En los Platino 2025, el balance es uno de “cien años de felicidad” y la promesa de grandes producciones por venir

Iberoamérica se la cree

En lo que a cine respecta, se destacó a la gran Ainda estou aqui, que ya había ganado el primer Óscar en la historia de ese país, a mejor película extranjera. En los Platino se llevó mejor película, mejor dirección (Walter Salles) y mejor actriz principal (Fernanda Torres), y con tres premios lideró la cuenta final. Su productor, Rodrigo Texeira (que ha participado de películas como Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, y The Witch y The Lighthouse, de Robert Eggers), le dijo a esta publicación que era una película importante para Latinoamérica, porque “se suele pensar en nosotros como si fuéramos menores. No lo somos. Y si trabajamos en bloque, no nos para nadie. La literatura latinoamericana es la mejor, la música latinoamericana es la mejor, la telenovela latinoamericana es la mejor, ¿por qué no el cine? Me siento abrazado por la reacción, y muy feliz. Es un filme muy importante que me permite representar a mi país y a América Latina”.