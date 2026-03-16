Marilyn Patiño revela que intentó quitarse la vida al enterarse de su tercer embarazo: “Yo me tomo una botella completa de vino y me tiro al mar”

La actriz y cantante colombiana Marilyn Patiño, quien recientemente participó en el reality La casa de los famosos Colombia, compartió detalles inéditos y profundamente personales sobre una crisis emocional que atravesó durante su tercer embarazo.

En una conversación abierta con la periodista Eva Rey, Patiño abordó temas tabú como la idealización de la maternidad y la depresión gestacional.

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Según las declaraciones entregadas en el pódcast Desnúdate con Eva, el tercer embarazo de la actriz no fue planeado y ocurrió en un momento de alta fragilidad personal. Patiño relató que en aquel entonces se encontraba recién instalada en Miami, enfrentando la soledad y el duelo tras el asesinato en Colombia del padre de sus dos hijos mayores.

“Me hice mucho daño psicológicamente. Me decepcioné a mí misma, decepcioné a mis hijos, decepcioné a la sociedad”, afirmó la actriz, describiendo una espiral de pensamientos intrusivos y sentimientos de culpa que la llevaron a un estado de desesperación absoluta.

Durante la entrevista, la artista confesó haber experimentado episodios de autoflagelación y pensamientos suicidas. Uno de los momentos más críticos narrados por Patiño involucró un intento de acabar con su vida en el mar bajo el efecto del alcohol. “Me tomo una botella completa de vino y me tiro al mar. Yo quería que el mar me tragara”, confesó.

La actriz explicó que, incluso en medio de ese dolor, buscó proteger el futuro de sus hijos adquiriendo un seguro de vida. Sin embargo, describió su supervivencia como un punto de inflexión espiritual y emocional: “De repente veo que las olas me sacaron y yo le decía a Dios: ‘Suéltame, que ya estuvo bueno’”.

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Más allá de su experiencia personal, Marilyn Patiño aprovechó el espacio para cuestionar la presión social que recae sobre las mujeres. La actriz fue enfática al señalar que la sociedad no está preparada para escuchar a una madre decir que, en ocasiones, desearía no tener esa responsabilidad.

“Hay una conversación que la sociedad no está preparada para tener, y es hablar de que uno a veces no quiere ser mamá. A veces te quieres desconectar”, reflexionó Patiño.

La intérprete, que ha sido blanco de críticas por su reciente paso por la casa de los famosos, defendió su derecho a recuperar su identidad como mujer individual, más allá de su rol de cuidado. Admitió que, aunque por momentos se sintió una “mala madre” por dejar a sus hijos bajo el cuidado de su red de apoyo familiar, su madre y hermana, para ingresar al reality, también fue una oportunidad para redescubrirse y liberarse de la carga mental que conlleva ser madre cabeza de hogar.

A pesar de la crudeza de su testimonio, Patiño concluyó que sus tres hijos son hoy su mayor bendición y el motor que la impulsa a mirar hacia el futuro. Su relato se suma a un creciente número de mujeres que deciden romper el silencio sobre la salud mental materna, un tema que, según expertos, abarca el bienestar emocional, social y mental de las madres.