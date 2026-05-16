Tras polémica salida de la banda de Yeison Jiménez, excorista sorprendió al anunciar sus nuevos planes: “Estén muy pendientes”

En las últimas horas, Miguel Huertas, quien hizo parte de la banda del cantante Yeison Jiménez como corista, volvió a llamar la atención de sus seguidores tras pronunciarse sobre el nuevo rumbo que tomará su carrera artística.

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El artista, que recientemente estuvo en medio de la polémica por manifestar públicamente su desacuerdo con el reality impulsado por la agrupación para encontrar una nueva voz principal, compartió su emoción por el comienzo de una nueva etapa dentro de la industria musical, dejando claro que continuará enfocado en sus proyectos personales y profesionales.

“Este es el inicio de la carrera de Miguel Huertas, el primer concierto y habrán muchísimos más, así que estén muy pendientes”, comentó a través de sus historias de Instagram, luego de presentarse en su primer show y lanzar su primera canción.

Según reveló en su anuncio, se preparara para el lanzamiento de muchas canciones más, todas con un sello musical propio.

Este nuevo rumbo de su carrera llega cuatro días después de confirmar su salida de la banda del ‘Aventurero’ tras polémica con Rafael Muñoz, el mánager de la agrupación, quien explicó que la idea era realizar audiciones en varias regiones del país para encontrar uno o dos cantantes que se desempeñaran como líderes en el grupo.

Rafael Muñoz, Mánager de La Banda del Aventurero, le envió mensaje a corista de Yeison Jiménez Foto: x

Sin embargo, Huertas reiteró su desacuerdo con este proyecto, pues considera que la iniciativa podría interpretarse como la búsqueda de un “reemplazo” para Yeison Jiménez.

Además, aseguró que tanto él como otros integrantes de la agrupación conocieron la existencia del supuesto reality a través de redes sociales y no por comunicación directa del equipo de trabajo, situación que, según explicó, habría provocado tensiones dentro del grupo.

Debido a esta polémica situación, Miguel publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que manifestó su decisión de retirarse de la banda. “Les quiero contar que, para el beneficio de la banda del aventurero, para que su proyecto siga creciendo, daré un paso al costado para no seguir obstruyendo este camino que ellos están construyendo”, dijo.

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Por su parte, Muñoz aclaró que el propósito del reality no es reemplazar al intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, sino preservar su legado musical y asegurar la continuidad de la agrupación.

Esta versión fue confirmada recientemente por la hija menor del artista, quien a través de un video publicado en las redes sociales de la banda, señaló que es una iniciativa que seguramente le gustaría a su padre para que sus canciones sigan sonando.