El regreso de un fenómeno: Paramount confirma la producción de ‘Top Gun 3’ con Tom Cruise

La industria cinematográfica recibió la confirmación oficial durante la CinemaCon: la historia del aviador naval Pete “Maverick” Mitchell continuará. Tras el éxito sin precedentes de la segunda entrega, el estudio ya trabaja en la fase de desarrollo.

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La noticia que los entusiastas de la aviación y el cine de acción esperaban se ha materializado. Paramount Pictures confirmó oficialmente la puesta en marcha de ‘Top Gun 3’, asegurando la participación de su estrella principal y productor, Tom Cruise. Este anuncio pone fin a meses de especulaciones y marca el inicio formal de la preproducción de una de las secuelas más anticipadas de la década.

De acuerdo con la información revelada durante la CinemaCon, la estructura creativa de la película ya está tomando forma. El guion corre a cargo de Ehren Kruger, quien ya demostró su capacidad para navegar en esta narrativa al coescribir ‘Top Gun: Maverick’ junto a Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie.

Precisamente, Christopher McQuarrie, aliado cercano de Cruise en la saga ‘Misión Imposible’, ha sido una pieza clave en la definición de la nueva historia. Según reportes del sector, McQuarrie habría dado con el eje narrativo necesario para justificar una tercera parte en 2025, asegurando que la trama mantenga la coherencia y el impacto emocional de su predecesora.

No obstante, una de las incógnitas que persiste es la dirección. Si bien el trabajo de Joseph Kosinski en la entrega de 2022 fue elogiado tanto por la crítica como por el público, aún no se ha confirmado oficialmente si retomará su lugar tras las cámaras o si el estudio optará por una nueva visión técnica.

La presión sobre esta nueva producción no es menor. ‘Top Gun: Maverick’, estrenada 36 años después del filme original de 1986, logró lo que pocos creían posible: revitalizar el cine en salas tras la pandemia y recaudar 1.496 millones de dólares a nivel global. Esta cifra la posicionó como la segunda película más taquillera de 2022 y el mayor éxito comercial en la extensa carrera de Tom Cruise.

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La historia de la segunda parte conectó con las audiencias al mostrar a un Maverick maduro, enfrentando las consecuencias de su pasado mientras entrenaba a una nueva generación de pilotos de élite, incluyendo a Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), hijo de su fallecido amigo “Goose”.

Aunque la presencia de Cruise es lo único seguro por el estudio hasta el momento, los analistas de la industria sugieren que el regreso de Miles Teller y Glen Powell (quien interpretó a “Hangman”) es fundamental para la continuidad narrativa. Su química en pantalla fue uno de los puntos más altos de la entrega anterior, estableciendo una base sólida para el futuro de la franquicia.

Por el momento, Paramount se ha mostrado reservado respecto a las fechas de inicio de rodaje, considerando la apretada agenda de Cruise, quien continúa involucrado en el universo de ‘Misión Imposible’. Lo que es un hecho es que la maquinaria de Hollywood ya está en marcha para intentar repetir el “milagro” cinematográfico que supuso la segunda parte.