Estos son los estrenos imperdibles de la cuarta semana de marzo en HBO Max

Esta semana llegan estrenos imperdibles a HBO Max. Las personas podrán divertirse con la caótica película Anaconda, con Jack Black y Paul Rudd como protagonistas, y vivir la tensión detrás de la adaptación del cuento de Mariana Enríquez, La virgen de la Tosquera.

La miniserie de HBO que narra la caída del “grupo de élite” más corrupto de la historia: una pesadilla real de solo 6 capítulos

Además, no se deben perder Privilegios, donde la protagonista se verá envuelta en dificultades al buscar obtener su libertad.

Esta semana también se suma una nueva serie para los más pequeños, donde podrán conocer El mundo (sin filtro) de Any Malu.

La plataforma también recibe docuseries y realities repletos de adrenalina, acción e historias reales como Men of War, Boom Box: Beats and Betrayal, la segunda temporada de Extraídos y la sexta temporada de Mirada policial.

El logotipo de HBO Max aparece en la pantalla de un teléfono inteligente en la tienda de aplicaciones de Apple. Foto: NurPhoto via Getty Images

Series para ver esta semana en HBO Max

Anaconda

Estreno: 27 de marzo

Sinopsis: Amigos de toda la vida, Doug y Griff se lanzan por fin a cumplir su sueño de rehacer su clásico de culto favorito, Anaconda, en lo profundo del Amazonas. Todo se vuelve real cuando aparece una anaconda gigante, y el set caótico y cómico se transforma en una situación mortal. ¿La película que mueren por hacer? Podría matarlos.

Elenco: Protagonizada por Jack Black y Paul Rudd. Con la participación de Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y Selton Mello.

La virgen de la Tosquera

Estreno: 27 de marzo

Sinopsis: Natalia, Mariela y Josefina son tres inseparables amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En un verano caluroso de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social, aparece Silvia, más mayor y mundana, que cautiva a Diego.

Natalia, decidida a reconquistar a Diego, pide ayuda a su abuela, Rita, que la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra. Adaptación de los cuentos El carrito y La Virgen de la Tosquera, de Mariana Enríquez.

Elenco: Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Fernanda Echevarría, AgustínSosa y Dady Brieva.

Privilegios

Estreno: 27 de marzo

Sinopsis: La reclusa Adèle Charki acepta un puesto de botones en un lujoso hotel de París para obtener libertad condicional. Pero en su primer turno, se ve envuelta en una red de manipulación entre empleados y huéspedes que pone su libertad en riesgo.

Elenco: Manon Bresch, Melvil Poupaud, Nina Zem, Zar Amir, Anne Azoulay, Sandor Funtek, Stéphanie Atala y Eva Huault.

Men of War

Estreno: 24 de marzo

Sinopsis: En 2020, un exsoldado de las Fuerzas Especiales de los EE.UU. lidera a un grupo de mercenarios en un intento de derrocar el régimen de Nicolás Maduro. La increíble historia real de un golpe que se convirtió en un fiasco internacional.

Boom Box: Beats and Betrayal

Estreno: 26 de marzo

Sinopsis: En esta intensa serie de crímenes reales, un estudio de Londres atrae a raperos locales y los atrapa en una red de tráfico de armas. Las lealtades cambian, las verdades se revelan demasiado tarde y las consecuencias son devastadoras.

Boom Box: Beats and Betrayal en HBO Max Foto: HBO Max

Elenco: Shanu Hazzan, Philips Nortey, Akil Largie, Ivandro Da Cruz Leite, Cache Vanderpuye, Donnavan Yates y Akinlolu Akinsanya.

Mirada policial, temporada 6

Estreno: 24 de marzo

Sinopsis: Cruda, intensa y llena de acción, esta serie muestra de cerca el trabajo de los policías. Se experimentarán las situaciones peligrosas a las que se enfrentan los oficiales, en las que deben tomar decisiones de vida o muerte.

Mirada policial, serie en HBO Max Foto: HBO MaX

Extraídos, temporada 2

Estreno: 23 de marzo

Sinopsis: Varios competidores se enfrentan a la naturaleza y sus familias les observan en una transmisión en directo. Las familias pueden decidir su destino negociando el envío de artículos esenciales o pulsando el botón “Extraer” para sacarlos de la competencia.

Extraídos, HBO MAX Foto: HBO Max

El mundo (sin filtro) de Any Malu

Estreno: 23 de marzo

Sinopsis: En la Universidad de Dibujos Animados, la influencer alborotada Any Malu crea un canal en Toontube como parte de su plan para no reprobar. Con la ayuda de una vampiraza gótica, un heredero de héroe y un shōnen cómico —sus amigos excéntricos—, enfrenta intercambios de identidad, rivalidades entre profesores y enamoramientos secretos. ¡Un semestre lleno de humor y fanservice!