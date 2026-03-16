Gente

¿Quién es el esposo de Marco Vergara, el nuevo presentador de ‘La Red’? Esta es su historia de amor

Conozca a Daniel Martínez, el abogado y astrólogo que se casó con Marco Vergara, nuevo integrante de ‘La Red’.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

16 de marzo de 2026, 4:46 p. m.
Los detalles del matrimonio de Marco Vergara
Los detalles del matrimonio de Marco Vergara Foto: x

El programa de farándula ‘La Red’ estrena un nuevo presentador con la incorporación de Marco Vergara al equipo de conductores. El periodista, oriundo de Sahagún (Córdoba), no solo atraviesa un momento destacado en su carrera profesional, sino que también consolida un proyecto de vida personal que ha compartido abiertamente con su audiencia: su matrimonio con el abogado Daniel Martínez.

Marilyn Patiño revela que intentó quitarse la vida al enterarse de su tercer embarazo: “Yo me tomo una botella completa de vino y me tiro al mar”

Tras una década de relación, la pareja formalizó su unión en diciembre de 2025. Esto marcó el cierre de una etapa de noviazgo que inició diez años atrás y que se transformó en un compromiso público durante un evento de alta carga emotiva.

Según ha relatado el propio periodista en diversas entrevistas y a través de sus redes sociales, el paso hacia el matrimonio no fue improvisado. La propuesta tuvo lugar durante un concierto del grupo lírico-pop Il Divo. Vergara aprovechó el momento romántico del recital para entregar la argolla de compromiso a Martínez.

En sus declaraciones, el presentador enfatiza que la clave de su estabilidad ha sido la búsqueda constante de “puntos medios”, una estrategia de comunicación para resolver conflictos y fortalecer el entendimiento mutuo.

Gente

Marimanotas reveló la razón por la que está soltera y se mostró afectada por reciente decisión

Gente

Shakira anuncia el final de su gira mundial con un estadio creado especialmente para sus conciertos en Madrid

Gente

Jhon Alex Castaño destapó verdad detrás de decisión que tomó tras la muerte de Yeison Jiménez: “Me la pegué, me desahogué”

Gente

¿Le faltó pelear más? Beba expuso las razones por las que cree que fue eliminada de ‘La casa de los famosos’

Gente

Marilyn Patiño revela que intentó quitarse la vida al enterarse de su tercer embarazo: “Yo me tomo una botella completa de vino y me tiro al mar”

Gente

Premios Óscar 2026: estos fueron los momentos destacados de la velada más anhelada del cine

Gente

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras polémica y rompió el silencio con inesperado mensaje: “Nos toca alejarnos”

Gente

Filtran el nombre del periodista que llegaría a ‘La Red’ tras la salida de Juan Carlos Giraldo

Gente

Carlos Vargas de ‘La red’ fue víctima de robo con arma blanca, “me sacó un cuchillo”

Gente

Carlos Vargas, de ‘La Red’, reveló lo que hizo para evitar la depresión que había superado: “Si no presto atención, volverá”

¿Quién es Daniel Martínez?

A diferencia de Vergara, quien desarrolla su labor frente a las cámaras, Daniel Martínez es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.

Su ejercicio profesional se ha especializado en el área de la Resolución Alternativa de Conflictos. Martínez actúa como conciliador en derecho y experto en procesos de insolvencia, una labor que busca evitar que las disputas escalen a los estrados judiciales, al priorizar el diálogo y el acuerdo entre las partes.

“Si los hombres van a meter cachos, yo también”: la confesión de Laura Barjum tras descubrir que todos sus novios le fueron infieles

Martínez ostenta una maestría en ‘Coaching’ y Liderazgo Personal por la Universidad de Barcelona. Esta inclinación por el desarrollo humano se refleja también en su faceta como astrólogo evolutivo, una disciplina que utiliza para el autoconocimiento y el análisis de procesos personales.

El hogar de los Martínez-Vergara está compuesto por Óscar David, un perro de raza salchicha, y Mia Carolina, una yorkshire. Ambos animales son protagonistas recurrentes en las publicaciones del periodista, quien suele acompañar las imágenes con reflexiones sobre la importancia del afecto y el respeto en el núcleo familiar.

Vergara ha sido enfático al describir las cualidades que lo mantienen unido a su esposo: “Nunca me ha dejado de hacer reír, su inteligencia es lo más hipnótico que tiene”, afirmó el nuevo presentador de ‘La Red’.

La llegada de Marco Vergara a ‘La Red’ ocurre en un momento de renovación para el formato. Con su estilo directo y su experiencia previa en el cubrimiento de estrellas internacionales, el cordobés busca aportar una visión fresca al programa.