Estados Unidos, participando en producciones como Carlos, Perfectos desconocidos, El inocente, Now and Then y Medusa. En Colombia recibió el Premio Macondo a Mejor Interpretación Femenina por Anna y fue nombrada Miembro honorífico por la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Cine.

Juana Acosta protagoniza junto a Manolo Cardona la serie Medusa de Netflix. Ahora presentarán juntos los Macondo 2026. Foto: Netflix

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Por su parte, Manolo Cardona ha construido una carrera como actor, productor y director. Ha participado en producciones como Rosario Tijeras, Contracorriente, El cartel de los sapos, Narcos y ¿Quién mató a Sara? Como productor ha impulsado proyectos internacionales desde 11:11 Films & TV y en 2023 debutó como director con Uno para morir.

Cali, anfitriona

La ceremonia tendrá lugar el 1 de noviembre de 2026 en Cali, ciudad que recibirá la gran celebración del cine colombiano. Con su reconocida tradición cultural, artística y audiovisual, la capital del Valle del Cauca será el escenario donde la Academia Colombiana de Cine exaltará el talento, la creatividad y la diversidad de la industria cinematográfica nacional.

Además de exaltar las trayectorias de Sergio Cabrera y Carlos Congote, la ceremonia fortalecerá su alcance nacional e internacional con la continuidad de Semilleros Macondo y Rumbo a los Macondo, estrategias que, a lo largo de los años, se han fortalecido gracias a las diferentes alianzas territoriales y al apoyo de Egeda Colombia, el CNACC a través del FDC, Secuoya Content Group, Ágora Entertainment y otros aliados que harán posible el crecimiento de esta versión de los Macondo desde la capital del Valle del Cauca.

'Un poeta', de Simón Mesa Soto, la película que seguramente arrasará en las nominaciones del Macondo 2026. Foto: Ocúltimo / Juan Sarmiento G.

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Transmisión para los territorios

La edición 2026 quiere llegar a más audiencias dentro y fuera del país, esto gracias al apoyo de MinTIC, los ocho canales regionales de televisión pública colombiana (Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé, Canal Trece, Canal TRO, Canal Capital y Teleislas).

Además de transmitir en vivo la ceremonia, programarán varias de las películas nominadas durante septiembre y octubre. A esta iniciativa se suma la plataforma DITU con el objetivo de dar la posibilidad a la gente de los diferentes territorios de ver las películas antes de conocer a los ganadores.

Junto a ellos, una vez más ese domingo de premios será transmitido por la señal internacional de TNT y HBO Max, la casa de los grandes premios del cine.