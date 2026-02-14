Hijo de Pablo Escobar tendrá su propia serie en Disney+, detalles sobre el polémico estreno

Disney+ hizo un arriesgado anuncio luego de confirmar que la producción Dear Killer Nannies: criado por sicarios será estrenada próximamente. La serie dramática llevará a la pantalla chica la infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

El programa, que ya reveló su primer adelanto, promete mostrar desde la perspectiva del niño la compleja relación con su padre, el lujo extravagante de su entorno y la peculiar dinámica con los sicarios que lo custodiaban, actuando como improvisados niñeros en medio de un mundo de violencia y privilegios.

El elenco reunirá figuras destacadas, como John Leguízamo, el actor colombiano de renombre internacional, quien encarnará a Pablo Escobar Gaviria, aportando profundidad a la figura del patriarca. Janer Villarreal interpreta a Juan Pablo en su etapa adolescente, mientras que Miguel Tamayo y Miguel Ángel García dan vida al personaje en su niñez.

La producción de la serie contó con el incentivo Cina del Gobierno colombiano, un descuento tributario del 35 por ciento en servicios audiovisuales locales administrado por Proimágenes. Se espera que en los próximos días la plataforma de streaming revele la fecha de estreno.

¿Asesinado?

Foto: GETTY IMAGES

Después de más de 30 años desde su fallecimiento, el caso del aclamado músico Kurt Cobain vuelve a llamar la atención luego de que un grupo de expertos revisara la autopsia y los materiales de la escena del crimen.

De acuerdo con lo revelado por el Daily Mail, Brian Burnett, un especialista con experiencia en casos que involucran sobredosis seguidas de traumatismos por armas de fuego, llegó a la conclusión de que la muerte del músico habría sido por causa de un homicidio.

La nueva hipótesis surge después de que el grupo de expertos no oficiales en el caso, al revisar la autopsia y los objetos hallados en la escena del crimen, encontrara aparentemente varias inconsistencias. A pesar de la explosiva nueva hipótesis, el Departamento de Policía de Seattle mantiene el caso cerrado como suicidio y considera que los hallazgos del grupo independiente no son suficientes para cambiar el veredicto oficial de 1994.

Sin giras

Foto: GETTY IMAGES

El icónico cantautor panameño Rubén Blades sacudió el mundo de la música luego de anunciar que 2027 marcará su último año activo en giras artísticas. A sus casi 78 años, compartió esta decisión mediante un emotivo mensaje difundido en redes sociales, en el que reflexionó sobre el desgaste del “trajín de las presentaciones” y su deseo de radicarse de forma permanente en Panamá, a más tardar en 2028.

“Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público”, escribió el artista.

Aunque el anuncio ha provocado una ola de nostalgia entre sus seguidores, este no implica un retiro total de la escena. Blades planea cerrar dicha etapa visitando Europa este año junto con la banda de Roberto Delgado. Mientras tanto, el panameño seguirá inmerso en diversos proyectos, como la producción de dos álbumes de salsa, además de preparar una edición completa de sus letras con explicaciones sobre temas, álbumes y motivaciones detrás de cada obra.

Continúa el pleito

Foto: GETTY IMAGES

El pulso legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni continúa luego de casi dos años. En un dramático giro en el corazón de Manhattan, se conoció que la actriz abandonó abruptamente la corte federal tras más de seis horas de intensas negociaciones con Baldoni, su coprotagonista y director en la película Romper el círculo.

La audiencia, ordenada por la magistrada Sarah L. Cave, se dio como parte del procedimiento federal previo al juicio y buscaba un acuerdo en la demanda por acoso sexual interpuesta por Lively contra el actor desde diciembre de 2024, que escaló hasta reclamos por más de 160 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos.

Fuentes cercanas al caso le confirmaron al Daily Mail que las partes no lograron ningún tipo de acuerdo. Mientras que Lively salió del edificio en silencio, visiblemente tensa y escoltada por su equipo legal, Baldoni fue visto lanzando una sonrisa sarcástica ante los periodistas, un gesto que ha desatado especulaciones sobre su confianza en el proceso judicial.

Este enfrentamiento marca la primera vez que ambos actores compartieron el mismo salón desde el inicio de la disputa, que surgió durante el rodaje de la adaptación de la novela de Colleen Hoover y ha salpicado a figuras como Taylor Swift y ejecutivos de Sony Pictures. De no llegar a un acuerdo en los próximos días, Lively y Baldoni tendrán que someterse a juicio el próximo 18 de mayo.

Única colombiana

Foto: COLPRENSA

La diseñadora colombiana Manuela Álvarez se ha posicionado como una de las grandes promesas de la moda en el país luego de convertirse en la primera colombiana en ser seleccionada entre los 20 semifinalistas del prestigioso LVMH Prize 2026.

Álvarez, fundadora de la marca MAZ Manuela Álvarez, ha consolidado su carrera en la moda colombiana desde hace más de diez años y ha representado al país en dos ocasiones ante las Naciones Unidas, donde ha presentado la artesanía como un lenguaje sofisticado y transversal en el escenario internacional.

Entre los nombres que han pasado por el LVMH Prize se encuentran creadores de renombre internacional, como Jonathan Anderson, Marine Serre, Susan Fang, Rui Zhou, Nicholas Daley y Angel Chen. La ceremonia de entrega de la edición número 13 de los premios se realizará entre el 4 y el 5 de marzo de 2026, en el marco de la Semana de la Moda de París.

Debuta como empresario

Foto: Lina Gasca-COLPRENSA

Carlos Torres, el reconocido actor colombiano que conquistó al público como Charly Flow en La reina del flow, sigue expandiendo su influencia más allá de las pantallas. El barranquillero de 37 años debuta como empresario con el lanzamiento de Dify, una bebida funcional que marca su entrada al mundo de los negocios.

Después de casi dos años de desarrollo, junto con su hermano Jorge Torres, un empresario con experiencia en diversas industrias, y su amigo Juan Camilo López, experto en marketing de bebidas, Carlos presenta esta iniciativa como un proyecto personal nacido de las exigentes jornadas de grabación.

Su debut coincide con la confirmación de la gira por España de La reina del flow, que recorrerá diez ciudades, comenzando el 13 de junio en Alicante y finalizando el 11 de julio en el legendario Palau Sant Jordi, de Barcelona.