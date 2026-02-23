“Me quedé con el vestido”: Lady Noriega relató el trágico asesinato de su prometido por orden de Pablo Escobar en ‘LCDF’

La actriz y cantante Lady Noriega, reconocida internacionalmente por su papel de Pepita Ronderos en la telenovela Pasión de Gavilanes, ha vuelto a ser el centro de la conversación pública tras compartir un doloroso episodio de su pasado. Durante su participación en el reality La casa de los famosos Colombia 3, la artista reveló detalles sobre el asesinato de su entonces prometido, un crimen que atribuye directamente a las órdenes del extinto capo del narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria.

Un compromiso interrumpido por la violencia

En una conversación íntima con sus compañeros de programa, Noriega relató que en los años noventa, su pareja fue asesinada. El hecho ocurrió apenas semanas antes de la fecha pactada para su matrimonio, el cual estaba previsto para el 15 de agosto.

“Me iba a casar (…) yo me quedé con el vestido, con las tarjetas. El día que se lo llevaron, yo le mostré los tapetes, las cortinas, los muebles de la casa que estábamos amoblando”, recordó la actriz visiblemente afectada. Según su relato, ella no estuvo presente en el momento del ataque; lo había acompañado a su oficina de trabajo horas antes de que se perpetrara el homicidio.

El asedio del Cartel de Medellín

La relación de Noriega con el entorno de Escobar no fue voluntaria. Según declaraciones previas dadas por la artista en 2022 al programa Yo, José Gabriel, su exposición mediática tras participar en el Concurso Nacional de Belleza despertó el interés del líder del Cartel de Medellín. En aquel entonces, Escobar se encontraba recluido en la cárcel de La Catedral.

Noriega explicó que recibió múltiples razones y ofertas económicas de allegados al narcotraficante para que lo visitara en prisión. La negativa de la actriz, de acuerdo con su testimonio, la puso en una situación de vulnerabilidad extrema. “El tema en ese momento era que decirle no a un personaje de esos era echárselo de enemigo”, afirmó en su momento, sugiriendo que las represalias por su rechazo habrían derivado en el ataque contra su pareja sentimental.

Contexto de una época violenta

El testimonio de Lady Noriega no es un caso aislado, sino un reflejo de la infiltración del narcotráfico en la vida social y artística de Colombia durante las décadas de los 80 y 90. Figuras públicas de diversos sectores se vieron forzadas a interactuar con estructuras criminales o sufrieron las consecuencias directas de su violencia.

Aunque la actriz no profundizó en los detalles técnicos del crimen o en expedientes judiciales específicos durante la emisión del reality, su relato coincide con la cronología del terror ejercido por Escobar antes de ser abatido en diciembre de 1993. Para Noriega, este evento no solo significó la pérdida de un ser querido, sino también un periodo de exilio y una profunda depresión que marcó su carrera y su vida personal.

El impacto en ‘La casa de los famosos’

La revelación causó un silencio total entre los participantes del reality, quienes no podían salir del asombro. Para Noriega, ese episodio cambió el rumbo de su vida y le dejó secuelas que al día de hoy aún la afectan. Hoy, décadas después de aquellos hechos, la actriz revive esa historia en televisión nacional, dejando en evidencia cómo el conflicto generado por el narcotráfico también alcanzó a figuras públicas y marcó de manera irreversible sus vidas personales.