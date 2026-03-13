De la tragedia al Óscar: el relato del colombiano que narró la muerte de su mejor amigo en la guerra

El reciente anuncio de las nominaciones a los Premios Óscar 2026 ha catapultado su nombre a la cima del cine documental a nivel mundial. Sin embargo, el camino que lo llevó hasta este reconocimiento está marcado por las cicatrices físicas y emocionales que le dejó la guerra en Ucrania.

Arredondo se erige como el único colombiano nominado a la estatuilla dorada, gracias a un proyecto cinematográfico que rinde un conmovedor homenaje a su colega y amigo, Brent Renaud, quien perdió la vida en el mismo ataque donde Arredondo resultó gravemente herido.

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El ataque en Irpín: El día que todo cambió

El 13 de marzo de 2022, el mundo del periodismo se estremeció. Juan Arredondo y Brent Renaud, dos reporteros enfocados en el mundo audiovisual, se encontraban en Irpín, a las afueras de Kiev, documentando el éxodo de refugiados tras la invasión rusa. Mientras cruzaban un puesto de control para filmar a civiles huyendo de los bombardeos, su vehículo fue alcanzado por ráfagas de disparos.

Brent Renaud falleció en el acto, convirtiéndose en el primer periodista extranjero muerto en el conflicto. Arredondo, aunque sobrevivió, fue alcanzado por varios proyectiles. Las imágenes de Juan siendo ingresado de urgencia en un hospital ucraniano, ensangrentado pero aún consciente de la pérdida de su compañero, dieron la vuelta al mundo.

El documental: Una promesa cumplida:

Tras meses de cirugías y una lenta rehabilitación en Estados Unidos, Arredondo decidió que la mejor forma de honrar la memoria de Renaud y procesar su propio trauma era a través del lente. El documental que hoy le otorga la nominación al Oscar es el resultado de ese proceso de duelo y resiliencia.

La obra no es solo un registro del horror bélico, sino una exploración íntima sobre el oficio de informar en las condiciones más extremas. A través de material inédito recuperado de las cámaras de aquel fatídico día y de entrevistas, el documental construye un retrato de Brent Renaud como un cineasta comprometido con las historias humanas, a la vez que sigue el proceso de recuperación de Arredondo, quien debe aprender a vivir con el peso de ser el sobreviviente.

El orgullo del periodismo colombiano:

La nominación de Juan Arredondo ha sido recibida en Colombia con un sentimiento de orgullo pero a la vez agridulce. Por un lado, se celebra el reconocimiento a la maestría técnica y narrativa de un profesional que ha dedicado su vida a documentar el conflicto armado en Colombia y otras latitudes. Por otro, se recuerda el alto costo que pagan quienes deciden poner el cuerpo para que el mundo conozca la verdad.

Arredondo, quien ha sido becario de la Fundación Nieman en la Universidad de Harvard y ganador del World Press Photo, representa la excelencia del periodismo visual colombiano. Su nominación al Oscar en 2026 lo sitúa como el único representante del país en la gala más importante del cine, destacando la importancia del género documental como una herramienta de memoria histórica y denuncia social.

Los desafíos del fotoperiodismo actual:

En entrevistas recientes con varios periféricos, Arredondo ha reflexionado sobre los peligros crecientes que enfrentan los comunicadores. Su historia pone de relieve la vulnerabilidad de los periodistas en zonas de conflicto y la falta de garantías de seguridad, incluso para aquellos con amplia experiencia.

“Esta nominación no es solo para mí, es para Brent y para todos los colegas que han caído haciendo su trabajo”, ha expresado el fotógrafo. El documental sirve como un recordatorio necesario de que, detrás de cada imagen que vemos en las noticias, hay un ser humano asumiendo riesgos inimaginables.

El próximo marzo, Juan Arredondo caminará por la alfombra roja de Hollywood. No lo hará solo; llevará consigo el recuerdo de Brent Renaud y el testimonio de las víctimas de una guerra que aún continúa.