Gente

“Me quedé con el vestido”: Lady Noriega relató el trágico asesinato de su prometido por orden de Pablo Escobar en ‘LCDF’

Lady Noriega relató en ‘La casa de los famosos’ cómo el narcotraficante ordenó el asesinato de su novio semanas antes de la boda.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

23 de febrero de 2026, 2:17 p. m.
Lady Noriega revela detalles inéditos sobre la violencia del narcotráfico en su vida.
Lady Noriega revela detalles inéditos sobre la violencia del narcotráfico en su vida. Foto: x

La actriz y cantante Lady Noriega, reconocida internacionalmente por su papel de Pepita Ronderos en la telenovela Pasión de Gavilanes, ha vuelto a ser el centro de la conversación pública tras compartir un doloroso episodio de su pasado. Durante su participación en el reality La casa de los famosos Colombia 3, la artista reveló detalles sobre el asesinato de su entonces prometido, un crimen que atribuye directamente a las órdenes del extinto capo del narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria.

Se casan: la historia de amor de Emmanuel Esparza y Essined Aponte que traspasó las pantallas

Un compromiso interrumpido por la violencia

En una conversación íntima con sus compañeros de programa, Noriega relató que en los años noventa, su pareja fue asesinada. El hecho ocurrió apenas semanas antes de la fecha pactada para su matrimonio, el cual estaba previsto para el 15 de agosto.

“Me iba a casar (…) yo me quedé con el vestido, con las tarjetas. El día que se lo llevaron, yo le mostré los tapetes, las cortinas, los muebles de la casa que estábamos amoblando”, recordó la actriz visiblemente afectada. Según su relato, ella no estuvo presente en el momento del ataque; lo había acompañado a su oficina de trabajo horas antes de que se perpetrara el homicidio.

El asedio del Cartel de Medellín

La relación de Noriega con el entorno de Escobar no fue voluntaria. Según declaraciones previas dadas por la artista en 2022 al programa Yo, José Gabriel, su exposición mediática tras participar en el Concurso Nacional de Belleza despertó el interés del líder del Cartel de Medellín. En aquel entonces, Escobar se encontraba recluido en la cárcel de La Catedral.

Gente

Robbie Williams cantará por primera vez en Colombia: fecha y precio de las boletas

Gente

Candente momento entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz; Juancho Arango les interrumpió la noche apasionada

Gente

Padre Chucho tildó de “vulgares” a quienes se aprovecharon de su situación de salud para decir que se había hecho la liposucción

Gente

Se casan: la historia de amor de Emmanuel Esparza y Essined Aponte que traspasó las pantallas

Gente

Exesposa de Jhonny Rivera estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; así reaccionó

Gente

Carolina Soto confesó estar “traumatizada” por los Therians y habló de experiencia que vivió: “cuando se me atraviesa una máscara”

Gente

Polémico comentario de Juanda Caribe en medio de rumores de supuesta crisis con su pareja: “No pasaba hambre”

Gente

Él es el esposo de Lady Noriega, integrante de ‘La casa de los famosos 3′; es médico y pieza clave en tema de salud de la actriz

Gente

Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a ‘La casa de los famosos’; causaron fuertes reacciones

Gente

Lady Noriega se despacha en SEMANA antes de su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no tengo pelos en la lengua”

Noriega explicó que recibió múltiples razones y ofertas económicas de allegados al narcotraficante para que lo visitara en prisión. La negativa de la actriz, de acuerdo con su testimonio, la puso en una situación de vulnerabilidad extrema. “El tema en ese momento era que decirle no a un personaje de esos era echárselo de enemigo”, afirmó en su momento, sugiriendo que las represalias por su rechazo habrían derivado en el ataque contra su pareja sentimental.

Contexto de una época violenta

El testimonio de Lady Noriega no es un caso aislado, sino un reflejo de la infiltración del narcotráfico en la vida social y artística de Colombia durante las décadas de los 80 y 90. Figuras públicas de diversos sectores se vieron forzadas a interactuar con estructuras criminales o sufrieron las consecuencias directas de su violencia.

Aunque la actriz no profundizó en los detalles técnicos del crimen o en expedientes judiciales específicos durante la emisión del reality, su relato coincide con la cronología del terror ejercido por Escobar antes de ser abatido en diciembre de 1993. Para Noriega, este evento no solo significó la pérdida de un ser querido, sino también un periodo de exilio y una profunda depresión que marcó su carrera y su vida personal.

El impacto en ‘La casa de los famosos’

Pareja de Juanda Caribe habría tomado decisión tras rumores que rodean su relación

La revelación causó un silencio total entre los participantes del reality, quienes no podían salir del asombro. Para Noriega, ese episodio cambió el rumbo de su vida y le dejó secuelas que al día de hoy aún la afectan. Hoy, décadas después de aquellos hechos, la actriz revive esa historia en televisión nacional, dejando en evidencia cómo el conflicto generado por el narcotráfico también alcanzó a figuras públicas y marcó de manera irreversible sus vidas personales.

Más de Gente

Robbie Williams

Robbie Williams cantará por primera vez en Colombia: fecha y precio de las boletas

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, interrumpidos por Juancho Arango.

Candente momento entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz; Juancho Arango les interrumpió la noche apasionada

El padre Chucho

Padre Chucho tildó de “vulgares” a quienes se aprovecharon de su situación de salud para decir que se había hecho la liposucción

Emmanuel Esparza y la actriz Essined Aponte confirman que se casan.

Se casan: la historia de amor de Emmanuel Esparza y Essined Aponte que traspasó las pantallas

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Exesposa de Jhonny Rivera estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; así reaccionó

Carolina Soto habló del fenómeno de los Therians y la razón por la que la tiene "traumatizada".

Carolina Soto confesó estar “traumatizada” por los Therians y habló de experiencia que vivió: “cuando se me atraviesa una máscara”

Juanda Caribe recibió visita en 'La casa de los famosos'.

Polémico comentario de Juanda Caribe en medio de rumores de supuesta crisis con su pareja: “No pasaba hambre”

Andy Rivera se pronunció sobre la relación de Jhonny Rivera y Jenny López.

Andy Rivera se pronunció por la boda de Jhonny Rivera, su papá, y Jenny López; en imágenes mostró su reacción

Hermano de Yuli Ruiz le habló directo a Alejandro Estrada por romance con la participante.

Hermano de Yuli Ruiz le habló claro a Alejandro Estrada en el congelado, por romance en el reality: “Si usted es un varón, párese duro”

Noticias Destacadas