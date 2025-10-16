Luego de una exitosa edición 2025 que tuvo lugar en Madrid, España y, entre varias producciones premio a Cien años de soledad y Aún estoy aquí, Los Premios Platino miran a 2026. Los galardones a lo mejor del cine y series de Iberoamérica continúan evolucionando para reflejar la diversidad y la riqueza del audiovisual iberoamericano, atendiendo a las peticiones recibidas desde distintos sectores de la industria.

En el ámbito cinematográfico, la edición 2026 incorpora tres reconocimientos que ponen en valor disciplinas esenciales para la creación audiovisual: el Premio Platino al Mejor Diseño de Vestuario, el Premio Platino a los Mejores Efectos Especiales y el Premio Platino al Mejor Maquillaje y Peluquería.

Enrique Cerezo, presidente de Egeda (fuerza esencial en los Premios Platino), reconoce a Eva Longoria con el Premio Platino de Honor 2025. | Foto: Juan Bezos

Por su parte, las series verán ampliado su espectro de galardones con la incorporación de nuevas distinciones que abarcan aspectos técnicos y artísticos. Entre ellas se encuentran los reconocimientos a la Mejor Serie de larga duración —para aquellas con más de 26 capítulos—, a la Mejor Música Original, a las mejores direcciones de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido, así como los premios al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.

EL FORMATO RENOVADO APUNTA A REFORZAR LA PARTICIPACIÓN Y LA PROYECCIÓN DE LOS GALARDONADOS

Con esta ampliación, los Platino refuerzan su compromiso con todas las áreas que intervienen en la creación audiovisual, desde las más visibles hasta aquellas que, desde la técnica y el arte, contribuyen de manera decisiva a la excelencia de las producciones iberoamericanas.

Tatiana Huezo ganó el Premio a Mejor Documental en 2025. | Foto: Premios Platino

Una trasmisión más llamativa

Siguiendo los acuerdos establecidos con las cadenas que retransmiten la ceremonia, se ha diseñado un nuevo esquema de celebración que busca optimizar la estructura del evento y potenciar su atractivo televisivo.

La entrega de los premios se desarrollará en dos eventos complementarios. Por un lado, la gala televisada reunirá las categorías más taquilleras: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Película Documental, Mejor Película de Animación, Mejor Comedia, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Guion, las interpretaciones femeninas y masculinas en cine y series, la Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, Mejor Serie de larga duración y el Premio de Honor del Cine Iberoamericano.

El resto de categorías serán anunciadas previamente, en un formato que se desarrollará en los próximos meses y dará protagonismo y reconocimiento a los ganadores. En total, se entregarán 36 premios que abarcan todas las áreas del audiovisual iberoamericano, desde las categorías creativas hasta las técnicas.

El nuevo formato permitirá reducir la duración de la ceremonia a aproximadamente dos horas —en lugar de las casi tres actuales—, adaptándose a un formato televisivo ameno y dinámico sin renunciar a la visibilidad ni al protagonismo de ninguno de los profesionales reconocidos.

Marleyda Soto y Claudio Cataño presentaron la serie en la premiación de 2025. | Foto: cortesía Premios Platino 2025

Con esta renovación, los premios reafirman su propósito de celebrar el talento, la creatividad y la diversidad de la industria iberoamericana, al tiempo que se adaptan a las nuevas dinámicas televisivas y a los estándares internacionales de las retransmisiones en directo.