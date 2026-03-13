Juan Daniel Oviedo y la curiosa advertencia de su madre tras unirse a Paloma Valencia: “Nada de ser el huevito”

El panorama político colombiano hacia la presidencia de 2026 ha dado un giro significativo. Este 12 de marzo, tras días de expectativa, se confirmó que el economista Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. La alianza surge tras los resultados de la Gran Consulta por Colombia del pasado 8 de marzo, donde Oviedo consolidó una votación de 1.255.510 sufragios, posicionándose como una alternativa electoral.

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La advertencia familiar: “Nada de ser el huevito de Paloma”

En una entrevista concedida a Mañanas Blu, el exdirector del DANE compartió detalles sobre cómo su entorno familiar recibió la noticia de su candidatura a la Vicepresidencia. Oviedo, conocido por su cercanía con su madre, relató que ella ha sido un pilar fundamental en su transición de lo técnico a lo electoral.

Al comunicarle su decisión de acompañar a Paloma Valencia en el tarjetón, su madre le lanzó una frase que rápidamente se volvió viral por su tono coloquial y directo: “Pero eso sí, nada de ser huevito de Paloma”. Según el candidato, este comentario refleja el carácter de su progenitora y la expectativa de que mantenga su independencia técnica y esencia personal dentro de una estructura política de partido tradicional.

Este respaldo familiar no es nuevo. Oviedo recordó que, tras conocerse los resultados de la consulta, donde se le vio visiblemente conmovido, su madre fue quien lo instó a continuar: “Pa’lante, llore si tiene que llorar, porque necesita desahogarse y pensar en el futuro”. El candidato aclaró que aquellas lágrimas no fueron por la derrota, sino por la responsabilidad que sentía frente a su equipo de trabajo.

Respuesta a las críticas: “La ideología no se contagia como la viruela”

La unión entre el exdirector del DANE y una de las figuras más representativas del uribismo ha generado una ola de reacciones, especialmente en sectores de centro que ven con recelo este movimiento. Oviedo fue enfático en defender la necesidad de construir puentes.

“La gente piensa que cualquier conversación con el Centro Democrático es adhesiva”, señaló en sus declaraciones radiales. El economista argumentó que su participación en el gobierno de Iván Duque ya le había acarreado etiquetas injustas y que es momento de superar los estereotipos políticos. “La ideología política no se contagia como la viruela, se construye”, afirmó, subrayando que su objetivo es aportar una visión gerencial y basada en datos a una coalición que agrupa a dos partidos y siete movimientos ciudadanos.

Un movimiento estratégico para 2026

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Desde una perspectiva analítica, la fórmula Valencia-Oviedo intenta unir dos electorados distintos: la base sólida del uribismo con el voto urbano, joven y técnico que Oviedo capturó en Bogotá y otras ciudades principales.

Oviedo insistió en que esta alianza no responde a un “oportunismo”, sino a una responsabilidad con el país para presentar una alternativa sólida frente al actual gobierno. La campaña se centrará ahora en demostrar que la “firmeza” de Valencia y la “eficiencia” de Oviedo pueden coexistir en un solo programa de gobierno.