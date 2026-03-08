Lady Noriega revela en SEMANA su verdadera relación con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’: “Agradezco que exista”

Avanza el reality de ‘La casa de los famosos’ donde los participantes se enfrentan cada vez más entre pruebas y nominaciones para llegar a la gran final. La competencia que ya cumplió más de 50 días ha dejado estrategias, alianzas y hasta enemistades entre algunos de los famosos.

Sin embargo, las dinámicas cambian cada semana, por lo que el pasado miércoles 4 de marzo una concursante fue eliminada del reality para siempre. Se trata de la actriz y cantante Lady Noriega, quien tan solo duró alrededor de 15 días participando entre creadores de contenidos, músicos y otros actores.

En su competencia, Noriega tuvo algunos inconvenientes con la influencer Alexa Torrex, quien se ha destacado en el reality desde el comienzo de esta tercera temporada.

Lady Noriega tildó de “ácida” a Alexa Torrex y le dejó advertencia a Juanda Caribe, tras abandonar ‘La casa de los famosos’

Tras su eliminación, SEMANA habló con Lady para conocer su experiencia en este formato de entretenimiento que se ha consolidado como uno de los favoritos de los colombianos, donde dejó al descubierto lo que opina de Alexa.

“Creo que Alexa tiene muy claro su personaje que es ese personaje ácido, incisivo, que te chusa, que te busca hasta que saca una reacción de parte tuya donde obviamente ella siempre es la pobrecita, la víctima, la sufrida y uno siempre tiene que ser el malo porque uno cayó en su juego. Entonces creo que lo está haciendo muy bien. Creo que es una persona que ha trabajado para ir a hacer este tipo de contenido como muy a conciencia”, dijo la actriz en SEMANA.

Noriega fue enfática en mencionar en esta entrevista que Alexa es una competidora fuerte dentro del formato debido a su comportamiento por lo que le agradeció por los enfrentamientos que tuvo con ella.

“Agradezco que exista, porque sin una Alexa en este contenido yo no hubiese tenido con quién pelear, entonces pienso que ella es genial, porque además es muy valiente ponerse la camiseta de ser la mala, la villana, la peleona, la grosera, la que no respeta a los mayores, la que de hecho esa fue la primera agresión que me dijo, me dijo yo ya peleé con una más vieja que usted y usted como quien dice no la voy a respetar y me la voy a pasar por la paja y ese tipo de cosas, yo era como pero se enloqueció esta peladita”, afirmó Noriega en esta revista.

De hecho, la actriz ve a Alexa dentro de los finalistas debido a que se ha consolidado entre el público como una de las favoritas para ganar ‘La casa de los famosos’.

“Sucede que uno tiene que entender que eso no es personal (la pelea), que eso hace parte del show y que sin ella yo tal vez no hubiese podido hoy estar aquí haciendo todo esto y generando todo esto, porque tienen que existir personajes como ella dentro de estos formatos”, puntualizó Lady en SEMANA.