La banda sonora de Estimados Señores no busca imponerse ni emocionar de manera obvia. “La música no busca sobresalir, sino acompañar y sostener los espacios íntimos y emocionales”, explica el compositor. A partir de una serie de preguntas sobre el lugar que debe ocupar la música en una película tan contenida como esta —“¿cómo acompañar sin invadir, cómo emocionar sin manipular?”—, Téllez decidió componer un universo sonoro híbrido en el que conviven cuerdas procesadas, síntesis modular y timbres de instrumentos tradicionales colombianos como la gaita, el tiple y la bandola. La clave, dice, fue no usarlos desde un lugar folclórico, sino “recontextualizarlos en un lenguaje moderno y sensible”.