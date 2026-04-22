Casi dos décadas después de que el virus Krippin devastara la ciudad de Nueva York en la gran pantalla, la secuela de ‘Soy Leyenda’ (2007) ha superado una de sus fases más críticas de preproducción. La confirmación de un director y la hoja de ruta narrativa marcan el inicio de una nueva etapa para este proyecto de Warner Bros., que busca expandir el universo basado en la obra de Richard Matheson.

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Tras años de especulaciones y un desarrollo pausado, se ha confirmado que Steven Caple Jr. será el encargado de dirigir la cinta. Según declaraciones recogidas por el medio especializado Collider durante la promoción de la serie Man on Fire, Caple Jr. reveló que ya se encuentra trabajando activamente en el proyecto para Warner Bros.

El cineasta no es un extraño para las grandes producciones de Hollywood. Tras su debut con The Land (2016), Caple Jr. consolidó su carrera dirigiendo Creed II, donde trabajó estrechamente con Michael B. Jordan, y recientemente estuvo al frente de Transformers: Rise of the Beasts. Su incorporación aporta una señal de estabilidad a una producción que, hasta ahora, solo contaba con los nombres de sus protagonistas en el aire.

La mayor interrogante entre los seguidores de la franquicia ha sido el regreso de Will Smith en el papel de Robert Neville. En la versión estrenada en cines en 2007, el protagonista fallecía en un acto de sacrificio heroico para proteger la cura de la humanidad.

Sin embargo, el guionista Akiva Goldsman, quien regresa para escribir esta segunda parte, aclaró que la secuela ignorará el desenlace cinematográfico original. En su lugar, se tomará como canon el final alternativo incluido en las ediciones de formato casero (DVD/Blu-ray). En dicha versión, Neville descubre que los infectados poseen conciencia, vínculos sociales y emociones, lo que le permite sobrevivir y abandonar Nueva York en busca de otros asentamientos.

Este giro argumental no solo justifica la presencia de Smith, sino que alinea la película con el espíritu de la novela original de 1954, donde el concepto de “leyenda” refiere a cómo el humano se convierte en el “monstruo” bajo la nueva jerarquía del mundo.

Además del regreso de Smith, la producción cuenta con el protagonismo y la producción ejecutiva de Michael B. Jordan. Aunque los detalles específicos sobre su personaje se mantienen bajo reserva, se ha confirmado que la historia se situará varias décadas después de los eventos de la primera entrega.

Goldsman señaló en una entrevista previa con Deadline que el diseño visual de la secuela se inspirará en la estética de ‘The Last of Us’, explorando cómo la naturaleza reclama las zonas urbanas. “Se ve cómo la tierra se va apoderando del mundo, y hay algo hermoso en preguntarse qué pasará cuando el ser humano deje de ser el principal ocupante”, explicó el guionista.

A pesar de estos avances significativos, ‘Soy Leyenda 2’ aún no cuenta con una fecha oficial de estreno ni una ventana de inicio de rodaje. El proyecto se mantiene en fase de desarrollo creativo y se espera que en los próximos meses Warner Bros. anuncie el resto del elenco y los detalles logísticos de la filmación, que presumiblemente tendrá lugar nuevamente en una Nueva York posapocalíptica.