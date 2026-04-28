¿Cuál es la canción más famosa en época del Festival de la Leyenda Vallenata? Lleva 40 años cautivando a miles de personas

Con la llegada de la edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, una canción que se ha convertido en un himno para todos aquellos que añoran visitar las tierras valduparenses en época de festival cumple 40 años.

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Esta famosa canción se llama “Ausencia Sentimental” y durante décadas ha cautivado a miles de personas con su melodía y su hermosa letra, escrita por el compositor Rafael Enrique Manjarréz Mendoza, más conocido como Rafa Manjarréz.

El inicio de esta canción hace honor a la importancia que tiene este festival para el panorama artístico colombiano:“Ya comienza el festival, vinieron a invitarme. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron preferí negarme, pa’ no tener que contarle a nadie mis motivos. Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino.”

Este año la canción cumple 40 años de haber ganado el concurso de canción vallenata inédita en Valledupar. Foto: AFP

Además, dentro de la misma canción se encuentra un relato en el que un joven está lejos del lugar donde se llevará a cabo el festival por sus estudios, lo que le genera un profundo sentimiento de tristeza.

Asimismo, en la canción se revela que una de las causas de la no asistencia a este añorado evento es la falta de recursos de su familia:“Porque el medio de mis viejos es tan humilde que me dan para venirme y en diciembre regresar. Encerrado, temblando, escribí una letra que detalla mi tristeza, mi ausencia sentimental.”

Aunque la canción en principio muestra esa tristeza generalizada del compositor, es también una narrativa viva de la historia misma del Festival de la Leyenda Vallenata:“Pa’ no mortificarme ni escuchar la radio yo me atrevo: que si el mango está en la plaza igual, que si el maestro Escalona asistió, si bajó Toño Salas del Plan, qué pasó. Y aquí estoy, pero mi alma está allá, y aquí estoy, pero mi alma está allá”.

Además, evoca particularmente ese amor por el vallenato en la tierra donde los acordeones suenan en manos de prodigiosos intérpretes:“Creo escuchar en el aire un paseo bien tocado. Deliro esperando que alguien me llame del Valle. Retrato al Mono Fragoso verseando con alguien. Cuánto se añora la tierra de Castro Monsalvo.”

A lo largo de su historia el Festival de la Leyenda Vallenata ha ido configurando una serie de tradiciones que le han permitido ser reconocido como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia. Foto: Manuel Vega, nuevo Rey Vallenato. Cortesía del Festival de la Leyenda Vallenata.

En esta canción también se recuerdan personajes de suma importancia para el Festival de la Leyenda Vallenata como Alfonso López Michelsen y Consuelo Araújo Noguera:“Pa’ saber si este año también fue lo mismo, si asistieron los guajiros en nombre de mi región, si invitó al doctor López Doña Consuelo y qué agrupaciones fueron, qué caseta fue mejor.”

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Inmiscuirse en esta composición musical es adentrarse en el panorama cultural que ofrece el Festival de la Leyenda Vallenata; además, permite un acercamiento distinto a este evento desde la óptica de una persona oriunda de la costa colombiana, para la que el festival es un espacio donde se avivan las tradiciones.

El compositor Rafael Manjarréz, en el año 1986, ganó el concurso de canción inédita del Festival de la Leyenda Vallenata con este tema y, aunque ha pasado por la voz de diferentes artistas, fue en la de Silvio Brito donde se volvió especialmente famosa.