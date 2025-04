Para mí es un honor muy grande recibir este reconocimiento y más a en un país que quiero tanto desde hace muchos años. Siempre, cuando estoy en España, cuando estoy aquí, me siento en casa. Y si, tengo casa en Marbella, pero me siento en casa cada vez que estoy en toda España.

Lo digo de corazón porque España me ha tratado tan bien siempre, a mí y y toda mi familia, y lo agradezco muchísimo. Yo no crecí hablando español. Tuve que aprenderlo más tarde en mi vida. Lo aprendí en Madrid, con un madrileño, y me fui y y me casé con un mexicano. O sea, ¡mi acento es muy raro!