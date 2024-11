Aquí se está transgrediendo la decisión de Gabriel García Márquez, quien en vida se negó a una adaptación cinematográfica de su obra por considerarla imposible de contar en poco más de dos horas (sin sacrificar todo lo que la hace única). Lo saben bien todos los que forman parte de esta producción sin precedentes en la historia de nuestra televisión y nuestra industria audiovisual, que por eso se planteó de casi 16 horas, a lo largo de dos temporadas. Tiempo para desarrollarlo todo hay, y quizá Gabo no aprobaría de todas formas, pero eso jamás se sabrá… ahora importará lo que piense la audiencia.

A Natalia Santa, guionista de la serie y directora en su propia ley , le preguntamos sobre la experiencia de sumarse a esta tarea imposible. “Claramente hay mucha expectativa”, asegura en charla con SEMANA, “y el peso enorme es enorme al saber que estamos tocando algo sagrado para los colombianos y para muchas más personas ”. A nadie escapa que esta obra maestra de la literatura universal es deslumbrante para un genio como Salman Rushdie, así como para una sensible pop star como Dua Lipa.

“Con el peso que Macondo, Cien años de soledad y García Márquez tienen en la gente y en la cultura, una y otra vez salía a la luz la decisión de Gabo de no adaptarla. Es importante saber que estamos transgrediendo la decisión del autor”, explica Santa. La transgresión, parece, marca esta ambiciosa serie, como quizá jamás se vuelva a hacer en el país (aunque hay señales de que puede no ser el caso).

Para cuando las invitaron a Santa y a Camila Brugés (quien también habló con SEMANA) a integrar el proyecto desde los guiones, ya llevaba años en desarrollo. En ese punto, la familia García Barcha había dado luz verde y había acordado con Netflix unos términos muy claros sobre cómo querían que se adaptara: se respetó que no sería una película; se exigió que fuera hecha en Colombia, hablada en español y hecha por un equipo colombiano (cosa que se cumplió parcialmente, pero en alto porcentaje) .

Santa explica que “había tal cantidad de talento y experiencia, así como la decisión de hacer algo extraordinario y con rigor, que se hizo difícil para mí decir que no. Quería estar ahí, haciendo el mejor trabajo posible de la forma más responsable, con ese equipo maravilloso que ha llevado a buen puerto la serie”. Si bien muchos de los integrantes del equipo no regresarán a la segunda temporada, por las agotadoras condiciones (y el pago desigual con el crew extranjero), muchos de quienes aportaron a la serie sentían lo mismo: querían formar parte de la historia, de la producción que partirá en dos la televisión colombiana .

En ese orden de ideas, la primera vez que Camila y Natalia fueron a Macondo fue virtualmente, por medio de unos renders que podían navegar como videojuego. Y fue en ese primer tour que entendieron cómo moverse y crear. “Fue raro, pero nos dio la posibilidad de interactuar y tomar decisiones”, cuentan. “Que arte nos dijera: ‘Estamos construyendo la iglesia en tres etapas. Pero cuando llegue la guerra a Macondo no la pueden destruir como en la novela, porque no podemos reconstruirla’”. Les dieron, eso sí, luz verde para tumbar el campanario. En ese sentido, la escritura tomó en cuenta lo ya desarrollado y, en la doble vía, las guionistas hicieron que la producción repensara ciertos temas a los que no darían tanta importancia.