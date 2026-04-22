El resurgir de ‘Citadel’: la ambiciosa serie de Prime Video regresa tres años después con su esperada segunda temporada

La plataforma de streaming ha lanzado de manera oficial el tráiler de la segunda temporada de Citadel. Este regreso marca un punto de inflexión crucial para la franquicia, que ha tenido que reestructurarse internamente para sobrevivir en la competitiva guerra del streaming. Con Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas y Stanley Tucci de vuelta, el adelanto promete más acción trepidante, secuencias de combate y esa paranoia constante donde nadie es quien aparenta ser. Los nuevos episodios se estrenarán globalmente el 6 de mayo de 2026.

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El camino hacia esta segunda temporada no ha sido un camino fácil. Tal como se reportó anteriormente, Amazon se vio en la obligación de tomar medidas drásticas para salvar la rentabilidad y el enfoque creativo del universo Citadel. En abril de 2025, la compañía anunció de forma sorpresiva la cancelación definitiva de sus ambiciosos spin-offs internacionales, destacando entre ellos las producciones de Citadel: Diana y Citadel: Honey Bunny. El objetivo inicial de crear una extensa red global interconectada de series en diferentes idiomas resultó ser económicamente titánico y creativamente disperso para el momento en el que se encontraba la franquicia.

La cancelación de los proyectos derivados permitió a Amazon Studios y a los productores ejecutivos (los hermanos Joe y Anthony Russo) concentrar absolutamente todo su esfuerzo, presupuesto y narrativa en la serie principal.

Como resultado de esta reestructuración, se ha señalado que varias ideas e incluso arcos de personajes que estaban planeados para las series derivadas canceladas se han incorporado meticulosamente a las tramas de los nuevos episodios.

Qué nos depara la segunda temporada y el nuevo tráiler

El tráiler de la segunda temporada de Citadel deja claro que la serie no va a escatimar en espectacularidad audiovisual ni en secuencias de tensión extrema. En las nuevas imágenes reveladas por Prime Video, vemos a los agentes Mason Kane (interpretado por Richard Madden) y Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sumergidos en una letal misión a contrarreloj para evitar un desastre de proporciones globales.

Tras el lanzamiento del tráiler, las redes sociales se inundaron rápidamente de reacciones de los fanáticos, quienes han elogiado la química renovada entre Chopra y Madden, prediciendo que los nuevos episodios ofrecerán el mismo nivel de adrenalina que caracterizó a la primera temporada.

Tras un parón de tres años, Citadel regresa con un desafío monumental. Su estreno original desató un intenso debate, no solo por su premisa, sino también por su astronómico presupuesto, convirtiéndola en una de las series más caras de la historia de la televisión. La primera temporada tuvo una recepción mixta: algunos la elogiaron por su ritmo de “blockbuster”, mientras que otros criticaron la falta de profundidad psicológica en los personajes. Este extenso periodo de desarrollo para la segunda temporada sugiere que el showrunner, David Weil, y su equipo de escritores han trabajado arduamente para corregir los errores de la primera temporada, resultando en un thriller mucho más oscuro, cohesivo y emocionante.

Queda por ver si el próximo mes de mayo esta multimillonaria reinvención será suficiente para conquistar a la audiencia y justificar el gigantesco esfuerzo de Amazon Prime Video.