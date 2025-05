La banda nació en 1982, y en sus varias formaciones, a lo largo de tres décadas de brillante intermitencia, su líder y creador Michael Gira va y viene, como esa ola. Hiberna en otros proyectos y solo reconstituye a Swans para derretir modelos . Eso hizo desde 2010, cuando regresó luego de detener la marcha hacia finales de los noventas tras quince años interrumpidos de música y conciertos. Y desde entonces, más allá de una pandemia, eso ha seguido haciendo. Ese ritmo y este arte tienen un costo, no tan pequeño para él, que nos explica en esta charla.

Nació en Los Ángeles, pero la vida lo ha hecho una especie de desterrado sin fronteras. Producto de una escena neoyorquina post punk, no wave , experimental, creciendo en la sombra inmensa de lo posible en el performance, sonando en paralelo a Sonic Youth pero en su propio plano, Swans acaba de lanzar Birthing , su 17 álbum.

Michael Gira: Sí, esta era está dando a luz algo, sin duda, pero prefiero no pensar en qué es (demasiado terrible para contemplarlo). En cuanto a mi propio enfoque de la música y las letras de las canciones, las hago independientemente del tiempo o de los eventos actuales. Sin embargo, hay una canción, “I Am a Tower”, que escribí hace un par de años y que ahora aparece en el nuevo álbum, que fue inspirada por una visión desafortunada que tuve de Donald Trump en un trío sexual con su antiguo mentor (y a largo plazo Svengali de la derecha) Roy Cohn y Richard Nixon (siendo DT el “Pierre Afortunado”). Estoy cantando desde el punto de vista de Trump en esta canción, mientras su semilla flota por el mundo. En ese marco, ofrezco mis disculpas a toda la humanidad porque el feo hombre-niño de Estados Unidos está estrangulando nuestro futuro colectivo.

M.G.: Simplemente ocurre que la mayoría de mi banda vive en Berlín, al igual que el ingeniero de grabación con el que más disfruto trabajar. No me siento más o menos extranjero allí que en cualquier otro lugar. Tengo poco sentido real de quién o qué soy, así que me conformo con flotar como una mota de polvo por la vida. Desconfío de mis propias percepciones y nunca estoy exactamente seguro de dónde estoy en el momento presente.