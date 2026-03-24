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¿Quién es quién en ‘Dear killer nannies’? La serie inspirada en la vida del hijo de Pablo Escobar

La serie se estrenará el 1 de abril a través de Disney+.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 5:02 p. m.
La nueva serie dramática presenta un amplio reparto de personajes que incluye a la familia Escobar.
La nueva serie dramática presenta un amplio reparto de personajes que incluye a la familia Escobar. Foto: Disney+

La producción, de ocho capítulos, que recreará a Colombia de los años 80 y 90 desde la perspectiva de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar Gaviria, durante su infancia y adolescencia, ya tiene fecha de estreno y altas expectativas en el país.

La trama explorará la relación del niño con su padre, su entorno familiar y los sicarios asignados a su protección, que actúan como niñeros improvisados. La serie narra cómo Juan Pablo, rodeado de lujos en la hacienda familiar de Medellín, percibe inicialmente a su padre como un empresario benefactor de los humildes.

Con el tiempo, descubre la naturaleza de los negocios ilícitos que sustentan ese mundo y el rol de los sicarios en su cotidianidad.

Hijo de Pablo Escobar tendrá su propia serie en Disney+, detalles sobre el polémico estreno
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El contraste entre la inocencia infantil y la violencia circundante define la narrativa, que culmina con las consecuencias de la muerte de Pablo Escobar y el estigma que hereda su hijo al negociar su supervivencia con enemigos del narcotraficante.

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¿Quién es quién en la serie?

  • Juan Pablo Escobar, interpretado por Miguel Tamayo, Miguel Ángel Orion García y Janer Villareal en diferentes etapas, representa al hijo consentido que pasa tiempo con los sicarios. Tras la muerte de su padre, enfrenta el peso del apellido Escobar y amenazas directas.
La nueva serie dramática, que narra la infancia del hijo de Pablo Escobar Gaviria, presenta un amplio reparto de personajes que incluye a la familia Escobar y a los sicarios contratados para protegerlo,
La nueva serie dramática, que narra la infancia del hijo de Pablo Escobar Gaviria, presenta un amplio reparto de personajes que incluye a la familia Escobar y a los sicarios contratados para protegerlo, Foto: Disney+
  • Pablo Escobar Gaviria, encarnado por John Leguizamo, aparece como figura central que construye un universo propio en su hacienda. Protege a los niñeros con apoyo económico y legal, asegurando lealtad, aunque su ausencia creciente por el negocio lo aleja de la familia y precipita una guerra total.
La nueva serie dramática, que narra la infancia del hijo de Pablo Escobar Gaviria, presenta un amplio reparto de personajes que incluye a la familia Escobar y a los sicarios contratados para protegerlo,
La serie narra cómo Juan Pablo, rodeado de lujos en la hacienda familiar de Medellín, percibe inicialmente a su padre como un empresario benefactor de los humildes. Foto: Disney+
  • Victoria Henao, a cargo de Laura Rodríguez, es la madre que equilibra protección y límites ante los riesgos de los sicarios. Post mortem de su esposo, asume el rol de sostén familiar para salvaguardar a sus hijos.​
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La nueva serie dramática, que narra la infancia del hijo de Pablo Escobar Gaviria, presenta un amplio reparto de personajes que incluye a la familia Escobar y a los sicarios contratados para protegerlo,
La serie muestra la perspectiva del hijo de Escobar. Foto: Disney+
  • Andrea Ocheoa, interpretada por Melanie Dell’ Olmo, es la novia de Juan Pablo desde la infancia. Pese a la oposición de su familia ajena al delito, mantiene el vínculo aun en crisis extremas.​

Los nannies o sicarios

Julián Zuluaga o El Rodri establece un lazo protector con Juan Pablo, arriesgando su vida mientras comete sus primeros homicidios para sostener a su familia, compensada por Escobar tras la muerte de su padre.

Angie, interpretada por Juanita Molina, destaca por su destreza con armas y carácter firme. Originaria de clase media, utiliza su atractivo en el ámbito criminal que siempre la atrajo.

https://www.semana.com/mundo/articulo/la-fuerza-elite-que-capturo-a-nicolas-maduro-tambien-estuvo-tras-pablo-escobar-y-otros-grandes-capos-de-todo-el-mundo/202658/
La nueva serie dramática, que narra la infancia del hijo de Pablo Escobar Gaviria, presenta un amplio reparto de personajes que incluye a la familia Escobar y a los sicarios contratados para protegerlo,
El elenco incluye además a Julián Bustamante como Yerry, Ella Becerra como Leonor Vallejo y Victoria Hernández como la madre de Pablo. Carmen Electra participa como Margaret en un rol especial.​ Foto: Disney+

Andrés Delgado, en el papel de Kiss, lidera por carisma, rinde cuentas a El Dorado y recurre a la violencia para afirmar su posición, ocultando vulnerabilidades tras humor negro y talento artístico en diseño.

El Dorado interpretado por Rafael Zea supervisa al grupo y a Juan Pablo con extravagancia e ingenio, generando tanto cohesión como tensiones.​

La nueva serie dramática, que narra la infancia del hijo de Pablo Escobar Gaviria, presenta un amplio reparto de personajes que incluye a la familia Escobar y a los sicarios contratados para protegerlo,
La Colombia de los noventa será protagonista. Foto: Disney+

Danharry Colorado o Tina aporta energía festiva con su estilo inspirado en Tina Turner.​

Lagaña, interpretado por Julián Díaz, muestra temperamento volátil, alternando afecto y explosividad en una vida intensa.​

El elenco incluye además a Julián Bustamante como Yerry, Ella Becerra como Leonor Vallejo y Victoria Hernández como la madre de Pablo. Carmen Electra participa como Margaret en un rol especial.​