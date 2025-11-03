El Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín, la ciudad de 350 años en la que todo florece (donde el sol fue abrazador y brillante en la tarde y en la noche roció con algo de lluvia), acogió anoche a la galaxia de figuras del cine colombiano. Esto, en la que fue una histórica edición de los Premios Macondo, que llegaron a su XIII entrega, y cada vez lucen mejor. Esto, claro, va de la mano del hecho que en Colombia se produjeron casi 80 películas, y como bien lo expresó Jorge Cao, un señor artista que hace más de 30 es colombiano, “esto ya no es un tema de tres locos haciendo una película. Es una industria” (si bien no dudó también en hacer un llamado a protegerla).

Por las muchas nominaciones que consiguió (12), se esperaba que Estimados Señores, escrita y dirigida por Patricia Castañeda, fuera la ganadora rotunda de la noche. Lo fue, quizá en mayor medida de la esperada, aunque perdiendo quizá un premio que muchos imaginaban fijo, como el de mejor actriz principal (Julieth Restrepo entrega un rol muy poderoso). Esa categoría, quizá la más fuerte de la noche por los papeles de las cuatro nominadas, lo ganó Vicky Hernández, por un soberbia interpretación en La ciénaga entre el mar y la tierra, que también le mereció el premio a mejor actor a Manolo Cruz, ambos, indiscutibles.

Lo cierto es que a pesar de esto, la cinta de Castañeda, producida por Ágora Films, hizo historia en los Premios Macondo 2025 con nueve galardones en las principales categorías.

Los reconocimientos que se llevó fueron: Mejor Actriz de Reparto (Paula Castaño), Mejor Diseño de Vestuario (Carmen Latorre), Mejor Guion (Patricia Castañeda), Mejor Diseño de Producción (Diana Trujillo y Victoria Giornadelli), Mejor Dirección de Fotografía (Sergio García Moreno), Mejor Diseño de Maquillaje (Yenny Zuluaga), Mejor Música Original (Felipe Téllez), Mejor Dirección (Patricia Castañeda) y Mejor Largometraje de Ficción (Estimados Señores – Ágora Films).

Así, se convirtió en la película más premiada en los Premios Macondo 2025, marcando un hito en la historia reciente del cine colombiano. Sobre la película, Castañeda habló con nosotros en la alfombra roja previa al evento, y compartimos esa declaración.

Guionista y directora de su ópera prima 'Estimados Señores', Patricia Castañeda celebra el Macondo a Mejor guion, un premio que la academia entregó por dos, pues también premió a Natalia Santa por 'Malta'. Esto dijo en la alfombra roja.

Además, tras recibir el galardón a Mejor Largometraje de Ficción, Álvaro Gutiérrez, CEO de Ágora Films, deseó en voz alta que “el cine colombiano no deje de crecer, soñar y romper fronteras”, destacando el talento y compromiso del equipo que hizo posible esta noche mágica para todo un equipo.

Ganadores en todas las categorías

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN: ESTIMADOS SEÑORES - El Circo Film, Ágora Films

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL: LA SALSA VIVE - 64A Films, Cinematic

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO: AÚN ESTOY AQUÍ (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: TAPIR MEMORIES - Pedro Nel Cabrera Vanegas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: UN DÍA DE MAYO - Rara Cine

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: PIRSAS - Jaime E. Manrique / Angélica María Torres

MEJOR DIRECCIÓN: Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR GUION: Natalia Santa - MALTA & Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO: Manolo Cruz - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA: Vicky Hernández - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

Emmanuel Restrepo ganó el Macondo 2025 a mejor actor de reparto por 'Malta', y esto le dijo a SEMANA sobre esta edición poderosamente femenina de los XIII Premios Macondo.

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Emmanuel Restrepo - MALTA

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Paula Castaño - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Sergio García Moreno - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido): César Salazar / Felipe Rayo / Charles Allen Brownley III / Enrique Larreal / Carlos Daniel Segovia / Simón Jaramillo - LA SALSA VIVE

Simón Jaramillo se llevó el Premio Macondo a mejor diseño sonoro, por 'La salsa vive', y esto le dijo a SEMANA sobre el reto de hacerlo. Sucedió en la alfombra roja de los XIII Premios Macondo, que ya se transmiten a Colombia y el continente.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: Gustavo García - EL PANTERA

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: María Linares - MATRIOSHKA / Felipe Téllez - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO: Carmen Latorre - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR MAQUILLAJE: Yenny Zuluaga - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - ESTIMADOS SEÑORES

MEJORES VFX: Roberto Montoya - LA NIÑA Y EL CAZADOR

MEJOR MONTAJE: María Clara Guzmán / Gabriel Baudet / Jorge Reyes - LA SALSA VIVE

PREMIO MACONDO DE HONOR: Gloria Triana - Directora y guionista

PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS DEL CINE: Rito Alberto Torres - Gestor cultural

PREMIO MACONDO DEL PÚBLICO: UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios

PREMIO MACONDO SOSTENIBLE: UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios

Marcela Mar, que con su equipo de 'Uno Entre el Oro y la Muerte' se llevó el premio Macondo del público, habló de la película y de los proyectos de los que hizo parte.