Los finalistas para la XIII edición de los Premios Platino Xcaret se han anunciado. Sucedió el viernes pasado en las instalaciones de Telemundo Center, en Miami.

Se trata de 30 películas y 19 series. Las impresionantes producciones de 14 países que competirán por el mayor galardón del audiovisual en español y portugués en la gala que tendrá lugar el próximo 9 de mayo, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana. El evento congregará, como lo hace año tras año, talentos sobresalientes del cine y la televisión de Iberoamérica.

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Con 11 nominaciones ambas, Belén (Dolores Fonzi, Argentina) y Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España) se sitúan a la cabeza de los largometrajes finalistas seguidas por O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil), con 8 candidaturas, y Sirât (Oliver Laxe, España), con 7 candidaturas a los PLATINO.

En el terreno de las miniseries o teleseries, El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que con 12 de estas, Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez, España) ocupa la segunda posición.

Fotograma de 'Los domingos'. Foto: BTEAM Pictures / David Herranz

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Vale anotar que la gala de los premios será accesible a través de televisiones de toda América y de la plataforma SmartPlatino TV. En ella se premiará lo mejor de la producción iberoamericana del año: 49 obras nominadas entre las que figuran producciones argentinas, bolivianas, brasileñas, chilenas, colombianas, españolas, guatemaltecas, mexicanas, paraguayas, peruanas, portuguesas, dominicanas, uruguayas y venezolanas.

Ricardo Darín es Juan Salvo en 'El Eternauta'. Foto: Mariano Landet / Netflix ©2025

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Esa vasta diversidad de géneros y países nominados refleja la amplitud del universo creativo y el enorme talento del audiovisual iberoamericano, en una de las industrias de mayor relevancia y crecimiento en la actualidad.

En el terreno de los largometrajes, Argentina, Brasil y España lideran el ranking con más títulos por categoría. Colombia, por su parte, entra en la baraja especialmente por cuenta de Un Poeta.

En lo que respecta a miniseries o teleseries, se vuelve a sentir fuerte presencia de Argentina y España, y México se hace el tercer país más nominado. En cuanto a la categoría de Series de Larga Duración, destacan Brasil, España y Estados Unidos, que lideran la tabla con sus producciones. Colombia, por su parte, tiene representación desde Estado de Fuga, y poco más.

El cartel de la edición 2026, elaborado por los artistas Guillermo Alvite y Ricardo Díaz Reboso, fusiona la imagen del trofeo como símbolo del audiovisual iberoamericano con la identidad natural y cultural de la Riviera Maya. Foto: cortesía

La representación iberoamericana es considerablemente mayor a la de ediciones anteriores, y viene de la mano de más premios, pues se aumentó a 12 el número de categorías. Así se pretende reconocer el trabajo excepcional de los que forman parte cualquier producción, delante o detrás de las cámaras.

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Pican en punta

El Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción reconocerá al mejor largometraje iberoamericano del año, categoría a la que en esta edición concurren Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, Venezuela), Belén (Dolores Fonzi, Argentina), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España), O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y Sirât (Oliver Laxe, España).

'Aún es de noche en Caracas'. Foto: BF Distribution

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De la misma manera, al premio a Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental aspiran Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, España), Chespirito: sin querer queriendo (México), El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) y Las muertas (Luis Estrada, México).

'Chespirito: sin querer queriendo'. Foto: MAX

Por su parte, los títulos finalistas que optan a alzarse con la estatuilla de Mejor Serie de Larga Duración son Beleza Fatal (Raphael Montes, Brasil), La promesa (Josep Cister Rubio, España), Sueños de libertad (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España) y Velvet: el Nuevo Imperio (Estados Unidos).

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En la categoría de Mejor Dirección, los nominados son: Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina), Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil), y Oliver Laxe (Sirât, España).

Entre los creadores en Miniserie o Teleserie que aspiran al Platino están Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina), Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina); Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez (Anatomía de un instante, España) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia).

Estado de Fuga 1986, Cr. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025 Foto: Courtesy of Netflix/ Netflix

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En las categorías actorales de largometraje optan al premio a Mejor Interpretación Masculina: Alberto San Juan (La Cena, España), Guillermo Francella (Homo Argentum, Argentina), Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta, Colombia) y Wagner Moura (O agente secreto, Brasil). Las finalistas al galardón a Mejor Interpretación Femenina son Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina) y Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas, Venezuela).

'Un poeta' es el segundo largometraje de Simón Mesa Soto, y Ubeimar Ríos Gómez es su genial protagonista. Foto: Ocúltimo / Juan Sarmiento G.

El reconocimiento a Mejor Interpretación Femenina de Reparto cuenta con nominaciones para Camila Pláate y Julieta Cardinali (Belén, Argentina), Dira Paes (Manas, Brasil) y Nagore Aranburu (Los Domingos, España);

El trofeo a Mejor interpretación Masculina de Reparto será buscado por Álvaro Cervantes (Sorda, España); Edgar Ramírez (Aún es de noche en Caracas, Venezuela), Juan Minujín (Los Domingos, España) y Rodrigo Santoro (O Último Azul, Brasil).

Aspirarán a conseguir el galardón de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie los actores Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España), Javier Cámara (Yakarta, España), Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina) y Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina).

Ricardo Darín puede llevarse el Platino 2026 a mejor actor en serie... Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2025

Por su parte, las nominadas a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie son Candela Peña (Furia, España), Carla Quílez (Yakarta, España), Griselda Siciliani (Envidiosa, Temporada 2, Argentina) y Paulina Gaitán (Las muertas, México).

Las nominaciones a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie honraron el trabajo de Andrea Pietra (El Eternatura, Argentina), Leticia Huijara (Las muertas, México), Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2, Argentina) y Yalitza Aparicio (Cometierra, México).

César Troncoso es Favalli en 'El Eternauta', un gran rol nominado al Platino 2026. Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2025

Las de Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie fueron para César Troncoso (El Eternauta, Argentina), David Lorente y Eduard Fernández (Anatomía de un instante, España), y Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo, México).

Las nominaciones finales al Mejor Guion quedaron repartidas entre Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España), Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil), Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirât, España) y Simón Mesa Soto (Un poeta, Colombia).

Kleber Mendonça Filho concibió 'O Agente Screto'. Foto: FOTO: Victor Jucá

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De la misma manera, el premio a Mejor Música Original cuenta con las nominaciones de Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo (El último blues del croata, Bolivia), Aránzazu Calleja (Maspalomas, España), Matti Bye y Trío Ramberget (Un poeta, Colombia) y Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto, Brasil).

Por su parte, los nominados a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie son Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil), Federico Jusid (El Eternauta, Argentina), Julio de la Rosa (Anatomía de un instante, España) y Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia).

Por su lado, las nominadas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción son Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat, Argentina), La Cena (Manuel Gómez Pereira, España), Un cabo suelto (Daniel Hendler, Uruguay) y Un poeta (Simón Mesa Soto, Colombia).

Guillermo Francella interpreta 16 personajes en 'Homo Argentum'. Foto: CINECOLOR - LITERAL AGENCIA

En la categoría de Mejor Película de Animación, los nominados son Decorado (Alberto Vázquez, España), Kayara (César Zelada y Dirk Hampel, Perú), Olivia & Las Nubes (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, República Dominicana) y Soy Frankelda (Arturo Ambriz y Roy Ambriz; México).

Al galardón de Mejor Película Documental aspiran Apocalipse nos Trópicos (Petra Costa, Brasil), Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira, Paraguay/Argentina), Flores para Antonio (Elena Molina e Isaki Lacuesta, España) y Tardes de soledad (Albert Serra, España).

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Como Mejor Ópera Prima podrían ganar La misteriosa mirada del flamenco (del chileno Diego Céspedes, fotografiada por el colombiano Angelo Faccini), Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil), No nos moverán (Pierre Saint‑Martin Castellanos, México) y Sorda (Eva Libertad, España).

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Y aspiran a llevarse el Platino al Cine y Educación en Valores, Belén (Dolores Fonzi, Argentina), La mujer de la fila (Benjamín Ávila, Argentina); Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil) y Sorda (Eva Libertad, España). A todos estos galardones se sumarán los Premios Platino del Público y un Premio Platino de Honor dedicado a homenajear la carrera de un personaje esencial para el audiovisual iberoamericano que será anunciado próximamente.

Dos tandas

Para no hacer eterna la gala, los premios se otorgarán en dos tandas. La primera, el próximo 16 de abril, premiará 21 categorías.

En el ámbito del largometraje, se darán a conocer los ganadores a Mejor Música Original, Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Mejor Interpretación Masculina de Reparto, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Sonido, Premio al Cine y Educación en Valores, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería. En el ámbito cinematográfico, se añadieron en 2026 las categorías de Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería.

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Por su parte, en el terreno de las miniseries o teleseries, además de las ya mencionadas, se suman las categorías de Mejor Música Original, la Mejor Dirección de Montaje, la Mejor Dirección de Arte, la Mejor Dirección de Fotografía y la Mejor Dirección de Sonido. Finalmente, y no menos importante, cierra la lista la categoría Serie de Larga Duración, para aquellas obras que superan los 26 capítulos.

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De igual manera, en el terreno de las miniseries o teleseries, ese mismo día se comunicará quién se alza con la estatuilla a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Mejor Interpretación Masculina de Reparto, Mejor Música Original, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería.

Los ganadores volarán a Quintana Roo a recibir su premio, mientras que el resto de nominados aguardará paciente hasta la noche del 9 de mayo, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).