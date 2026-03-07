El actor Carlos Torres da detalles sobre su vida por fuera de ‘La reina del Flow’. “Soy muy familiar y reservado”

Tras el estreno de la tercera temporada de la telenovela La reina del flow, el actor barranquillero conversa con SEMANA sobre la fama, la nueva faceta como empresario, su vida familiar, el amor y sus proyectos a futuro.

“La reina del flow 3″: fecha oficial del estreno en la televisión, tráiler y todo lo que se sabe

El actor Carlos Torres conversó con SEMANA sobre su carrera artística, su familia, sus pasiones y cómo lleva la fama. Foto: Juan Carlos Sierra-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo ha evolucionado su conexión con su personaje en La reina del flow?

Carlos Torres: El personaje de Charly marcó un antes y un después en mi carrera. Es una bendición interpretar a Charly y estar en esta serie tan exitosa no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Siempre lo he dicho, es la serie que más amo, pero la que más me cuesta hacer por la complejidad del personaje y de la historia que tiene cada temporada. No es una historia rosa, no es una historia light, es una historia de mucha acción. Hay escenas muy complejas y agrégale a eso un mundo completamente aparte que genera un agotamiento físico y mental.

Sin duda, de todos los proyectos que he hecho, este es el más exitoso a nivel actoral, el que me abrió las puertas a nivel internacional. Este papel me llevó a otro nivel profesional. Me siento feliz de haberme ganado este personaje hace ya diez años. Es una lección no solamente como personaje, sino también como Carlos; hemos crecido todos en el elenco. A la gente le cuesta un poco a veces diferenciar al actor del personaje, pero eso significa que estamos haciendo bien el trabajo.

Ojo al dato: estos son los personajes no saldrán en ‘La Reina del Flow 3’; esta sería la razón

SEMANA: Uno de los grandes anuncios de La reina del flow fue la confirmación de la gira por España. ¿Cómo cree que será esa experiencia?

C.T.: A mí me llena de orgullo el éxito de La reina del flow a nivel mundial, no solo en España, sino en Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Estados Unidos. Así que esta gira me llena de mucho orgullo. Esta es una nueva etapa que tomo como si fuera una obra de teatro. Es como vivir el personaje, pero completamente en vivo. En los conciertos no hay cortes, no hay retomas, y eso me llena de emoción, pero también de nervios, de mariposas en el estómago. Hay 12 fechas confirmadas; me atrevo a decir que ninguna otra producción colombiana ha logrado eso.

Me siento feliz y ahora viene la parte más importante, como siempre. La gente que me sigue lo sabe: darlo todo, prepararnos muy bien. La idea es que no termine ahí, la idea es empezar por España y ya veremos qué más sigue, pero, por el momento, feliz.

¿Cuántos episodios tiene la tercera temporada de ‘La reina del Flow’?

La reina del flow, tercera temporada. Foto: Caracol Televisión

La reina del flow, tercera temporada. Foto: Caracol Televisión

SEMANA: ¿Cómo ha sido el trabajo junto con Carolina Ramírez?

C.T.: Es un placer trabajar con ella. Yo no conocía a Caro antes de La reina del flow. Nos conocimos cuando nos eligieron y empezamos los ensayos. Caro es una gran persona, una gran profesional, un ser humano increíble, siempre está de buen humor. Tenemos una gran química tanto en el set como fuera de él. Adoro trabajar con Caro, para mí ha sido un privilegio. Y de las cosas bonitas que me ha dado este proyecto es haber compartido con ella.

SEMANA: ¿Cómo ha logrado ese equilibrio entre la fama, el reconocimiento y su vida personal, familiar y amorosa?

C.T.: Soy muy familiar. Creo que incluso los seguidores, la gente que me sigue en redes lo sabe, porque lo digo todo el tiempo, pero, a la vez, soy muy reservado. Los momentos con mi familia me los disfruto, me desconecto de todo, trato de dejar el celular a un lado. Al final, esto es un trabajo y hay que aprender a diferenciar. Yo soy medio workaholic, pero trato de salir de eso y también disfrutar de la vida.

Llevo muchos años con mi novia, como 14 años. Yo sé que a la gente le causa mucha curiosidad cómo manejar una relación con el tema de la fama, pero hay una realidad y es que esto no deja de ser un trabajo como cualquier otro. La diferencia es que acá la gente nos ve, la gente comenta, pero esto es un trabajo.

Yo sé que a la gente le cuesta un poco entender eso, pero al final es un trabajo como cualquier otro.A mí también me llegan los servicios, a mí también me cobran arriendo, a mí también me cobran todo; a la gente a veces se le olvida eso. En mi caso personal, nosotros en pareja lo hemos manejado muy bien. Mi novia entiende perfectamente mi oficio; ella está ahí conmigo y sabe el amor que tengo, la pasión que le tengo a mi oficio. Es un gran lujo, un privilegio lograr esa dupla. Sin duda, muchas parejas han terminado alrededor de esta industria. Gracias a Dios, en mi caso estamos muy bien.

Ella es la novia de Carlos Torres, actor de ‘Pedro, el escamoso 2′; llevan muchos años juntos

Foto: Lina Gasca-COLPRENSA

SEMANA: Usted menciona esa capacidad para mutar entre personajes. ¿Cómo maneja el tema de las críticas, por ejemplo, como pasó con producciones como Pedro el escamoso o Medusa?

C.T.: Al final somos humanos, no todo puede salir perfecto. Si tuviéramos una varita mágica de saber qué le va a ir bien y qué le va a ir mal, pues sería maravilloso. Pero al final nosotros nos corresponde dar lo mejor, hacer la historia, el tema de historia no depende de nosotros, viene de creaciones del canal o de la producción o de la productora, etcétera. Nosotros como actores lo que hacemos es dar lo mejor de nosotros.

Aquí no hay nada escrito. Con el tema de Pedro el escamoso para ser más específico, fue una decisión del canal. El canal quería contar una nueva historia y quería a este personaje, Pedro Coral Junior, y que se olvidara un poco lo que se había contado en la versión de hace 20 años, ellos querían mostrar el contraste de estos dos mundos, lo que había vivido el papá, lo que vivía el hijo. Fue un riesgo que tomaron ellos y que gente la gente lo recibió muy bien.

Respecto a Medusa yo creo que es un elenco difícil que se repita. Nosotros logramos encontrarnos en este proyecto y nos lo disfrutamos al 100 por ciento. Respecto al tema del acento, para la segunda temporada si nos dijeron “no digan tal grosería y ahora vamos a decir otra (risas).

El actor Carlos Torres conversó con SEMANA sobre su carrera artística, su familia, sus pasiones y cómo lleva la fama. Foto: Juan Carlos Sierra-SEMANA

​SEMANA: ¿Cuál es su lenguaje del amor?

C.T.: Qué pregunta tan profunda, nunca me la habían hecho. Te puedo decir que, primero, soy de los que piensa que lo más importante de este mundo es el amor. Yo creo que venimos aquí a amar en todas las facetas: amar la vida, amar a los tuyos, a los que te rodean, amar tu trabajo, amar lo que te apasiona, amar. Hoy estoy en un momento de agradecer todas las cosas maravillosas que tengo y ser consciente de poder estar aquí, ser consciente de la carrera que tengo, de poder tener salud.

Carlos Torres reveló cómo fue trabajar con Miguel Varoni en la secuela de “Pedro el Escamoso”

SEMANA: Este año sorprendió a sus seguidores con la faceta de empresario. ¿Cómo nació esa vena en usted?

C.T.: Yo vengo de una familia muy tradicional. Mi hermano es administrador de empresas y ha creado varias empresas. Siempre he estado rodeado un poco entre la arquitectura, porque mis padres son arquitectos, y mi hermano, que es administrador de empresas. La idea de lanzar mi propio producto nació por una necesidad. A mí me gusta llevar un estilo de vida saludable. Soy una persona muy activa, me gusta hacer deporte, me gusta entrenar, voy al gimnasio, me encanta estar en movimiento y siempre busqué un producto que me ayudara y probé muchísimos durante mucho tiempo.

Así llega Dify. Yo siento que aquí en Colombia, seguramente mucha gente, al igual que yo, está sintiendo este vacío. Este es un producto con unas características más saludables. Yo busqué a los mejores y, después de dos años, logramos una fórmula exquisita con un sabor delicioso, cero azúcar, cero calorías, bajo en sodio, que te da mucha energía y que es muy saludable. Se llama Dify, que significa do it for you, o hazlo por ti.

El actor Carlos Torres conversó con SEMANA sobre su carrera artística, su familia, sus pasiones y cómo lleva la fama. Foto: Juan Carlos Sierra-SEMANA

SEMANA: Otro proyecto que usted ya venía liderando era el programa digital de bromas a actores llamado Pranky. ¿Va a continuar?

C.T.: Yo soy bien activo y, si tengo una idea y quiero desarrollar algo, busco a los mejores y lo hacemos de la mejor forma. Y eso pasó con Pranky. Era una idea que quería hacer desde hace muchos años y dije: “Voy a realizarla yo mismo”. Armé un equipo, que es parte de mi equipo de trabajo en la productora que tengo, y desarrollamos este programa de siete episodios de bromas. Fue muy difícil todo, no solo por las bromas, sino porque yo estaba como cabeza principal, como productor general, como director, como presentador del programa. Entonces, era una carga bien intensa, pero quería que fuera así para que tuviera mi esencia al 100 por ciento.

Queremos hacer segunda temporada, creo que está confirmado ya, vamos a hacer segunda temporada con el equipo. Ya hemos hablado, no queremos dejar morir el proyecto ni a la comunidad que creamos. No queremos dejar de molestar a los artistas, queremos seguir incomodándolos, molestándolos, sacándolos de su zona de confort. En la segunda temporada vamos a subir el nivel, queremos molestar un ratico a los colegas, a los compañeros, sacar una sonrisa y divertirnos y que nos vean en otra faceta. Pranky es un proyecto al que le tengo mucho cariño.

SEMANA: ¿Cuál consideraría que es su techo como artista?

C.T.: Te soy sincero, mi techo es poder seguir haciendo esto toda mi vida, porque esto es lo que me apasiona. He tenido la oportunidad de rodar en España, Estados Unidos, Colombia, México y quiero seguir abriendo esa puerta internacional.

Queremos seguir contando historias con la productora, queremos entretener a la gente, hacerlos reír, hacer películas, hacer series y todo eso, más allá de si va a ser un éxito o no. Cada cosa que hagamos viene de la pasión de querer hacerlo. Entonces, no sé si la palabra sea el techo, pero la meta es que sea durante muchos años poder seguir haciéndolo.