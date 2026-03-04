Nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos 3′: obtuvo el porcentaje más bajo de votación y se desquitó con decisión

La tercera temporada del reality La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación entre los televidentes gracias a las dinámicas y situaciones que se desarrollan dentro de la casa estudio. Con cada emisión, el programa introduce giros y novedades que mantienen la expectativa del público y renuevan la competencia.

En esta edición, un grupo diverso de participantes —entre actores, creadores de contenido, deportistas y cantantes— aceptó el reto de convivir bajo el mismo techo mientras compiten por alcanzar la gran final y quedarse con el millonario premio destinado al ganador.

Este 4 de marzo, la atención de los seguidores del programa se centró en una nueva gala de eliminación. Los porcentajes estaban muy parejos, lo que generó incertidumbre tanto entre los fanáticos como dentro de la misma casa.

Con el paso de los días, la convivencia ha provocado tensiones, estrategias y alianzas entre los participantes, elementos que pueden cambiar por completo el rumbo del juego. Durante la revelación de los resultados, las especulaciones se intensificaron y varios concursantes se vieron reflejados en los porcentajes anunciados, lo que aumentó la tensión del momento.

Al no existir salvación, todo se rigió por las votaciones y elecciones del público. Alexa Torrex, Campanita, Yuli Ruiz, Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino y Lady Noriega.

La primera en regresar a la competencia fue Alexa Torrex, quien obtuvo el respaldo más alto del público con un 37.09 %, asegurando su permanencia. En segundo lugar quedó Juanda Caribe, que alcanzó el 25.55% de los votos y también logró mantenerse dentro del reality.

El tercer puesto fue para Alejandro Estrada, con un 14.32%, mientras que Yuli Ruiz ocupó la cuarta posición con el 11.36%, ambos garantizando una semana más dentro del juego. Posteriormente, Valentino Lázaro salió de la placa con el 5.14%, evitando así la eliminación.

Finalmente, la decisión quedó en manos de la presentadora Carla Giraldo, quien reveló la fotografía del participante que debía abandonar la casa. El eliminado fue la actriz Lady Noriega, que obtuvo el porcentaje más bajo de votación hasta el momento, pues no sumó ni 2% de apoyo.

Antes de despedirse definitivamente del programa, la famosa dejó una última jugada dentro de la competencia: nominó a Alexa Torrex, quien quedó automáticamente en riesgo de eliminación para la siguiente semana, lo que promete mantener la tensión en el reality.