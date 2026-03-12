A poco tiempo de que se conozcan sus nominaciones 2026, los Premios Platino ya han anunciado detalles sobre la que será su entrega, el próximo domingo 9 de mayo, en México.

Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo presentarán la gala de los XIII Premios Platino Xcaret. Ambos intérpretes, española y colombiano, estarán al frente de una celebración que regresará el próximo 9 de mayo al Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) para reconocer a las mejores producciones iberoamericanas de la temporada.

Un año más, el dúo de presentadores ilustra la diversidad y talento que caracterizan al audiovisual en castellano y portugués, una industria en la que es esencial compartir diferentes narrativas y ópticas.

A lo largo de su carrera, Carlos Torres se ha consolidado su posición como uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana.

Carlos Andrés Torres (Barranquilla) ha destacado por su versatilidad y talento a lo largo de sus más de 18 años de trayectoria en la industria actoral, interpretando una amplia gama de personajes que incluyen desde jóvenes adinerados hasta médicos y bailarines.

A lo largo de su carrera, ha consolidado su posición como uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana. A pesar de su profesión, que lo mantiene constantemente frente a las cámaras y ante una vasta audiencia, Carlos se describe como una persona reservada y tranquila, alejándose de la imagen pública de “galán” que a menudo se le atribuye. Entre sus proyectos más recientes, Carlos fue protagonista en la nueva versión de la exitosa serie Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca, producida por Caracol TV.

Torres fue parte del gran éxito en Estados Unidos de Sed de Venganza, una producción de Telemundo Internacional, y en la serie más vista de habla no inglesa de Netflix, Medusa.

En el ámbito cinematográfico, Carlos Torres ha participado en Crimen con vista al mar (2013) y la película panameña Algo Azul (2020).

A lo largo de su carrera, ha formado parte de producciones de gran éxito como La Reina del Flow I, II y III donde interpreta al reguetonero Charly Flow, así como en Amar y Vivir, La Nieta Elegida, y la serie internacional de Netflix Bienvenidos al Edén, la cual amplió su proyección en el mercado europeo tras el éxito de La Reina del Flow en la región. En el ámbito cinematográfico, ha participado en Crimen con vista al mar (2013) y la película panameña Algo Azul (2020).

Cayetana Guillén-Cuervo actriz, comunicadora y periodista madrileña, atesora tras de sí una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión en España. Procedente de una destacada saga de intérpretes (es hija de los actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo) y conocedora de su legado, se convirtió desde el inicio de su carrera en una de las más destacadas y versátiles figuras de la industria, tanto desde el plano artístico como divulgativo, ejerciendo como activista cultural de forma transversal.

Ficciones como "La reina del Flow" y "Bienvenidos al Edén" marcan la exitosa carrera de Carlos Torres, mientras producciones como "El Ministerio del Tiempo" o "Machos Alfa" constituyen la reconocida trayectoria de Cayetana Guillén-Cuervo.

Con más de dos décadas al frente de Versión Española en TVE, el único programa de la historia de la televisión distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, se ha consolidado como una de las divulgadoras en la televisión del cine español e iberoamericano. A ello, se suma la conducción de Atención Obras, espacio de referencia para todas las disciplinas artísticas, así como su trayectoria en radio junto a Iñaki Gabilondo donde forjó un estilo periodístico cercano y riguroso que demostró en espacios como A vivir, que son dos días. Actualmente conduce y dirige el podcast NO TE LO CAYES.

En su faceta interpretativa se cuentan numerosos éxitos televisivos entre los que destaca El Ministerio del Tiempo, convertida en un fenómeno cultural dentro y fuera de España. Tiene más de 30 películas en su currículum, en las que ha trabajado con directores de referencia como José Luis Garci, Ventura Pons, Moncho Armendáriz, Alfonso Albacete, Cesc Gay, Miguel Bardem y Pedro Almodóvar. A ello se une un recorrido teatral repleto tanto de clásicos como de obras contemporáneas, algunas de ellas coproducidas desde su productora, títulos como Puertas Abiertas, El Malentendido, Hedda Gabler o Pandataria, con los que ha girado por escenarios nacionales e internacionales. Ha sido nombrada Directora General Corporativa del Grupo Séptima Media.

El cartel de la edición 2026, elaborado por los artistas Guillermo Alvite y Ricardo Díaz Reboso, fusiona la imagen del trofeo como símbolo del audiovisual iberoamericano con la identidad natural y cultural de la Riviera Maya.

Ha ganado decenas de reconocimientos impresionantes: el Premio a Mejor Actriz, por el Círculo de Escritores Cinematográficos; ha estado nominada al Goya como Mejor Actriz por El Abuelo (nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera), ha ganado el Premio MADO por su lucha a favor de los derechos del colectivo LGTBIQ y el Premio Hola de la Hispanic Organization of Latin Actors por su labor de gestión cultural como primera mujer Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas.

En septiembre de 2025 recibió el Premio UIMP a la Cinematografía, a su trayectoria como actriz y a su gestión cultural al frente de la Academia, que otorga la Universidad Menéndez Pelayo de Santander; también ha sido jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes en varias ocasiones.