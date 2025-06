No cabe duda de que, si el equipo de Cien años de soledad la tenía difícil para rendirle honor a la obra maestra de García Márquez, este proyecto argentino no enfrentaba un reto menor.

No es una de las obras cumbres del boom latinoamericano, pero El eternauta sí es un trabajo que, a pesar de su ADN absolutamente argentino, se hizo de culto a nivel global , dejando huella en millones por su visión, su trama osada y sus trazos.

Lena Olin protagoniza la temporada 2 de Nine Perfect Strangers: “Nicole Kidman es maravillosa, no le teme a nada”

Contexto: Lena Olin protagoniza la temporada 2 de Nine Perfect Strangers: “Nicole Kidman es maravillosa, no le teme a nada”

Volviendo a la trama, luego de entender grupalmente que la nieve causa la muerte, los personajes logran evitarla gracias a un traje particular y una máscara. La usará, en principio, su personaje principal, Juan Salvo. Es él quien zarpa a navegar la ciudad nevada y mortecina, abriéndose paso entre las calles desoladas, pero librado, a la vez, de un caos que se manifiesta de repente.

'El Eternauta' no es una historia feliz, pero es una gran historia... | Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2025

Y así como triunfó con la primera temporada de Cien años de soledad, Netflix volvió a cantar gol con El eternauta. La serie no solo se ubicó en el top local de sus contenidos, también hizo mella globalmente. El único problema para quienes quedaron enganchados luego de sus seis episodios de casi una hora es que la segunda temporada aún no se produce (a diferencia de Cien años). Su protagonista, Ricardo Darín, no ha temido confrontar al presidente argentino, Javier Milei, y algunos consideran prudente esperar a que esa ola baje para decretar los pasos siguientes.