Gente

Lady Noriega revela en SEMANA su verdadera relación con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’: “Agradezco que exista”

La actriz dejó al descubierto lo que opina de la influencer y cómo fue su experiencia en la competencia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

8 de marzo de 2026, 7:08 a. m.
Lady Noriega y Alexa Torrex.
Lady Noriega y Alexa Torrex. Foto: Canal RCN

Avanza el reality de ‘La casa de los famosos’ donde los participantes se enfrentan cada vez más entre pruebas y nominaciones para llegar a la gran final. La competencia que ya cumplió más de 50 días ha dejado estrategias, alianzas y hasta enemistades entre algunos de los famosos.

Sin embargo, las dinámicas cambian cada semana, por lo que el pasado miércoles 4 de marzo una concursante fue eliminada del reality para siempre. Se trata de la actriz y cantante Lady Noriega, quien tan solo duró alrededor de 15 días participando entre creadores de contenidos, músicos y otros actores.

En su competencia, Noriega tuvo algunos inconvenientes con la influencer Alexa Torrex, quien se ha destacado en el reality desde el comienzo de esta tercera temporada.

Lady Noriega tildó de “ácida” a Alexa Torrex y le dejó advertencia a Juanda Caribe, tras abandonar ‘La casa de los famosos’

Tras su eliminación, SEMANA habló con Lady para conocer su experiencia en este formato de entretenimiento que se ha consolidado como uno de los favoritos de los colombianos, donde dejó al descubierto lo que opina de Alexa.

Gente

Verónica Alcocer reapareció junto al presidente Gustavo Petro: así fue su llegada a la Plaza de Bolívar

Gente

El mensaje que envió Margarita Rosa de Francisco a pocas horas de las elecciones legislativas: “Sin miedo”

Gente

Exesposa de Luis Alberto Posada denunció peligrosa modalidad de estafa y se mostró angustiada: “Es preocupante”

Gente

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por nuevo proyecto y causó furor en internet

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el domingo 8 de marzo para los 12 signos del zodiaco

Gente

Luis Alfonso dio detalles del futuro de los músicos de Yeison Jiménez: decidió “adoptarlos”, pero respetó decisión de ellos

Gente

Actriz de ‘La casa de papel’, de Netflix, habló por primera vez luego de tener a su primer bebé y conquistó a sus seguidores

Gente

Lady Noriega tildó de “ácida” a Alexa Torrex y le dejó advertencia a Juanda Caribe, tras abandonar ‘La casa de los famosos’

Gente

“Me quedé con el vestido”: Lady Noriega relató el trágico asesinato de su prometido por orden de Pablo Escobar en ‘LCDF’

Gente

Él es el esposo de Lady Noriega, integrante de ‘La casa de los famosos 3′; es médico y pieza clave en tema de salud de la actriz

“Creo que Alexa tiene muy claro su personaje que es ese personaje ácido, incisivo, que te chusa, que te busca hasta que saca una reacción de parte tuya donde obviamente ella siempre es la pobrecita, la víctima, la sufrida y uno siempre tiene que ser el malo porque uno cayó en su juego. Entonces creo que lo está haciendo muy bien. Creo que es una persona que ha trabajado para ir a hacer este tipo de contenido como muy a conciencia”, dijo la actriz en SEMANA.

Noriega fue enfática en mencionar en esta entrevista que Alexa es una competidora fuerte dentro del formato debido a su comportamiento por lo que le agradeció por los enfrentamientos que tuvo con ella.

Agradezco que exista, porque sin una Alexa en este contenido yo no hubiese tenido con quién pelear, entonces pienso que ella es genial, porque además es muy valiente ponerse la camiseta de ser la mala, la villana, la peleona, la grosera, la que no respeta a los mayores, la que de hecho esa fue la primera agresión que me dijo, me dijo yo ya peleé con una más vieja que usted y usted como quien dice no la voy a respetar y me la voy a pasar por la paja y ese tipo de cosas, yo era como pero se enloqueció esta peladita”, afirmó Noriega en esta revista.

De hecho, la actriz ve a Alexa dentro de los finalistas debido a que se ha consolidado entre el público como una de las favoritas para ganar ‘La casa de los famosos’.

“Sucede que uno tiene que entender que eso no es personal (la pelea), que eso hace parte del show y que sin ella yo tal vez no hubiese podido hoy estar aquí haciendo todo esto y generando todo esto, porque tienen que existir personajes como ella dentro de estos formatos”, puntualizó Lady en SEMANA.

Más de Gente

Gustavo Petro y Verónica Alcocer

Verónica Alcocer reapareció junto al presidente Gustavo Petro: así fue su llegada a la Plaza de Bolívar

Margarita Rosa de Francisco

El mensaje que envió Margarita Rosa de Francisco a pocas horas de las elecciones legislativas: “Sin miedo”

Katalina Posada y Luis Alberto Posada.

Exesposa de Luis Alberto Posada denunció peligrosa modalidad de estafa y se mostró angustiada: “Es preocupante”

Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina compartió detalles de su nuevo proyecto.

Salomé Rodríguez derrochó felicidad por nuevo proyecto y causó furor en internet

Estos son los números con los que podría ganar la lotería en la noche de Navidad.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el domingo 8 de marzo para los 12 signos del zodiaco

Fuerte llamado de atención de Luis Alfonso durante el concierto de despedida a Yeison Jiménez.

Luis Alfonso dio detalles del futuro de los músicos de Yeison Jiménez: decidió “adoptarlos”, pero respetó decisión de ellos

Úrsula Corberó, actriz de 'La casa de papel', habló de su embarazo.

Actriz de ‘La casa de papel’, de Netflix, habló por primera vez luego de tener a su primer bebé y conquistó a sus seguidores

Juan Daniel Oviedo reveló el cantante de reguetón que quiere que cante en su posesión.

Juan Daniel Oviedo va por Maluma: confesó que lo quiere en su posesión, si llega a ser presidente

Presentadores del programa "Muy buenos días" del Canal RCN

Milena López, famosa expresentadora, hizo confesión sobre Jota Mario Valencia: “No podrá decir que yo le falté ni una sola vez”

Noticias Destacadas