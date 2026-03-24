¿Quién es quién en ‘Dear killer nannies’? La serie inspirada en la vida del hijo de Pablo Escobar

La producción, de ocho capítulos, que recreará a Colombia de los años 80 y 90 desde la perspectiva de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar Gaviria, durante su infancia y adolescencia, ya tiene fecha de estreno y altas expectativas en el país.
La trama explorará la relación del niño con su padre, su entorno familiar y los sicarios asignados a su protección, que actúan como niñeros improvisados. La serie narra cómo Juan Pablo, rodeado de lujos en la hacienda familiar de Medellín, percibe inicialmente a su padre como un empresario benefactor de los humildes.
Con el tiempo, descubre la naturaleza de los negocios ilícitos que sustentan ese mundo y el rol de los sicarios en su cotidianidad.
El contraste entre la inocencia infantil y la violencia circundante define la narrativa, que culmina con las consecuencias de la muerte de Pablo Escobar y el estigma que hereda su hijo al negociar su supervivencia con enemigos del narcotraficante.
¿Quién es quién en la serie?
- Juan Pablo Escobar, interpretado por Miguel Tamayo, Miguel Ángel Orion García y Janer Villareal en diferentes etapas, representa al hijo consentido que pasa tiempo con los sicarios. Tras la muerte de su padre, enfrenta el peso del apellido Escobar y amenazas directas.
- Pablo Escobar Gaviria, encarnado por John Leguizamo, aparece como figura central que construye un universo propio en su hacienda. Protege a los niñeros con apoyo económico y legal, asegurando lealtad, aunque su ausencia creciente por el negocio lo aleja de la familia y precipita una guerra total.
- Victoria Henao, a cargo de Laura Rodríguez, es la madre que equilibra protección y límites ante los riesgos de los sicarios. Post mortem de su esposo, asume el rol de sostén familiar para salvaguardar a sus hijos.
- Andrea Ocheoa, interpretada por Melanie Dell’ Olmo, es la novia de Juan Pablo desde la infancia. Pese a la oposición de su familia ajena al delito, mantiene el vínculo aun en crisis extremas.
Los nannies o sicarios
Julián Zuluaga o El Rodri establece un lazo protector con Juan Pablo, arriesgando su vida mientras comete sus primeros homicidios para sostener a su familia, compensada por Escobar tras la muerte de su padre.
Angie, interpretada por Juanita Molina, destaca por su destreza con armas y carácter firme. Originaria de clase media, utiliza su atractivo en el ámbito criminal que siempre la atrajo.
Andrés Delgado, en el papel de Kiss, lidera por carisma, rinde cuentas a El Dorado y recurre a la violencia para afirmar su posición, ocultando vulnerabilidades tras humor negro y talento artístico en diseño.
El Dorado interpretado por Rafael Zea supervisa al grupo y a Juan Pablo con extravagancia e ingenio, generando tanto cohesión como tensiones.
Danharry Colorado o Tina aporta energía festiva con su estilo inspirado en Tina Turner.
Lagaña, interpretado por Julián Díaz, muestra temperamento volátil, alternando afecto y explosividad en una vida intensa.
El elenco incluye además a Julián Bustamante como Yerry, Ella Becerra como Leonor Vallejo y Victoria Hernández como la madre de Pablo. Carmen Electra participa como Margaret en un rol especial.