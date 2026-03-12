“No somos los mismos de hace unos años”: Piso 21 revela en exclusiva a SEMANA detalles y colaboraciones de su álbum ‘TRESCENDER’

La agrupación colombiana Piso 21, referente del pop urbano en América Latina, oficializó el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico titulado ‘TRESCENDER’. Con casi dos décadas de trayectoria, este álbum simboliza la consolidación del grupo en su actual formato de tres integrantes y propone un recorrido sonoro por géneros que van desde el vallenato hasta el bolero y el merengue.

La confesión de Jennifer López sobre su divorcio de Marc Anthony: “Madre soltera con dos gemelos de 3 años”

Un concepto basado en la unión y la permanencia

El título del álbum, según explicaron los integrantes en entrevista exclusiva con Semana, surge de un juego de palabras entre el concepto de “trascender” y el número “tres”. Esta etapa llega tras la salida de Lorduy, dejando a Dim, El Profe y Pablito al frente del proyecto.

“Es un álbum que llevamos trabajando más de un año. Empezamos a componer y a trabajar mucho en música nueva, y desde ahí empezaron las primeras canciones a brotar como frutos”, afirmó el grupo durante el encuentro. La producción no solo busca reflejar su permanencia en la industria tras 19 años, sino también la independencia alcanzada a través de su propio sello discográfico, 3-7.

Colaboraciones de alto nivel: del bolero al vallenato

Uno de los pilares de ‘TRESCENDER’ es su nómina de colaboradores. El álbum cuenta con 12 canciones, de las cuales ocho son colaboraciones con figuras de peso en la industria latina. Entre los nombres destacan Marc Anthony, Fonseca, Andrés Cepeda, Lasso, Beéle, Bacilos, Juan Duque y Yami Safdie.

El nuevo álbum de Piso 21 que une a Marc Anthony, Juan Duque, Andrés Cepeda y Fonseca Foto: x

La banda subrayó que estas uniones no obedecieron a una estrategia de marketing premeditada, sino a una conexión emocional con las canciones. Ejemplo de ello es “Por si mañana no estoy”, un bolero junto a Andrés Cepeda, y “Felices de mentira”, una incursión en el vallenato junto a Fonseca que evoca los sonidos clásicos de figuras como Patricia Teherán y Omar Geles.

‘Regalito’: el enfoque hacia el mercado actual

A pesar de la variedad de ritmos, el grupo seleccionó “Regalito”, una colaboración con el artista paisa Juan Duque, como su focus track. El tema es descrito por los músicos como una pieza de merengue con potencial de “himno”, diseñada para conectar con las masas a través de una historia sobre relaciones que buscan trascender el plano superficial.

Este lanzamiento se produce tras el éxito previo de “Volver” (junto a Marc Anthony y Beéle), sencillo que ya supera las 200 millones de reproducciones, estableciendo una expectativa alta para el resto del repertorio.

Estética de “primavera” y transformación interna

Entre lágrimas y trombones: así fue la despedida de Willie Colón en Nueva York

Visualmente, el álbum se aleja de la estética urbana convencional para adoptar tonos cálidos y florales. “Es un momento de florecimiento, de prosperidad y bendición. Es como cuando vas a un campo de flores tranquilo”, comentaron los artistas, haciendo una analogía con el clima de su natal Medellín.

la evolución de la banda colombiana tras 19 años de carrera Foto: x

Este cambio estético responde a lo que el grupo define como un año de transformaciones profundas y aprendizaje tras enfrentar diversos retos internos y profesionales. “El año pasado fue de los años más enriquecedores... un año con muchos altibajos, pero en el que más hemos aprendido”, puntualizaron, reafirmando que la música ha sido su principal herramienta de “catarsis”.