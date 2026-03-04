Gente

Juancho Arango estalló en ‘La casa de los famosos’: casi se ahoga por broma pesada de Mariana Zapata; dio advertencia: “Me desquitaré”

El famoso actor se dejó ver furioso y arremetió en contra de la influencer.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

4 de marzo de 2026, 2:21 p. m.
Mariana Zapata le hizo broma pesada a Juancho Arango.
Mariana Zapata le hizo broma pesada a Juancho Arango. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @mariana.zapata13

La casa de los famosos Colombia sigue su juego noche a noche a través del Canal RCN. En los capítulos de las últimas semanas, las discusiones y las polémicas se han apoderado del reality, sobre todo la de Juanda Caribe y Alexa Torrex.

El pasado martes 3 de marzo, otros dos participantes llamaron la atención de los televidentes: Mariana Zapata y Juancho Arango.

El famoso actor se acostó por un momento en la sala de la casa y de un momento a otro se quedó dormido y comenzó a roncar. Si algo se conoce de este formato, es que los participantes no pueden dormir durante el día, y cuando esto sucede, ‘El Jefe’ los sorprende con un sonido de bomba y los despierta.

Para anticiparse a que esto sucediera, Mariana Zapata en compañía con Eidevin López se acercó a Juancho y le echó un poco de agua en la boca para despertarlo.

Aunque esto fue en broma, Juancho Arango se mostró muy molesto por dicha broma, ya que aseguró que fue de mal gusto y peligrosa, ya que se hubiera podido ahogar.

En ese momento, el actor se levantó rápido del sofá, los regañó y se fue furioso del lugar, lo cual dejó sorprendida sobre todo a Mariana ya que ella creyó que se lo iba a tomar con gracia.

Horas más tarde, la influencer tuvo una conversación con Juanse Laverde en donde habló de lo sucedido y mencionó que jamás creyó que él enojaría tanto, ya que lo ve como un hombre bastante relajado.

[...] Se tinturó el pelo de negro, se quitó la barba, se tinturó las cejas. Yo dije Juancho es un relajo, ¿Me entiendes? Es lo que yo he percibido de él aquí y como ha sido él conmigo, ha sido muy, muy charro. Entonces te lo juro por Dios que yo nunca pensé que se fuera a enojar de esa manera“, dijo Mariana.

Luego de esto, Mariana se dirigió hacia donde estaba Juancho y le pidió disculpas por la broma, aceptando que sí había sido pasada.

“Juancho, ¿Me disculpas? perdón, perdón Juancho. Te lo juro que no lo hice con esa intención, ¿Me perdonas? O sea, yo no lo pensé así, no lo hice como por faltarte al respeto. Fue genuino, o sea como que dije le voy a echar un poquito de agua, porque estabas roncando y me dio mucha risa. Y yo antes de que le tiren un bombazo... no pensé que te fueras a enojar de esa manera porque yo te veo muy parchado muy bien, pero es verdad, fue un poco pasado porque estabas dormido", afirmó Mariana Zapata.

Mariana se disculpa con Juancho 🥺

Tratando de dejar la rabia a un lado, Juancho disculpó a la influencer, pero no dejó de recalcar que fue de mal gusto: “Me ahogué, eso no es chistoso Mariana [...] De alguna forma de desquitaré”, señaló.

En la noche, que era nominación, Juancho no lo dudó tres veces para darles sus puntos de forma respectiva a Mariana y a Eidevin justificando que era por la broma que le habían hecho en la mañana de ese mismo día: Doy tres puntos a Mariana. La razón, porque no me pareció la broma que me jugaron hoy, me pareció pesada e irrespetuosa”, concluyó.

Noticias Destacadas