Ceremonia
Los Premios Platino 2026 se celebrarán el 9 de mayo en Xcaret, Riviera Maya, y reconocerán a más talentos
Dedicados a lo mejor del cine y series de Iberoamérica, los galardones ampliarán sus categorías, con doce nuevos premios, y plantean una ceremonia más llamativa. Les contamos todo.
Luego de una exitosa edición 2025 que tuvo lugar en Madrid, España y, entre varias producciones premio a Cien años de soledad y Aún estoy aquí, Los Premios Platino miran a 2026. Los galardones a lo mejor del cine y series de Iberoamérica continúan evolucionando para reflejar la diversidad y la riqueza del audiovisual iberoamericano, atendiendo a las peticiones recibidas desde distintos sectores de la industria.
En el ámbito cinematográfico, la edición 2026 incorpora tres reconocimientos que ponen en valor disciplinas esenciales para la creación audiovisual: el Premio Platino al Mejor Diseño de Vestuario, el Premio Platino a los Mejores Efectos Especiales y el Premio Platino al Mejor Maquillaje y Peluquería.
Por su parte, las series verán ampliado su espectro de galardones con la incorporación de nuevas distinciones que abarcan aspectos técnicos y artísticos. Entre ellas se encuentran los reconocimientos a la Mejor Serie de larga duración —para aquellas con más de 26 capítulos—, a la Mejor Música Original, a las mejores direcciones de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido, así como los premios al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.
EL FORMATO RENOVADO APUNTA A REFORZAR LA PARTICIPACIÓN Y LA PROYECCIÓN DE LOS GALARDONADOS
Con esta ampliación, los Platino refuerzan su compromiso con todas las áreas que intervienen en la creación audiovisual, desde las más visibles hasta aquellas que, desde la técnica y el arte, contribuyen de manera decisiva a la excelencia de las producciones iberoamericanas.
Una trasmisión más llamativa
Siguiendo los acuerdos establecidos con las cadenas que retransmiten la ceremonia, se ha diseñado un nuevo esquema de celebración que busca optimizar la estructura del evento y potenciar su atractivo televisivo.
La entrega de los premios se desarrollará en dos eventos complementarios. Por un lado, la gala televisada reunirá las categorías más taquilleras: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Película Documental, Mejor Película de Animación, Mejor Comedia, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Guion, las interpretaciones femeninas y masculinas en cine y series, la Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, Mejor Serie de larga duración y el Premio de Honor del Cine Iberoamericano.
El resto de categorías serán anunciadas previamente, en un formato que se desarrollará en los próximos meses y dará protagonismo y reconocimiento a los ganadores. En total, se entregarán 36 premios que abarcan todas las áreas del audiovisual iberoamericano, desde las categorías creativas hasta las técnicas.
El nuevo formato permitirá reducir la duración de la ceremonia a aproximadamente dos horas —en lugar de las casi tres actuales—, adaptándose a un formato televisivo ameno y dinámico sin renunciar a la visibilidad ni al protagonismo de ninguno de los profesionales reconocidos.
Con esta renovación, los premios reafirman su propósito de celebrar el talento, la creatividad y la diversidad de la industria iberoamericana, al tiempo que se adaptan a las nuevas dinámicas televisivas y a los estándares internacionales de las retransmisiones en directo.
En los próximos días, la organización hará públicas las bases oficiales y las fechas del proceso de selección de esta nueva edición.