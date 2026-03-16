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La imagen que recorre el mundo: Michael B. Jordan celebra su Óscar a mejor actor comiendo hamburguesa con papas y gaseosa

Tras ganar el Óscar a mejor actor por ‘Sinners’, Michael B. Jordan fue captado en un restaurante de comida rápida festejando su triunfo.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

16 de marzo de 2026, 6:36 p. m.
Michael B. Jordan celebra su Óscar en restaurante de comida rápida
Michael B. Jordan celebra su Óscar en restaurante de comida rápida Foto: x

El actor y productor estadounidense Michael B. Jordan vivió una jornada histórica este 15 de marzo al obtener el premio de la Academia al Mejor Actor por su papel protagónico en la cinta Sinners. Tras abandonar el Dolby Theatre, en Los Ángeles, el intérprete fue captado por asistentes y usuarios de redes sociales en una sucursal de la cadena In-N-Out, donde celebró el galardón con un menú casual, manteniendo un perfil bajo a pesar de la relevancia del reconocimiento obtenido.

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Durante la ceremonia, Jordan, de 39 años, recibió la estatuilla con un emotivo discurso en el que destacó la importancia de la representación. El actor aprovechó su tiempo en el escenario para rendir homenaje a referentes del cine afroamericano.

“Estoy aquí gracias a las personas que me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith. Estar entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis antepasados y entre mis compañeros es un honor”, expresó el actor frente a la audiencia. Asimismo, agradeció al director Ryan Coogler, con quien ha forjado una alianza profesional que incluye seis proyectos cinematográficos, y a sus seguidores, quienes han respaldado su carrera desde finales de los años noventa.

La celebración viral en In-N-Out

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Poco después de finalizar la gala y antes de asistir a los eventos privados posteriores a la premiación, como la tradicional fiesta de Vanity Fair, el actor se dirigió a un establecimiento de comida rápida cercano a la sede del evento.

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Videos difundidos en plataformas digitales muestran a Jordan haciendo fila como cualquier otro cliente, mientras sostenía su estatuilla dorada. Según los registros gráficos, el actor accedió a tomarse fotografías y firmar autógrafos a los empleados y visitantes del lugar que se percataron de su presencia, manteniendo en todo momento una actitud amable.

La acción ha resonado en redes sociales no solo por la sencillez del gesto, sino porque ha consolidado una suerte de tradición informal entre las estrellas de Hollywood: comprar comida rápida después de ganar, como lo hizo en su momento Joaquin Phoenix.

Este premio marca un punto de inflexión en la carrera de Michael B. Jordan. Tras haber debutado en televisión en 1999 con breves participaciones en series como Cosby y The Sopranos, su ascenso en la industria ha sido sostenido.

El éxito de Sinners, película que ha obtenido notables cifras de taquilla, ratifica su capacidad para liderar proyectos de gran envergadura tanto frente a la cámara como en su faceta de productor. Con este Oscar, el intérprete se posiciona como una de las figuras más sólidas de la actual generación de actores en Hollywood.