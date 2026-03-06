Lady Noriega tildó de “ácida” a Alexa Torrex y le dejó advertencia a Juanda Caribe, tras abandonar ‘La casa de los famosos’

Reality

Mariana Lizeth Urrea Moreno

6 de marzo de 2026, 9:15 a. m.
Lady Noriega se conectó por última vez con sus compañeros en 'La casa de los famosos'
Lady Noriega se conectó por última vez con sus compañeros en 'La casa de los famosos' Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

Una nueva semana de competencia llega a su final en La casa de los famosos Colombia. En estos días se llevó a cabo la semana de la no salvación y de la doble eliminación.

Juancho Arango estalló en ‘La casa de los famosos’: casi se ahoga por broma pesada de Mariana Zapata; dio advertencia: “Me desquitaré”

En la noche del miércoles 4 de marzo se conoció que la famosa actriz Lady Noriega fue la elegida por el público con un 1,64% para abandonar la casa definitivamente, a pesar de que ingresó hace poco a la competencia.

Como se hace con todos los participantes eliminados, vuelven al día siguiente para su última conexión con los compañeros de la casa, y también le correspondió a Lady.

La participación de Lady en la casa para muchos fue corta, pero sustanciosa, ya que alcanzó a tener algunos roces, sobre todo con dos mujeres: Alexa y Manuela Gómez.

Para muchos, la sorpresa de la noche fue que hablara bien de ellas, ya que se creía que les iba a tirar, justo por lo que había vivido en la casa con ellas.

“Hay personas a las que no pude expresarles mis sentimientos. Tres personas: Alejo, tú fuiste un señor conmigo, y eso es lo que me llevo de ti, punto”, fue del primero que habló.

Seguido de esto, se refirió a Manuela: “Manu, eres una mujer muy linda y muy educada, cuando tuve los posicionamientos contigo me escuchaste, no me interrumpiste, fuiste una señora, fuiste una dama, así que quería expresarte eso porque solo te pude decir cierta parte de lo que sentía con respecto a ti”, dijo.

La verdadera sorpresa llegó en cuanto se dirigió a Alexa, pues le afirmó que le daba “gracias a Dios” por ella y por su participación en el formato, ya que se notaba que estaba haciendo las cosas bien.

“Alexa, yo le doy gracias a Dios que existas en este bendito reality porque o si no yo con quién me hubiese enfrentado, con quién me hubiese agarrado, con quién me hubiese desconfigurado. Personajes como tú se necesitan en este tipo de contenidos, creo que estás clara, que sabes lo que fuiste a hacer y me encanta tu propuesta y que seas ácida, lo que pasa es que somos personalidades muy similares y muy frenteras y es difícil, chocamos, pero me encanta tu participación”, añadió.

Lady Noriega, nueva eliminada de 'La casa de los famosos'
Lady Noriega, nueva eliminada de 'La casa de los famosos' Foto: Canal RCN

En el momento en el que entró, la ubicaron en el cuarto calma, y por esto, se fue bastante agradecida con algunas personas del equipo que la recibieron amablemente: “Beba, Mari y Valentino, Juanse y Juancho, gracias. Me llevo la mejor sensación, el agradecimiento eterno con ustedes”, afirmó.

Un punto especial fue el comentario que le hizo a Juanda Caribe, pues de una forma indirecta le dijo que la guerra que tiene con Alexa Torrex siempre la va a perder.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo hicieron frente a delicado tema por ‘La casa de los famosos’; expusieron incómoda situación

“Hey, Juanda, confío en ti. Tú eres la costa, pilas. Acuérdate lo que te dije: las peleas con mujeres las pierden los hombres, ojo”, señaló.

Por último, Lady Noriega manifestó que para ella, aunque corta, esta fue una “experiencia maravillosa”, y a provechó para hacerles una invitación a los participantes a su casa: “Chicos, los espero en Medellín. Yo no llevo gente a mi casa, y cuando abro mi casa es porque los considero amigos. Allá los espero para que nos tomemos unos vinitos calientes y vamos a hablar y a rajar”, concluyó.

