Nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos 3′: obtuvo el porcentaje más bajo de votación y se desquitó con decisión

Este miércoles se llevó a cabo una jornada de eliminación en el ‘reality’.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de marzo de 2026, 9:38 p. m.
'La casa de los famosos 3': famosos nominados
'La casa de los famosos 3': famosos nominados Foto: Canal RCN

La tercera temporada del reality La casa de los famosos Colombia sigue generando conversación entre los televidentes gracias a las dinámicas y situaciones que se desarrollan dentro de la casa estudio. Con cada emisión, el programa introduce giros y novedades que mantienen la expectativa del público y renuevan la competencia.

En esta edición, un grupo diverso de participantes —entre actores, creadores de contenido, deportistas y cantantes— aceptó el reto de convivir bajo el mismo techo mientras compiten por alcanzar la gran final y quedarse con el millonario premio destinado al ganador.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo hicieron frente a delicado tema por ‘La casa de los famosos’; expusieron incómoda situación

Este 4 de marzo, la atención de los seguidores del programa se centró en una nueva gala de eliminación. Los porcentajes estaban muy parejos, lo que generó incertidumbre tanto entre los fanáticos como dentro de la misma casa.

Con el paso de los días, la convivencia ha provocado tensiones, estrategias y alianzas entre los participantes, elementos que pueden cambiar por completo el rumbo del juego. Durante la revelación de los resultados, las especulaciones se intensificaron y varios concursantes se vieron reflejados en los porcentajes anunciados, lo que aumentó la tensión del momento.

