Con evidente emoción y felicidad, Carolina Acevedo habló sobre su tercer matrimonio durante una entrevista en el programa La Red, de Caracol Televisión, donde además presumió su anillo de compromiso.

La actriz fue abordada por un reportero de este espacio de entretenimiento mientras asistía a los Premios Platino, realizados en México. Allí se mostró dispuesta a hablar de su compromiso con Lucas Jaramillo, diseñador y empresario con quien planea llegar nuevamente al altar.

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De hecho, al presumir su anillo frente a las cámaras, aseguró que la joya refleja la esencia de su pareja: “Es muy Lucas. Jamás el anillo hubiera sido algo grande, brillante y ostentoso. Es muy Lucas, supersimple, irregular, esmeraldas, pero en bruto, esto es él”, comentó.

Por otra parte, señaló que está viviendo esta etapa con tranquilidad y disfrutando cada momento previo a su matrimonio, luego de que su compromiso se hiciera público el pasado mes de abril, pues es su tercera boda.

“Con ese tema estoy tranqui... Eso no me genera ningún estrés, acuérdate que es mi tercer matrimonio, entonces no me genera ningún estrés, ahora vamos es a celebrar el amor”, añadió.

@caracoltv ¡Carolina se casa de nuevo! 💍✨ Ella está convencida de siempre abrirle la puerta al amor 💕👀 LaRedCaracol Mira más contenido aquí https://www.caracoltv.com/la-red ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

De acuerdo con sus declaraciones, encontrar el amor se había convertido para ella en un reto casi imposible; sin embargo, todo indica que finalmente logró hallar a la persona indicada: “Acá está, llegó a mi vida”.

Por eso, la actriz afirmó que nunca se cierra a la posibilidad de enamorarse ni de vivir nuevas experiencias, ya que cree firmemente que sí es posible encontrar a una persona que, además de ser una pareja sentimental, también se convierta en un amigo y confidente.

Finalmente, reveló detalles de lo que desea para su tercer matrimonio, pues desea que sea una ceremonia sencilla, en la playa, con los pies descalzos y junto a los hijos que ambos tienen de relaciones pasadas.

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“Yo ya me casé por lo católico, me casé por lo judío, ahora queremos que sea una ceremonia donde celebramos el amor con los amigos, con la gente que queremos, con nuestros hijos y hasta ahí”, detalló.

La propuesta de matrimonio también tuvo lugar en la playa y contó con la presencia de algunos familiares cercanos, según mostró Carolina Acevedo a través de su cuenta de Instagram en abril pasado, lo que confirma que ambos prefieren esos espacios íntimos, en su entorno familiar, y así seguir construyendo su historia juntos, lejos del focoo mediático.